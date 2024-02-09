https://ria.ru/20240209/terrorizm-1926336110.html

Жителю Владивостока вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма

Жителю Владивостока вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма - РИА Новости, 09.02.2024

Жителю Владивостока вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма

Тихоокеанский флотский военный суд назначил 2 года лишения свободы жителю Владивостока по статье о публичных призывах к терроризму в Telegram, сообщает... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T07:15

2024-02-09T07:15

2024-02-09T09:51

владивосток

россия

происшествия

тихоокеанский флотский военный суд

telegram

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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд назначил 2 года лишения свободы жителю Владивостока по статье о публичных призывах к терроризму в Telegram, сообщает пресс-служба суда.Отмечается, что местный житель обвинялся в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"."Синенко А.В., несогласный с внутренней и внешней политикой РФ,… 23 ноября и 4 декабря 2022 года разместил со своего аккаунта в публичном чате интернет-мессенджера Telegram общедоступные текстовые сообщения, содержащие признаки пропаганды идеологии и взглядов насильственного захвата власти в РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что в судебном заседании фигурант вину признал полностью и от дачи показаний отказался, заявив, что подтверждает свои показания на предварительном следствии."Тихоокеанский флотский военный суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима", - отмечает суд.Также мужчину на 2 года лишили права размещать публичные обращения и материалы в интернете. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.В суде РИА Новости уточнили, что осужденный - гражданское лицо.

https://ria.ru/20240209/zaderzhanie-1926289539.html

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владивосток, россия, происшествия, тихоокеанский флотский военный суд, telegram