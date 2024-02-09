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Жителю Владивостока вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма
Жителю Владивостока вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма - РИА Новости, 09.02.2024
Жителю Владивостока вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма
Тихоокеанский флотский военный суд назначил 2 года лишения свободы жителю Владивостока по статье о публичных призывах к терроризму в Telegram, сообщает... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T07:15
2024-02-09T07:15
2024-02-09T09:51
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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд назначил 2 года лишения свободы жителю Владивостока по статье о публичных призывах к терроризму в Telegram, сообщает пресс-служба суда.Отмечается, что местный житель обвинялся в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"."Синенко А.В., несогласный с внутренней и внешней политикой РФ,… 23 ноября и 4 декабря 2022 года разместил со своего аккаунта в публичном чате интернет-мессенджера Telegram общедоступные текстовые сообщения, содержащие признаки пропаганды идеологии и взглядов насильственного захвата власти в РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что в судебном заседании фигурант вину признал полностью и от дачи показаний отказался, заявив, что подтверждает свои показания на предварительном следствии."Тихоокеанский флотский военный суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима", - отмечает суд.Также мужчину на 2 года лишили права размещать публичные обращения и материалы в интернете. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.В суде РИА Новости уточнили, что осужденный - гражданское лицо.
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владивосток, россия, происшествия, тихоокеанский флотский военный суд, telegram
Владивосток, Россия, Происшествия, Тихоокеанский флотский военный суд, Telegram
Жителю Владивостока вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма
Жителя Владивостока осудили на два года колонии по делу о пропаганде терроризма
ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд назначил 2 года лишения свободы жителю Владивостока по статье о публичных призывах к терроризму в Telegram, сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что местный житель обвинялся в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
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"Синенко А.В., несогласный с внутренней и внешней политикой РФ,… 23 ноября и 4 декабря 2022 года разместил со своего аккаунта в публичном чате интернет-мессенджера Telegram общедоступные текстовые сообщения, содержащие признаки пропаганды идеологии и взглядов насильственного захвата власти в РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в судебном заседании фигурант вину признал полностью и от дачи показаний отказался, заявив, что подтверждает свои показания на предварительном следствии.
"Тихоокеанский флотский военный суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима", - отмечает суд.
Также мужчину на 2 года лишили права размещать публичные обращения и материалы в интернете. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
В суде РИА Новости уточнили, что осужденный - гражданское лицо.
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