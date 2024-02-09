https://ria.ru/20240209/sud-1926992042.html

Суд арестовал имущество Челябинского электрометаллургического комбината

Суд арестовал имущество Челябинского электрометаллургического комбината - РИА Новости, 13.02.2024

Суд арестовал имущество Челябинского электрометаллургического комбината

Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры РФ арестовал имущество трех заводов – АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ), АО "Челябинский... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-09T18:04

2024-02-09T18:04

2024-02-13T08:36

происшествия

россия

свердловская область

челябинская область

челябинский электрометаллургический комбинат

генеральная прокуратура рф

эталон

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры РФ арестовал имущество трех заводов – АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ), АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) и АО "Кузнецкие ферросплавы", следует из картотеки дела. Иск Генпрокуратуры РФ "об истребовании имущества из чужого незаконного владения" к челябинскому АО "Компания "Эталон", бизнесмену Юрию Антипову и его жене Людмиле Антиповой поступил в суд 5 февраля, а уже 6 февраля были приняты обеспечительные меры. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, выступают сами металлургические предприятия, а также Федеральное агентство по управлению госимуществом, министерство по управлению госимуществом Свердловской области, министерство имущества Челябинской области, комитет по управлению имущества Кузбасса и АО "ВТБ Регистратор". "Арбитражный суд Свердловской области определил: заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на все движимое имущество... доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги, недвижимое имущество АО "Серовский завод ферросплавов", АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Кузнецкие ферросплавы"; наложить арест на все акции АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" и все акции АО "Кузнецкие ферросплавы", принадлежащих АО "Компания "Эталон", – следует из документа. Генпрокуратура РФ просит истребовать "из незаконного владения" "Эталона" в пользу России госимущество в виде обыкновенных акций предприятий – 53 миллиона штук СЗФ, 643 миллиона штук ЧЭМК и 67 миллионов акций "Кузнецких ферросплавов", также говорится в судебном акте. Предварительное заседание пройдет 19 февраля. Судя по открытым данным, АО "Компания "Эталон" зарегистрирована в Челябинске, владеет активами трех крупных заводов в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях.

https://ria.ru/20240119/otkrytie-1922398879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, свердловская область, челябинская область, челябинский электрометаллургический комбинат, генеральная прокуратура рф, эталон