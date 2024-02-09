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Суд арестовал имущество Челябинского электрометаллургического комбината - РИА Новости, 13.02.2024
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18:04 09.02.2024 (обновлено: 08:36 13.02.2024)
https://ria.ru/20240209/sud-1926992042.html
Суд арестовал имущество Челябинского электрометаллургического комбината
Суд арестовал имущество Челябинского электрометаллургического комбината - РИА Новости, 13.02.2024
Суд арестовал имущество Челябинского электрометаллургического комбината
Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры РФ арестовал имущество трех заводов – АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ), АО "Челябинский... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-09T18:04
2024-02-13T08:36
происшествия
россия
свердловская область
челябинская область
челябинский электрометаллургический комбинат
генеральная прокуратура рф
эталон
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры РФ арестовал имущество трех заводов – АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ), АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) и АО "Кузнецкие ферросплавы", следует из картотеки дела. Иск Генпрокуратуры РФ "об истребовании имущества из чужого незаконного владения" к челябинскому АО "Компания "Эталон", бизнесмену Юрию Антипову и его жене Людмиле Антиповой поступил в суд 5 февраля, а уже 6 февраля были приняты обеспечительные меры. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, выступают сами металлургические предприятия, а также Федеральное агентство по управлению госимуществом, министерство по управлению госимуществом Свердловской области, министерство имущества Челябинской области, комитет по управлению имущества Кузбасса и АО "ВТБ Регистратор". "Арбитражный суд Свердловской области определил: заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на все движимое имущество... доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги, недвижимое имущество АО "Серовский завод ферросплавов", АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Кузнецкие ферросплавы"; наложить арест на все акции АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" и все акции АО "Кузнецкие ферросплавы", принадлежащих АО "Компания "Эталон", – следует из документа. Генпрокуратура РФ просит истребовать "из незаконного владения" "Эталона" в пользу России госимущество в виде обыкновенных акций предприятий – 53 миллиона штук СЗФ, 643 миллиона штук ЧЭМК и 67 миллионов акций "Кузнецких ферросплавов", также говорится в судебном акте. Предварительное заседание пройдет 19 февраля. Судя по открытым данным, АО "Компания "Эталон" зарегистрирована в Челябинске, владеет активами трех крупных заводов в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях.
https://ria.ru/20240119/otkrytie-1922398879.html
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происшествия, россия, свердловская область, челябинская область, челябинский электрометаллургический комбинат, генеральная прокуратура рф, эталон
Происшествия, Россия, Свердловская область, Челябинская область, Челябинский электрометаллургический комбинат, Генеральная прокуратура РФ, Эталон
Суд арестовал имущество Челябинского электрометаллургического комбината

Суд по иску Генпрокуратуры арестовал имущество ЧЭМК и еще двух заводов

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРабота Челябинского электрометаллургического комбината
Работа Челябинского электрометаллургического комбината - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Работа Челябинского электрометаллургического комбината. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры РФ арестовал имущество трех заводов – АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ), АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) и АО "Кузнецкие ферросплавы", следует из картотеки дела.
Иск Генпрокуратуры РФ "об истребовании имущества из чужого незаконного владения" к челябинскому АО "Компания "Эталон", бизнесмену Юрию Антипову и его жене Людмиле Антиповой поступил в суд 5 февраля, а уже 6 февраля были приняты обеспечительные меры.
Логотип АО Открытие Холдинг - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Суд арестовал активы бывших руководителей "Открытие Холдинга"
19 января, 17:32
В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, выступают сами металлургические предприятия, а также Федеральное агентство по управлению госимуществом, министерство по управлению госимуществом Свердловской области, министерство имущества Челябинской области, комитет по управлению имущества Кузбасса и АО "ВТБ Регистратор".
«
"Арбитражный суд Свердловской области определил: заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на все движимое имущество... доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги, недвижимое имущество АО "Серовский завод ферросплавов", АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Кузнецкие ферросплавы"; наложить арест на все акции АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" и все акции АО "Кузнецкие ферросплавы", принадлежащих АО "Компания "Эталон", – следует из документа.
Генпрокуратура РФ просит истребовать "из незаконного владения" "Эталона" в пользу России госимущество в виде обыкновенных акций предприятий – 53 миллиона штук СЗФ, 643 миллиона штук ЧЭМК и 67 миллионов акций "Кузнецких ферросплавов", также говорится в судебном акте. Предварительное заседание пройдет 19 февраля.
Судя по открытым данным, АО "Компания "Эталон" зарегистрирована в Челябинске, владеет активами трех крупных заводов в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях.
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Активы "Рольфа" хотят взыскать через суд в пользу государства
16 января, 02:44
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьЧелябинская областьЧелябинский электрометаллургический комбинатГенеральная прокуратура РФЭталон
 
 
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