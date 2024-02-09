Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли два прозвища Сырского в ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 09.02.2024 (обновлено: 09:11 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926326535.html
СМИ раскрыли два прозвища Сырского в ВСУ
СМИ раскрыли два прозвища Сырского в ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
СМИ раскрыли два прозвища Сырского в ВСУ
Украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому ужасные прозвища из-за потерь, которые войска понесли под его началом, пишет... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T05:09
2024-02-09T09:11
артемовск
донецкая народная республика
александр сырский
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
politico
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257584_0:54:1042:640_1920x0_80_0_0_61bad4397bd114c5a10ca9569223fc3d.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому ужасные прозвища из-за потерь, которые войска понесли под его началом, пишет американское издание Politico.&quot;Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: &quot;мясник&quot;, — говорится в публикации издания со ссылкой на источник.Другой собеседник, капитан ВСУ, подтвердил, что за новым главкомом закрепилось такое прозвище. Он также отметил, что его называют "генерал 200" — в честь "груза 200", обозначения погибших военных.По мнению капитана, назначение Сырского на эту должность — "очень плохое решение". Как отмечает издание, среди рядовых новый главком крайне непопулярен, его считают командующим, который беззастенчиво подвергает подчиненных опасности на поле боя. Он известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске в ДНР. При этом, пишет газета, следующие действия Валерия Залужного, предшественника Сырского, неясны, вариантов у него много.Владимир Зеленский в четверг, 8 февраля, сообщил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926284816.html
https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926288260.html
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257584_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_7bb93a8a7fc04dd72ad85be3539ba153.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, донецкая народная республика, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, politico, в мире
Артемовск, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Politico, В мире
СМИ раскрыли два прозвища Сырского в ВСУ

Politico: солдаты называют нового главкома ВСУ Сырского мясником и генералом 200

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому ужасные прозвища из-за потерь, которые войска понесли под его началом, пишет американское издание Politico.
«

"Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: "мясник", — говорится в публикации издания со ссылкой на источник.

Другой собеседник, капитан ВСУ, подтвердил, что за новым главкомом закрепилось такое прозвище. Он также отметил, что его называют "генерал 200" — в честь "груза 200", обозначения погибших военных.
По мнению капитана, назначение Сырского на эту должность — "очень плохое решение".
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Залужный отказался от должности посла в Британии, сообщили СМИ
00:20
Как отмечает издание, среди рядовых новый главком крайне непопулярен, его считают командующим, который беззастенчиво подвергает подчиненных опасности на поле боя. Он известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске в ДНР.
При этом, пишет газета, следующие действия Валерия Залужного, предшественника Сырского, неясны, вариантов у него много.
Владимир Зеленский в четверг, 8 февраля, сообщил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Появились фото нового главкома ВСУ, празднующего День России
01:04
 
АртемовскДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныPoliticoВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала