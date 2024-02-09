Суд арестовал имущество Челябинского электрометаллургического комбината
Суд по иску Генпрокуратуры арестовал имущество ЧЭМК и еще двух заводов
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРабота Челябинского электрометаллургического комбината
Работа Челябинского электрометаллургического комбината. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры РФ арестовал имущество трех заводов – АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ), АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) и АО "Кузнецкие ферросплавы", следует из картотеки дела.
Иск Генпрокуратуры РФ "об истребовании имущества из чужого незаконного владения" к челябинскому АО "Компания "Эталон", бизнесмену Юрию Антипову и его жене Людмиле Антиповой поступил в суд 5 февраля, а уже 6 февраля были приняты обеспечительные меры.
В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, выступают сами металлургические предприятия, а также Федеральное агентство по управлению госимуществом, министерство по управлению госимуществом Свердловской области, министерство имущества Челябинской области, комитет по управлению имущества Кузбасса и АО "ВТБ Регистратор".
«
"Арбитражный суд Свердловской области определил: заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на все движимое имущество... доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги, недвижимое имущество АО "Серовский завод ферросплавов", АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Кузнецкие ферросплавы"; наложить арест на все акции АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" и все акции АО "Кузнецкие ферросплавы", принадлежащих АО "Компания "Эталон", – следует из документа.
Генпрокуратура РФ просит истребовать "из незаконного владения" "Эталона" в пользу России госимущество в виде обыкновенных акций предприятий – 53 миллиона штук СЗФ, 643 миллиона штук ЧЭМК и 67 миллионов акций "Кузнецких ферросплавов", также говорится в судебном акте. Предварительное заседание пройдет 19 февраля.
Судя по открытым данным, АО "Компания "Эталон" зарегистрирована в Челябинске, владеет активами трех крупных заводов в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях.