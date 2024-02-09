https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926492737.html

Соседка родителей Сырского заявила о его ненависти к украинцам

Соседка родителей Сырского заявила о его ненависти к украинцам - РИА Новости, 09.02.2024

Соседка родителей Сырского заявила о его ненависти к украинцам

Соседка родителей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского рассказала журналистам RT, что он, приезжая в Россию, признавался в ненависти к военным, с... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T19:14

2024-02-09T19:14

2024-02-09T20:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Соседка родителей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского рассказала журналистам RT, что он, приезжая в Россию, признавался в ненависти к военным, с которыми служит."Когда он сюда в последний раз приезжал, в каком году — не помню, он говорил: мы работаем с украинцами, сидим в одном штабе, и мы их всех ненавидим! Это его слова", — заявила она.Женщина утверждает, что Сырский объяснял это "хитростью и пронырливостью" сослуживцев.По ее словам, генерал регулярно звонит или пишет матери, живущей во Владимире. Общается ли он с отцом, который тоже был военным и служил в разных городах России и Германии, неизвестно. Собеседница журналистов отметила, что новая должность сына не обрадовала родителей, но, "если бы он отказался от поста, его бы расстреляли".Владимир Зеленский 8 февраля объявил и подписал указ о назначении вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери, и ему на Украине дали прозвища "Мясник" и "Генерал 200".

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр сырский, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр