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Жителю Владивостока вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма - РИА Новости, 09.02.2024
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07:15 09.02.2024 (обновлено: 09:51 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/terrorizm-1926336110.html
Жителю Владивостока вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма
Жителю Владивостока вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма - РИА Новости, 09.02.2024
Жителю Владивостока вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма
Тихоокеанский флотский военный суд назначил 2 года лишения свободы жителю Владивостока по статье о публичных призывах к терроризму в Telegram, сообщает... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T07:15
2024-02-09T09:51
владивосток
россия
происшествия
тихоокеанский флотский военный суд
telegram
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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд назначил 2 года лишения свободы жителю Владивостока по статье о публичных призывах к терроризму в Telegram, сообщает пресс-служба суда.Отмечается, что местный житель обвинялся в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"."Синенко А.В., несогласный с внутренней и внешней политикой РФ,… 23 ноября и 4 декабря 2022 года разместил со своего аккаунта в публичном чате интернет-мессенджера Telegram общедоступные текстовые сообщения, содержащие признаки пропаганды идеологии и взглядов насильственного захвата власти в РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что в судебном заседании фигурант вину признал полностью и от дачи показаний отказался, заявив, что подтверждает свои показания на предварительном следствии."Тихоокеанский флотский военный суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима", - отмечает суд.Также мужчину на 2 года лишили права размещать публичные обращения и материалы в интернете. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.В суде РИА Новости уточнили, что осужденный - гражданское лицо.
https://ria.ru/20240209/zaderzhanie-1926289539.html
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владивосток, россия, происшествия, тихоокеанский флотский военный суд, telegram
Владивосток, Россия, Происшествия, Тихоокеанский флотский военный суд, Telegram
Жителю Владивостока вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма

Жителя Владивостока осудили на два года колонии по делу о пропаганде терроризма

© РИА Новости / Руслан КривобокСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Судебный молоток. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд назначил 2 года лишения свободы жителю Владивостока по статье о публичных призывах к терроризму в Telegram, сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что местный житель обвинялся в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
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"Синенко А.В., несогласный с внутренней и внешней политикой РФ,… 23 ноября и 4 декабря 2022 года разместил со своего аккаунта в публичном чате интернет-мессенджера Telegram общедоступные текстовые сообщения, содержащие признаки пропаганды идеологии и взглядов насильственного захвата власти в РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в судебном заседании фигурант вину признал полностью и от дачи показаний отказался, заявив, что подтверждает свои показания на предварительном следствии.
"Тихоокеанский флотский военный суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима", - отмечает суд.
Также мужчину на 2 года лишили права размещать публичные обращения и материалы в интернете. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
В суде РИА Новости уточнили, что осужденный - гражданское лицо.
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