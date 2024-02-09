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Число погибших при стрельбе на рынке в Грузии выросло до четырех
Число погибших при стрельбе на рынке в Грузии выросло до четырех - РИА Новости, 09.02.2024
Число погибших при стрельбе на рынке в Грузии выросло до четырех
МВД Грузии сообщает о четырех погибших в результате стрельбы на рынке в городе Рустави в окрестностях Тбилиси. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:04
2024-02-09T11:04
2024-02-09T11:06
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ТБИЛИСИ, 9 фев - РИА Новости. МВД Грузии сообщает о четырех погибших в результате стрельбы на рынке в городе Рустави в окрестностях Тбилиси. "Установлено, что Г.О.-М.,1988 года рождения, произвел на территории рынка в Рустави несколько выстрелов... Погибли четыре человека, в том числе работавший на рынке дядя обвиняемого. Один человек, двоюродный брат обвиняемого, получил ранения", - сообщает пресс-служба министерства. Стрелявший был задержан на месте, раненый госпитализирован.
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в мире, грузия, рустави
Число погибших при стрельбе на рынке в Грузии выросло до четырех
МВД Грузии сообщило о четырех погибших в результате стрельбы на рынке в Рустави
ТБИЛИСИ, 9 фев - РИА Новости. МВД Грузии сообщает о четырех погибших в результате стрельбы на рынке в городе Рустави в окрестностях Тбилиси.
"Установлено, что Г.О.-М.,1988 года рождения, произвел на территории рынка в Рустави несколько выстрелов... Погибли четыре человека, в том числе работавший на рынке дядя обвиняемого. Один человек, двоюродный брат обвиняемого, получил ранения", - сообщает пресс-служба министерства.
Стрелявший был задержан на месте, раненый госпитализирован.
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