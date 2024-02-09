https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926326535.html

СМИ раскрыли два прозвища Сырского в ВСУ

СМИ раскрыли два прозвища Сырского в ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

СМИ раскрыли два прозвища Сырского в ВСУ

Украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому ужасные прозвища из-за потерь, которые войска понесли под его началом, пишет... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T05:09

2024-02-09T05:09

2024-02-09T09:11

артемовск

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александр сырский

владимир зеленский

валерий залужный

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politico

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому ужасные прозвища из-за потерь, которые войска понесли под его началом, пишет американское издание Politico."Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: "мясник", — говорится в публикации издания со ссылкой на источник.Другой собеседник, капитан ВСУ, подтвердил, что за новым главкомом закрепилось такое прозвище. Он также отметил, что его называют "генерал 200" — в честь "груза 200", обозначения погибших военных.По мнению капитана, назначение Сырского на эту должность — "очень плохое решение". Как отмечает издание, среди рядовых новый главком крайне непопулярен, его считают командующим, который беззастенчиво подвергает подчиненных опасности на поле боя. Он известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске в ДНР. При этом, пишет газета, следующие действия Валерия Залужного, предшественника Сырского, неясны, вариантов у него много.Владимир Зеленский в четверг, 8 февраля, сообщил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926284816.html

https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926288260.html

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артемовск, донецкая народная республика, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, politico, в мире