https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926416627.html

Сырский сделал первое заявление в должности главкома ВСУ

Сырский сделал первое заявление в должности главкома ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

Сырский сделал первое заявление в должности главкома ВСУ

Назначенный главнокомандующим ВСУ Александр Сырский, имеющий неоднозначную репутацию за провальные операции и равнодушие к потерям, выступил в Telegram-канале с РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:56

2024-02-09T13:56

2024-02-09T14:36

специальная военная операция на украине

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Назначенный главнокомандующим ВСУ Александр Сырский, имеющий неоднозначную репутацию за провальные операции и равнодушие к потерям, выступил в Telegram-канале с первым заявлением в новой должности. "Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии", — написал он. Кроме того, генерал выразил надежду на продолжение международной помощи, а также перечислил основные задачи, стоящие перед ВСУ. Прежде всего, по его словам, это детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое направляют международные партнеры. Основной задачей военной логистики Сырский назвал рациональное распределение и доставку всего необходимого для боевых частей. Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Сырского, который до этого командовал Сухопутными войсками. Западные СМИ обращают внимание на неоднозначную репутацию нового главкома: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясник и Генерал-200. По информации Financial Times, на Западе считают, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр