Палестинский Красный Полумесяц заявил о рейде ЦАХАЛ в госпитале в Газе
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о рейде ЦАХАЛ в госпитале "Аль-Амаль"
© AP Photo / Hatem AliПалестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. 20 декабря 2023
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. 20 декабря 2023
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит рейд в госпитале "Аль-Амаль" на юге сектора Газа, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца (ОКПП) в соцсети Х.
"Мы полностью потеряли связь с нашими командами, работающими в больнице "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе, из-за продолжающегося рейда оккупантов", — говорится в заявлении.
В организации выразили глубокую обеспокоенность за безопасность находящихся в больнице коллег, а также размещенных там раненых и больных.
Уточняется, что всего из штаба ОКПП и госпиталя эвакуировали около восьми тысяч вынужденных переселенцев. В зданиях остались около ста врачей и административных сотрудников, примерно 80 пострадавших и пациентов, а также 40 пожилых людей.
ЦАХАЛ, в свою очередь, утверждает, что внутри и вокруг больниц "Аль-Амаль" и "Насер" в Хан-Юнисе действует ХАМАС. При этом в начале февраля министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что военные еврейского государства полностью разгромили силы противника в этом городе, оценив его потери в десять тысяч убитыми и столько же ранеными.
На официальном уровне в Израиле говорят, что операция в Газе не закончится, пока военный и политический потенциал ХАМАС не будет полностью ликвидирован. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не раз отмечал, что эта территория останется под контролем ЦАХАЛ. В палестинском движении же заявили, что единственный приемлемый сценарий развития событий — это вывод израильских войск и окончание военных действий.