https://ria.ru/20240209/svo-1926414023.html

Волонтеры Удмуртии отправили в зону СВО три автомобиля

Волонтеры Удмуртии отправили в зону СВО три автомобиля - РИА Новости, 09.02.2024

Волонтеры Удмуртии отправили в зону СВО три автомобиля

Волонтеры движения "Помощь фронту Ижевск. Мы вместе. Удмуртия" при содействии неравнодушных жителей, бизнесменов и общественников отправили в зону спецоперации... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:44

2024-02-09T13:44

2024-02-09T13:44

надежные люди

можга

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ТУФА, 9 фев – РИА Новости. Волонтеры движения "Помощь фронту Ижевск. Мы вместе. Удмуртия" при содействии неравнодушных жителей, бизнесменов и общественников отправили в зону спецоперации три автомобиля, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. "Из Можги отправляется очередная, уже 24 по счету, машина с гуманитарным грузом для наших земляков. Три автомобиля "УАЗ" уходят в три подразделения: артиллерийская бригада, артиллерийский дивизион, танковая бригада. Один автомобиль приобретен на средства участников Татарского делового клуба Удмуртии, на второй средства выделил ветеран из Можги Николай Васильевич Груздев. Третью машину мы купили на деньги, собранные жителями", - приводятся слова руководителя движения Гузелии Усимовой. По ее словам, каждый автомобиль загружен гуманитарным грузом по заявке бойцов. Это все самое необходимое: печи-буржуйки, генераторы, сварочные аппараты, маскировочные сети, армейские палатки, теплые вещи, медикаменты, провизия. "Также в фуре отправляем груз для Ростовского госпиталя: средства ухода, отшитые земляками вещи - штаны, футболки, флисовые кофты, шапки, вещевые мешки, а еще продукты, сладости, письма и рисунки от детей", – прокомментировала Усимова. В пресс-службе добавили, что это уже 24-ый гумконвой из Можги. Транспортные расходы взял на себя фонд "Сообщество".

https://ria.ru/20240208/svo-1926162896.html

https://ria.ru/20240208/teplovizor-1926077950.html

можга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

можга, ульяновский автомобильный завод (уаз)