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Соседка родителей Сырского заявила о его ненависти к украинцам
Соседка родителей Сырского заявила о его ненависти к украинцам - РИА Новости, 09.02.2024
Соседка родителей Сырского заявила о его ненависти к украинцам
Соседка родителей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского рассказала журналистам RT, что он, приезжая в Россию, признавался в ненависти к военным, с... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T19:14
2024-02-09T19:14
2024-02-09T20:51
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Соседка родителей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского рассказала журналистам RT, что он, приезжая в Россию, признавался в ненависти к военным, с которыми служит."Когда он сюда в последний раз приезжал, в каком году — не помню, он говорил: мы работаем с украинцами, сидим в одном штабе, и мы их всех ненавидим! Это его слова", — заявила она.Женщина утверждает, что Сырский объяснял это "хитростью и пронырливостью" сослуживцев.По ее словам, генерал регулярно звонит или пишет матери, живущей во Владимире. Общается ли он с отцом, который тоже был военным и служил в разных городах России и Германии, неизвестно. Собеседница журналистов отметила, что новая должность сына не обрадовала родителей, но, "если бы он отказался от поста, его бы расстреляли".Владимир Зеленский 8 февраля объявил и подписал указ о назначении вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери, и ему на Украине дали прозвища "Мясник" и "Генерал 200".
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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РИА Новости
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Соседка родителей Сырского заявила о его ненависти к украинцам
Соседка родителей Сырского: главком ВСУ признавался, что ненавидит украинцев