https://ria.ru/20240209/surikov-1926363768.html

Александр Суриков: Россия готова развивать туристический бизнес в Мозамбике

Александр Суриков: Россия готова развивать туристический бизнес в Мозамбике - РИА Новости, 09.02.2024

Александр Суриков: Россия готова развивать туристический бизнес в Мозамбике

Россия готова развивать туристический бизнес в Мозамбике, но предприниматели должны понимать, что инфраструктура в африканской стране пока слабо развита, заявил РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:00

2024-02-09T13:00

2024-02-09T13:00

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александр суриков

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Россия готова развивать туристический бизнес в Мозамбике, но предприниматели должны понимать, что инфраструктура в африканской стране пока слабо развита, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Валерии Балыкиной посол России в Мозамбике Александр Суриков. В преддверии профессионального праздника – Дня дипломатического работника – он рассказал о том, с какими трудностями сталкивается российский бизнес, участвуя в тендерах, и целесообразен ли сейчас запуск прямых рейсов между странами.– По данным ФТС, в 2021 году товарооборот России с Мозамбиком составил 109,3 миллиона долларов. Каких показателей удалось достичь в 2023 году?– Несмотря на непростую ситуацию на мировых рынках и западные санкции, в отношениях с Мозамбиком, который к санкциям не присоединился, товарооборот растет, хотя и медленнее, чем хотелось бы. Товары, которыми мы торгуем много лет, – это сельхозсырье, удобрения, нефтепродукты, масла. К сожалению, ассортимент не очень широкий, но мы его постепенно наращиваем.– Каких результатов торговли Москва планирует достичь в 2024 году?– Трудно делать прогнозы, потому что, к сожалению, российские компании не очень активны. Мозамбик находится достаточно далеко от России, поэтому транспортные расходы высокие, есть логистические издержки. Но мозамбикцы очень хотят развивать сотрудничество с нами, условия для этого есть. Мозамбикцам требуется очень широкая номенклатура, это страна с активной бурно развивающейся экономикой. Потенциал и спрос есть.– С учетом этого экономического потенциала, обсуждается ли возможность торговли новыми категориями товаров?– Насколько мне известно, достаточно давно обсуждалась возможность прихода сюда наших автосборочных предприятий, поставок сюда, возможно, сначала транспорта, а потом сборки здесь КАМАЗа. Несколько лет назад шла речь о сборке здесь УАЗа. Наша техника пользуется доброй памятью еще с советских времен, ее здесь ждут. Возможно, сначала наши компании придут со своей специальной техникой. Это могут быть машины скорой помощи, спецтехники для военных нужд, специальных автомобилей для местного МЧС, поскольку в стране регулярно происходят климатические катастрофы. Перспективы для (поставок – ред.) сельскохозяйственной и машиностроительной техники есть, но при условии, если сразу будут продуманы вопросы ее техобслуживания.Мозамбик, имея большие природные ресурсы, хочет проводить индустриализацию страны. Руководство страны будет приветствовать, если сюда придут российские компании со своими сборочными предприятиями или оборудованием, в том числе для переработки сельхозсырья.– Обсуждается ли импорт мозамбикского пива, ликера или крепкого национального напитка из кешью?– Импорт алкогольных напитков пока не планируется. Действительно здесь делают много алкоголя, но в основном это вина домашнего производства на базе брожения некоторых фруктов, в том числе культуры кешью. Пиво здесь неплохое, но его производят западные компании.– Как развивается сотрудничество России и Мозамбика в сферах энергетики, гидроэнергетики?– Потенциал всего этого (сотрудничества — ред.) есть и большой. Принята стратегическая программа электрификации и использования сил природы, поэтому в приоритете строительство гидроэлектростанций, солнечных станций, а также газификация.Мозамбик выходит на достаточно продвинутые позиции в мире по производству природного газа. Западные компании реализуют ряд проектов по сжижению и экспорту сжиженного газа. Конечно, уровня Катара страна пока не достигла, но в их планах через 10-20 лет достичь уровня стран Персидского залива по экспорту сжиженного газа. Российские компании проявляли интерес к этому сектору, пытались даже участвовать в определенных тендерах на разведку и добычу, но пока, к сожалению, ни одна из компаний ни одного реального проекта не реализует. ''Роснефть'', ''Интер РАО Экспорт'', ''РусГидро'' давно сюда не направляли делегаций. К сожалению, последние год-два особой инициативы мы не видим, даже несмотря на полученный импульс от саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.