https://ria.ru/20240209/sud-1926439632.html

Суд ООН установил России срок для подачи контрмеморандума по иску Украины

Суд ООН установил России срок для подачи контрмеморандума по иску Украины - РИА Новости, 09.02.2024

Суд ООН установил России срок для подачи контрмеморандума по иску Украины

Международный суд ООН установил 2 августа 2024 года сроком для подачи Россией контрмеморандума по иску Украины по Конвенции о геноциде из-за российской... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:18

2024-02-09T15:18

2024-02-09T15:19

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ГААГА, 9 фев — РИА Новости. Международный суд ООН установил 2 августа 2024 года сроком для подачи Россией контрмеморандума по иску Украины по Конвенции о геноциде из-за российской спецоперации, говорится в сообщении инстанции."Международный суд ООН установил 2 августа 2024 года сроком для подачи Российской Федерацией контрмеморандума по иску Украины против России", - говорится в заявлении суда, распространенном в пятницу.Речь идет об иске Украины от 2022 года, в котором она обвинила РФ в нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией.В своем решении от 2 февраля суд ООН решил существенно ограничить разбирательство, отказавшись рассматривать ряд претензий Украины к России. В своем иске Украина отмечала, что применение Россией силы во время спецоперации, а также признание независимости ДНР и ЛНР противоречило конвенции о геноциде. Однако суд счел, что не имеет компетенции принимать решения по этой части дела.Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение, суд отверг все украинские заявления о том, что Россия нарушила Конвенцию о геноциде, "злоупотребив" ею для оправдания начала операции, в итоге на рассмотрении суда остался только один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе.Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску Украины против РФ.В сентябре 2023 года в суде ООН прошли слушания, в ходе которых Россия выдвинула свои предварительные возражения, призвав признать иск неприемлемым и вынести решение о том, у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела.

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

https://ria.ru/20240203/ukraina-1925051976.html

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в мире, украина, россия, оон, сергей лавров, донецкая народная республика