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Палестинский Красный Полумесяц заявил о рейде ЦАХАЛ в госпитале в Газе - РИА Новости, 09.02.2024
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18:02 09.02.2024 (обновлено: 20:39 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/svyaz-1926480813.html
Палестинский Красный Полумесяц заявил о рейде ЦАХАЛ в госпитале в Газе
Палестинский Красный Полумесяц заявил о рейде ЦАХАЛ в госпитале в Газе - РИА Новости, 09.02.2024
Палестинский Красный Полумесяц заявил о рейде ЦАХАЛ в госпитале в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит рейд в госпитале "Аль-Амаль" на юге сектора Газа, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца (ОКПП) в соцсети Х. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:02
2024-02-09T20:39
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
красный полумесяц
оон
восточный иерусалим
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит рейд в госпитале "Аль-Амаль" на юге сектора Газа, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца (ОКПП) в соцсети Х."Мы полностью потеряли связь с нашими командами, работающими в больнице "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе, из-за продолжающегося рейда оккупантов", — говорится в заявлении.В организации выразили глубокую обеспокоенность за безопасность находящихся в больнице коллег, а также размещенных там раненых и больных.Уточняется, что всего из штаба ОКПП и госпиталя эвакуировали около восьми тысяч вынужденных переселенцев. В зданиях остались около ста врачей и административных сотрудников, примерно 80 пострадавших и пациентов, а также 40 пожилых людей.ЦАХАЛ, в свою очередь, утверждает, что внутри и вокруг больниц "Аль-Амаль" и "Насер" в Хан-Юнисе действует ХАМАС. При этом в начале февраля министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что военные еврейского государства полностью разгромили силы противника в этом городе, оценив его потери в десять тысяч убитыми и столько же ранеными.На официальном уровне в Израиле говорят, что операция в Газе не закончится, пока военный и политический потенциал ХАМАС не будет полностью ликвидирован. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не раз отмечал, что эта территория останется под контролем ЦАХАЛ. В палестинском движении же заявили, что единственный приемлемый сценарий развития событий — это вывод израильских войск и окончание военных действий.
https://ria.ru/20240202/khamas-1925082148.html
https://ria.ru/20240209/konflikt-1915630213.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, красный полумесяц, оон, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, Красный полумесяц, ООН, Восточный Иерусалим, Биньямин Нетаньяху
Палестинский Красный Полумесяц заявил о рейде ЦАХАЛ в госпитале в Газе

Палестинский Красный Полумесяц сообщил о рейде ЦАХАЛ в госпитале "Аль-Амаль"

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. 20 декабря 2023
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. 20 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит рейд в госпитале "Аль-Амаль" на юге сектора Газа, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца (ОКПП) в соцсети Х.
"Мы полностью потеряли связь с нашими командами, работающими в больнице "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе, из-за продолжающегося рейда оккупантов", — говорится в заявлении.
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В организации выразили глубокую обеспокоенность за безопасность находящихся в больнице коллег, а также размещенных там раненых и больных.
Уточняется, что всего из штаба ОКПП и госпиталя эвакуировали около восьми тысяч вынужденных переселенцев. В зданиях остались около ста врачей и административных сотрудников, примерно 80 пострадавших и пациентов, а также 40 пожилых людей.
ЦАХАЛ, в свою очередь, утверждает, что внутри и вокруг больниц "Аль-Амаль" и "Насер" в Хан-Юнисе действует ХАМАС. При этом в начале февраля министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что военные еврейского государства полностью разгромили силы противника в этом городе, оценив его потери в десять тысяч убитыми и столько же ранеными.
На официальном уровне в Израиле говорят, что операция в Газе не закончится, пока военный и политический потенциал ХАМАС не будет полностью ликвидирован. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не раз отмечал, что эта территория останется под контролем ЦАХАЛ. В палестинском движении же заявили, что единственный приемлемый сценарий развития событий — это вывод израильских войск и окончание военных действий.
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