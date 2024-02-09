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Волонтеры Удмуртии отправили в зону СВО три автомобиля - РИА Новости, 09.02.2024
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Надежные люди
 
13:44 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/svo-1926414023.html
Волонтеры Удмуртии отправили в зону СВО три автомобиля
Волонтеры Удмуртии отправили в зону СВО три автомобиля - РИА Новости, 09.02.2024
Волонтеры Удмуртии отправили в зону СВО три автомобиля
Волонтеры движения "Помощь фронту Ижевск. Мы вместе. Удмуртия" при содействии неравнодушных жителей, бизнесменов и общественников отправили в зону спецоперации... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:44
2024-02-09T13:44
надежные люди
можга
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ТУФА, 9 фев – РИА Новости. Волонтеры движения "Помощь фронту Ижевск. Мы вместе. Удмуртия" при содействии неравнодушных жителей, бизнесменов и общественников отправили в зону спецоперации три автомобиля, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. "Из Можги отправляется очередная, уже 24 по счету, машина с гуманитарным грузом для наших земляков. Три автомобиля "УАЗ" уходят в три подразделения: артиллерийская бригада, артиллерийский дивизион, танковая бригада. Один автомобиль приобретен на средства участников Татарского делового клуба Удмуртии, на второй средства выделил ветеран из Можги Николай Васильевич Груздев. Третью машину мы купили на деньги, собранные жителями", - приводятся слова руководителя движения Гузелии Усимовой. По ее словам, каждый автомобиль загружен гуманитарным грузом по заявке бойцов. Это все самое необходимое: печи-буржуйки, генераторы, сварочные аппараты, маскировочные сети, армейские палатки, теплые вещи, медикаменты, провизия. "Также в фуре отправляем груз для Ростовского госпиталя: средства ухода, отшитые земляками вещи - штаны, футболки, флисовые кофты, шапки, вещевые мешки, а еще продукты, сладости, письма и рисунки от детей", – прокомментировала Усимова. В пресс-службе добавили, что это уже 24-ый гумконвой из Можги. Транспортные расходы взял на себя фонд "Сообщество".
https://ria.ru/20240208/svo-1926162896.html
https://ria.ru/20240208/teplovizor-1926077950.html
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можга, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Можга, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Волонтеры Удмуртии отправили в зону СВО три автомобиля

Волонтеры Удмуртии отправили в зону спецоперации три автомобиля

© Фото : пресс-служба главы УдмуртииТри автомобиля "УАЗ" отправили на передовую и в госпиталь волонтеры из Удмуртии
Три автомобиля УАЗ отправили на передовую и в госпиталь волонтеры из Удмуртии - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : пресс-служба главы Удмуртии
Три автомобиля "УАЗ" отправили на передовую и в госпиталь волонтеры из Удмуртии
Читать ria.ru в
ТУФА, 9 фев – РИА Новости. Волонтеры движения "Помощь фронту Ижевск. Мы вместе. Удмуртия" при содействии неравнодушных жителей, бизнесменов и общественников отправили в зону спецоперации три автомобиля, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
"Из Можги отправляется очередная, уже 24 по счету, машина с гуманитарным грузом для наших земляков. Три автомобиля "УАЗ" уходят в три подразделения: артиллерийская бригада, артиллерийский дивизион, танковая бригада. Один автомобиль приобретен на средства участников Татарского делового клуба Удмуртии, на второй средства выделил ветеран из Можги Николай Васильевич Груздев. Третью машину мы купили на деньги, собранные жителями", - приводятся слова руководителя движения Гузелии Усимовой.
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По ее словам, каждый автомобиль загружен гуманитарным грузом по заявке бойцов. Это все самое необходимое: печи-буржуйки, генераторы, сварочные аппараты, маскировочные сети, армейские палатки, теплые вещи, медикаменты, провизия.
"Также в фуре отправляем груз для Ростовского госпиталя: средства ухода, отшитые земляками вещи - штаны, футболки, флисовые кофты, шапки, вещевые мешки, а еще продукты, сладости, письма и рисунки от детей", – прокомментировала Усимова.
В пресс-службе добавили, что это уже 24-ый гумконвой из Можги. Транспортные расходы взял на себя фонд "Сообщество".
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Надежные людиМожгаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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