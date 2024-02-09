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Суд арестовал жителя Казани, выбросившего дочь с пятого этажа
Суд арестовал жителя Казани, выбросившего дочь с пятого этажа - РИА Новости, 09.02.2024
Суд арестовал жителя Казани, выбросившего дочь с пятого этажа
Кировский районный суд Казани отправил под арест на два месяца, до 7 апреля, местного жителя, выбросившего дочь возраста 1,5 года из окна пятого этажа, сообщает РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:18
2024-02-09T17:18
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КАЗАНЬ, 9 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Казани отправил под арест на два месяца, до 7 апреля, местного жителя, выбросившего дочь возраста 1,5 года из окна пятого этажа, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. По информации регионального следственного управления, 7 февраля 35-летний мужчина выбросил из окна пятого этажа дочь 2022 года рождения. Ребенка сумел поймать очевидец произошедшего, девочку госпитализировали с переломом руки и ушибом головного мозга. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". По предварительным данным, отец девочки находился в состоянии опьянения, он был задержан. "По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля", - говорится в сообщении. Следователи уже предъявили обвинение подозреваемому. "В настоящее время следствием установлено, что после приема наркотических средств у обвиняемого начались галлюцинации. В связи с его неадекватным поведением сожительница забрала их двухнедельного ребенка и ушла к соседям. Двух других детей обвиняемый ей не отдал, а позже совершил в отношении одного из них преступление", - уточняет ведомство.
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происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал жителя Казани, выбросившего дочь с пятого этажа
СК: суд Казани отправил под арест местного жителя, выбросившего дочь из окна
КАЗАНЬ, 9 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Казани отправил под арест на два месяца, до 7 апреля, местного жителя, выбросившего дочь возраста 1,5 года из окна пятого этажа, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
По информации регионального следственного управления, 7 февраля 35-летний мужчина выбросил из окна пятого этажа дочь 2022 года рождения. Ребенка сумел поймать очевидец произошедшего, девочку госпитализировали с переломом руки и ушибом головного мозга.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". По предварительным данным, отец девочки находился в состоянии опьянения, он был задержан. "По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля", - говорится в сообщении.
Следователи уже предъявили обвинение подозреваемому.
"В настоящее время следствием установлено, что после приема наркотических средств у обвиняемого начались галлюцинации. В связи с его неадекватным поведением сожительница забрала их двухнедельного ребенка и ушла к соседям. Двух других детей обвиняемый ей не отдал, а позже совершил в отношении одного из них преступление", - уточняет ведомство.
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