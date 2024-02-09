https://ria.ru/20240209/tailand-1926389609.html

Россияне раскупают путевки в Таиланд

Россияне раскупают путевки в Таиланд - РИА Новости, 09.02.2024

Россияне раскупают путевки в Таиланд

По данным туроператоров, спрос на Таиланд активно растет, направление стало вторым по массовости среди зарубежных стран после Турции, сообщает пресс-служба РСТ. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:07

2024-02-09T13:07

2024-02-09T13:07

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. По данным туроператоров, спрос на Таиланд активно растет, направление стало вторым по массовости среди зарубежных стран после Турции, сообщает пресс-служба РСТ.Как рассказал директор по маркетингу компании "Русский Экспресс" Юрий Савин, спрос на направление выше, чем год назад в это же время."Многие отели с января по март уже на "стопах", часто приходится предлагать альтернативные варианты. И более популярными стали туры с бронированием только наземного размещения. В условиях изобилия регулярной авиаперевозки туристы часто покупают авиабилеты самостоятельно", – сказал он.Руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова подчеркнула, что Таиланд – лидер среди пляжных направлений этой зимой, что предсказуемо."Продажи выросли по сравнению с прошлым годом в разы. Но в прошлом году после пандемии направление только открывалось, вот объемы и были меньше. Глубина продаж достигает двух месяцев, а по некоторым датам и четырех. В основном, едут на 12 ночей, как и в прошлом году", – сказала она.Иванова напомнила, что в ближайшие две недели в Таиланде будет еще сложнее найти места в хороших отелях в последний момент, так как в период празднования китайского Нового года с 10 по 24 февраля в страну массово поедут туристы из Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, на конец февраля в этом году выпадают школьные каникулы в России, что дополнительно повышает спрос."Самым популярным курортом остается Пхукет, на втором месте Паттайя", – уточнила руководитель отдела по связям с общественностью Марина Макаркова. Оператор уже второй сезон фиксирует рост спроса на размещение в отелях категории "четыре звезды" в Паттайе. В Coral Travel это связывают это с тем, что разница в цене между "трешками" и "четверками" сократилась.Снижения цен в отелях в связи с окончанием высокого сезона эксперты ожидают не раньше апреля.По данным управления по туризму Таиланда, в 2023 году страну посетили 1,48 миллиона туристов из России. Это более чем втрое превышает результат 2022 года и на 10 тысяч – допандемийного 2019-го.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, куда можно лететь, отдых на море