– Александр Васильевич, вы сказали, что российские компании участвуют в тендерах, но реализовать проекты не удается. С чем это связано? Преимущество на стороне западных игроков, или дело в мотивации, заинтересованности наших предпринимателей?– Тендеры – это конкурентная форма предоставления тех или иных ресурсов. Нужно иметь достаточное количество кадров, которые готовят тендерную информацию, получают ее от тех стран, где они появляются и проходят. У нас здесь нет торгового представительства, в посольстве специалистов-экономистов тоже нет. Поэтому очень трудно вовремя ''вылавливать'' из местной среды информацию о том, где и когда проходят тендеры. Компании сами должны следить за конъюнктурой и этими мероприятиями.Достаточно активно развивается инфраструктурная сеть: железные и автомобильные дороги, строительство мостов. Там тоже есть перспективы для российских компаний. Наши поставщики железнодорожного оборудования и вагонов, насколько я знаю, участвовали в нескольких тендерах, но в силу не очень корректного участия не сумели закрепиться на этих позициях. А так, перспективы и в этих секторах тоже есть. Участите в тендерах достаточно сложное. Надо уметь выигрывать их. Полагаю, для наших экономических операторов внутренней мотивации, да и стимулов для выхода на рынок африканских стран пока не хватает.– Вы сказали, что "Интер РАО Экспорт" давно не приезжал в Мозамбик, но в прошлом году эта компания подписала соглашение с "Электресидад Мозамбик" по строительству ГЭС "Лурио-2". Получается, что к реализации проекта стороны пока не приступили?– В реальности ничего пока не строится. Предпроекта, по крайне мере мы, не видим. Продолжается стадия переговоров, между партнерами уточняются возможности и потребности. Делегации "Интер РАО Экспорт" последние два года не приезжали.Наряду с упомянутыми мной российскими компаниями-гигантами, появились компании с российским участием. Они международные, но акционеры главных офисов – россияне. Когда они строят, то поднимают российский флаг на объектах. Поэтому мы их считаем российскими, хотя в прямом смысле слова вряд ли можно так говорить. Наиболее яркий пример такого сотрудничества – компания "Тазетта", которая действует в провинции Замбезия, добывает и экспортирует так называемые тяжелые пески – продукцию, имеющую большой спрос на мировом рынке, поскольку она используется в производстве различных металлических изделий. На самом деле, 80% этого сырья используется в фармацевтике, химической промышленности, лакокрасочной промышленности. Наши инвесторы реализуют вполне себе крупный проект в этой области.Известная в России компания на базе концерна Яндекса "Yango" также вышла на местный рынок и достаточно активно осваивает реализацию программного обеспечения в сфере транспортных, пассажирских услуг и, будем надеяться, что может быть в логистическом секторе в целом.– Планирует ли Россия развивать туризм с Мозамбиком? Если да, то какие действия предпринимаются для достижения этой цели?– Руководство нашей страны четко обозначает готовность сотрудничать с Мозамбиком и активно развивать, в том числе, и туристический бизнес, но на практике этим занимаются конкретные компании. Возможности и перспективы есть, но для этого нужны инвестиции, строительство инфраструктуры. Стройте и создавайте, но надо сразу представлять себе, что вы приходите на "зеленую площадку", где еще сложно с подъездными путями, транспортным обеспечением.Инфраструктура здесь, к сожалению, в самом зачаточном состоянии, ее практически никто не развивал кроме компаний ЮАР, которые строят маленькие семейные гостиницы среднего и ниже среднего классов. Инфраструктуры, к которой привыкли российские туристы здесь мало. Пока что сюда приезжают по комплексным турам с заездом в ЮАР, Королевство Эсватини, иногда задерживаются в Мозамбике, но российского туристического потока практически нет, единичные случаи.У нас с Мозамбиком достаточно упрощенный порядок получения виз. Если вы за две-три недели зарегистрируетесь на сайте, введете данные о поездке, то на границе получите визу, она недорого стоит. Правительства сделали все, чтобы упростить поездки. Теперь дело остается за компаниями.– Как сказалась отмена виз для россиян на туристическом потоке в Мозамбик?– Пока изменения не заметны.– Обсуждают ли стороны запуск прямых авиарейсов?– Наши авиационные власти ведут переговоры о необходимых соглашениях на этот счет, но туристический поток, на мой взгляд, не дает больших оснований для прямых коммерческих авиарейсов.– В настоящее время в России обучаются более 150 студентов из Мозамбика. Будет ли Россия увеличивать квоты? Какие направления для стажировок наиболее интересны и востребованы среди мозамбикских учащихся?