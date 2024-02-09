https://ria.ru/20240209/svo-1926455404.html
Архангельский резидент АЗРФ производит питание для бойцов СВО и вахтовиков
Архангельский резидент АЗРФ производит питание для бойцов СВО и вахтовиков - РИА Новости, 09.02.2024
Архангельский резидент АЗРФ производит питание для бойцов СВО и вахтовиков
Резидент Арктической зоны РФ из Архангельской области ООО "АрктикФуд" наладил производство продуктов здорового, диетического, функционального, профилактического РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:11
2024-02-09T16:11
2024-02-09T16:11
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россия
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 9 фев – РИА Новости. Резидент Арктической зоны РФ из Архангельской области ООО "АрктикФуд" наладил производство продуктов здорового, диетического, функционального, профилактического питания, которые поставляются для работающих вахтовым методом и бойцов в зоне специальной военной операции, а в ближайшем будущем будут внедрены в школьное питание, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что компания производит продукт для диетического профилактического питания, адаптированный в том числе для жителей арктических территорий. Первой запатентованной ими продукцией стал аналог бульонного кубика. Его особенность – в витаминно-минеральном составе, который компенсирует дефицит полезных веществ в питании, а также в быстро и легко усваиваемых белках и жирах. "Под наблюдением специалистов продукт уже включен в рацион питания вахтовиков крупной алмазодобывающей компании региона. Кроме того, отправили партию и в зону специальной военной операции для питания бойцов", - написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский. Он отметил, что продукт планируется ввести и в рацион школьников, в этом году будет проведена его апробация вместе с кисломолочной продукцией с ламинарией. Как отметили в пресс-службе, разработка и производство продуктов здорового, диетического, функционального и профилактического питания ведется в сотрудничестве с НОЦ "Российская Арктика", одно из направлений деятельности которого ориентировано на использование биоресурсов и внедрение технологий здоровьесбережения. Пока продукцию производят в Санкт-Петербурге. Однако компания, став в 2023 году резидентом АЗРФ, начала прорабатывать вопрос оборудования производственных площадок в Архангельске. "Помещение нашли в Жаровихе. Сейчас разрабатывается проект его реконструкции, должен быть готов к концу первого квартала этого года. Кроме того, ведем переговоры с Северным (Арктическим) федеральным университетом – на базе технопарка возможно создание опытного производственного участка", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора ООО "АрктикФуд" Петра Круглякова. По мнению Цыбульского, продукция компании представляет интерес для регионов Арктической зоны в целом и Архангельской области в частности. И правительство области готово оказать необходимую поддержку и содействие в развитии производства. Этому будут способствовать и преференции, которые компания получила в качестве резидента АЗРФ. "В перспективе можно совместно с региональным минздравом поработать над созданием специализированного питания для людей с заболеваниями, при которых показан особый рацион", - добавил Цыбульский.
https://ria.ru/20231211/tsybulskiy-1915177453.html
https://ria.ru/20231222/god-1917407174.html
https://ria.ru/20231220/vdnkh-1916948235.html
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архангельская область, россия, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский
АРХАНГЕЛЬСК, 9 фев – РИА Новости. Резидент Арктической зоны РФ из Архангельской области ООО "АрктикФуд" наладил производство продуктов здорового, диетического, функционального, профилактического питания, которые поставляются для работающих вахтовым методом и бойцов в зоне специальной военной операции, а в ближайшем будущем будут внедрены в школьное питание, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что компания производит продукт для диетического профилактического питания, адаптированный в том числе для жителей арктических территорий. Первой запатентованной ими продукцией стал аналог бульонного кубика. Его особенность – в витаминно-минеральном составе, который компенсирует дефицит полезных веществ в питании, а также в быстро и легко усваиваемых белках и жирах.
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"Под наблюдением специалистов продукт уже включен в рацион питания вахтовиков крупной алмазодобывающей компании региона. Кроме того, отправили партию и в зону специальной военной операции для питания бойцов", - написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский.
Он отметил, что продукт планируется ввести и в рацион школьников, в этом году будет проведена его апробация вместе с кисломолочной продукцией с ламинарией.
Как отметили в пресс-службе, разработка и производство продуктов здорового, диетического, функционального и профилактического питания ведется в сотрудничестве с НОЦ "Российская Арктика", одно из направлений деятельности которого ориентировано на использование биоресурсов и внедрение технологий здоровьесбережения.
Пока продукцию производят в Санкт-Петербурге. Однако компания, став в 2023 году резидентом АЗРФ, начала прорабатывать вопрос оборудования производственных площадок в Архангельске.
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"Помещение нашли в Жаровихе. Сейчас разрабатывается проект его реконструкции, должен быть готов к концу первого квартала этого года. Кроме того, ведем переговоры с Северным (Арктическим) федеральным университетом – на базе технопарка возможно создание опытного производственного участка", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора ООО "АрктикФуд" Петра Круглякова.
По мнению Цыбульского, продукция компании представляет интерес для регионов Арктической зоны в целом и Архангельской области в частности. И правительство области готово оказать необходимую поддержку и содействие в развитии производства. Этому будут способствовать и преференции, которые компания получила в качестве резидента АЗРФ.
"В перспективе можно совместно с региональным минздравом поработать над созданием специализированного питания для людей с заболеваниями, при которых показан особый рацион", - добавил Цыбульский.
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