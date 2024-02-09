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Глава Дагестана рассказал, как США помогали террористам на Кавказе - РИА Новости, 09.02.2024
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15:40 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/terroristy-1926446080.html
Глава Дагестана рассказал, как США помогали террористам на Кавказе
Глава Дагестана рассказал, как США помогали террористам на Кавказе - РИА Новости, 09.02.2024
Глава Дагестана рассказал, как США помогали террористам на Кавказе
США оказывали всестороннюю поддержку международным террористам, вторгшимся на Северный Кавказ, для ослабления России, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:40
2024-02-09T15:40
россия
сша
северный кавказ
сергей меликов
владимир путин
такер карлсон
республика дагестан
политика
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. США оказывали всестороннюю поддержку международным террористам, вторгшимся на Северный Кавказ, для ослабления России, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что несмотря на его многократные просьбы остановиться, США продолжали поддерживать терроризм на Северном Кавказе, оказывали террористам политическую, информационную, финансовую и военную поддержку, и даже обсуждение этого вопроса на высшем уровне ситуацию не изменило. "В разговоре с журналистом Владимир Владимирович коснулся и событий на Северном Кавказе. Он напомнил о том, что США оказывали всестороннюю поддержку международным террористам, вторгшимся в том числе в Дагестан. Это тоже делалось для ослабления России. Те события мы хорошо помним", – написал Меликов. Глава республики напомнил, что против "вооруженных до зубов бандитов" вместе с военнослужащими и сотрудниками органов правопорядка встали "простые дагестанцы". "Рядом с нами тогда был и Владимир Владимирович. Вместе мы победили, и в этом году будем отмечать 25-летие той победы. Мужество и самоотверженность дагестанцев покорили президента, который сказал: "Видя, как они защищают свою землю и Россию, я еще сильнее полюбил Дагестан и дагестанцев". С тех пор у Владимира Владимировича особое отношение к нашей республике", – отметил Меликов. В этом году в Дагестане пройдут памятные мероприятия к 25-летию со дня разгрома международных бандформирований, вторгшихся на территорию республики в августе 1999 года. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
https://ria.ru/20230503/terroristy-1869297026.html
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россия, сша, северный кавказ, сергей меликов, владимир путин, такер карлсон, республика дагестан, политика, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, США, Северный Кавказ, Сергей Меликов, Владимир Путин, Такер Карлсон, Республика Дагестан, Политика, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Глава Дагестана рассказал, как США помогали террористам на Кавказе

Меликов: США всячески поддерживали террористов на Кавказе, чтобы ослабить Россию

© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РДГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 фев - РИА Новости. США оказывали всестороннюю поддержку международным террористам, вторгшимся на Северный Кавказ, для ослабления России, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что несмотря на его многократные просьбы остановиться, США продолжали поддерживать терроризм на Северном Кавказе, оказывали террористам политическую, информационную, финансовую и военную поддержку, и даже обсуждение этого вопроса на высшем уровне ситуацию не изменило.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Патрушев: Запад использует против России террористов, как раньше на Кавказе
3 мая 2023, 00:19
"В разговоре с журналистом Владимир Владимирович коснулся и событий на Северном Кавказе. Он напомнил о том, что США оказывали всестороннюю поддержку международным террористам, вторгшимся в том числе в Дагестан. Это тоже делалось для ослабления России. Те события мы хорошо помним", – написал Меликов. Глава республики напомнил, что против "вооруженных до зубов бандитов" вместе с военнослужащими и сотрудниками органов правопорядка встали "простые дагестанцы".
"Рядом с нами тогда был и Владимир Владимирович. Вместе мы победили, и в этом году будем отмечать 25-летие той победы. Мужество и самоотверженность дагестанцев покорили президента, который сказал: "Видя, как они защищают свою землю и Россию, я еще сильнее полюбил Дагестан и дагестанцев". С тех пор у Владимира Владимировича особое отношение к нашей республике", – отметил Меликов.
В этом году в Дагестане пройдут памятные мероприятия к 25-летию со дня разгрома международных бандформирований, вторгшихся на территорию республики в августе 1999 года.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
 
РоссияСШАСеверный КавказСергей МеликовВладимир ПутинТакер КарлсонРеспублика ДагестанПолитикаИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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