– Мы каждый год, в зависимости от того, какие возможности дает наше правительство, увеличиваем квоты. В этом году в наши вузы выделено 75 мест. Основные направления, которые пользуются спросом, – это горнорудное дело, медицина, сельское хозяйство. Но бывает, что возникают сложности в связи с тем, что по условиям соглашения ребята должны приезжать в Россию за свой счет. Российская сторона берет на себя пребывание там, но государство софинансирует: дает небольшую стипендию, помогает оплачивать билеты. Когда на местной стороне возникают сбои, сложности с деньгами на эти цели, идет небольшая задержка, часть ребят теряет свои стипендии. Но им предоставляется право поехать в следующем году.– Какие университеты, города в приоритете?– Большим спросом пользуются университеты тех регионов, где климатические условия позволяют африканцам жить в комфорте, но точно так же (приезжают – ред.) и в Санкт-Петербург, и в наши поволжские города. В разных университетах учатся мозамбикцы.– Владеете ли вы информацией, планирует ли Мапуту приглашать российских врачей в республику?– Потребность во врачах есть. Страна развивается, это необходимо. Но не всегда есть тот уровень (зарплаты – ред.), который удовлетворяет наших российских врачей, чтобы бежать сюда на контракты. Здесь очень много врачей из развивающихся стран, Кубы. Наших врачей в последнее время не было, они были в советский период.– Обращался ли Мозамбик с просьбой о поставках медицинского оборудования, медикаментов?– Прямых обращений о поставке каких-то лекарств в последнее время не было. У нас в прошлом году была делегация Роспотребнадзора. Выявился большой интерес мозамбикцев к совместной реализации проектов в области телемедицины, они заинтересованы в получении мобильных лабораторий. Дело в том, что страна очень "вытянутая", эпизодически в регионах возникают вспышки эпидемий, в таких случаях необходимо, чтобы у врачей была возможность оперативно переместиться туда, чтобы проводить необходимые анализы. Ведутся разговоры об этом. Роспотребнадзор пытается наладить сотрудничество в этом направлении.Поставок лекарств не было. Надо отметить, что мозамбикцы в этом плане немножко "избалованные", потому что покупательная способность невелика, и за последние десятилетия они привыкли к тому, что международные гуманитарные организации осуществляют много поставок базовых медицинских препаратов для борьбы с ВИЧ, туберкулезом, малярией. В поставках лекарств для аптек здесь укрепились западные фармкомпании.– Ранее стало известно, что в Мозамбике установят памятник советским военным, неподалеку от города Бейра. На каком этапе находится работа по его возведению? Когда могут открыть памятник?– Реализация проекта по установлению памятника советским воинам, погибшим в Мозамбике идет активно, вышла на финишную прямую. Мы ожидаем в ближайшие месяцы получить официальное разрешение губернатора провинции Маника. Ранее было достигнуто согласие центрального правительства, а договоренность с провинциальными властями в основном была устной и неформальной. Нам удалось совместными усилиями создать монумент, он уже физически имеется в наличии. Мы надеемся в июле к годовщине завершить все эти согласования. Мы уверены, что памятник возведем, будет куда прийти, приклонить колено и оставить цветы, вспоминая о наших военных.– Мозамбик проявляет интерес к российскому кинематографу. Планирует ли Москва показать свое кино в Мозамбике и какое?– Мы сейчас возрождаем интерес, который есть в Мозамбике к российскому кинематографу. Современных площадок здесь немного, и они достаточно дорогие. Это немного мешает, но постепенно создаются новые кинозалы, центры. "Маша и медведь" – один из самых популярных мультипликационных сериалов здесь. Мы, как посольство, стараемся не отставать и по своей инициативе проводим кинодеятельность. В этом году намереваемся во взаимодействии с коллегами из других посольств провести неделю фильмов стран БРИКС. У нас в посольстве нет вместительного кинозала, но здесь есть большой бразильский культурный центр. Недавно был создан китайско-мозамбикский культурный центр с большими концертным и кинозалами, на базе него тоже планируем (показывать кино – ред.). Они тоже готовы с удовольствием предоставить нам зал для мероприятий.В прошлом году талантливый молодой российский кинорежиссер с мозамбикскими корнями Дария да Консейсао сняла фильм об истории выпускников советских вузов из ЮАР, Мозамбика. Очень интересный взгляд на историю нашей страны, историю двусторонних отношений, борьбы за независимость. Надеемся, что эта работа будет продолжена. Спрос и запросы на российское кино есть. Будем помогать продвигать его.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, александр суриков, россия, мозамбик