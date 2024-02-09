https://ria.ru/20240209/strelba-1926368209.html

В Грузии на рынке произошла стрельба, есть погибшие

В Грузии на рынке произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 09.02.2024

В Грузии на рынке произошла стрельба, есть погибшие

На рынке в грузинском городе Рустави произошла стрельба, есть погибшие и раненые, сообщила телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:46

2024-02-09T10:46

2024-02-09T11:42

в мире

грузия

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ТБИЛИСИ, 9 фев — РИА Новости. На рынке в грузинском городе Рустави произошла стрельба, есть погибшие и раненые, сообщила телекомпания "Рустави 2".По данным МВД Грузии, огонь открыл мужчина 1988 года рождения."Погибли четыре человека, в том числе работавший на рынке дядя обвиняемого. Один человек, двоюродный брат обвиняемого, получил ранения", — добавили в пресс-службе ведомства.Подозреваемого задержали на месте, пострадавшего госпитализировали.

https://ria.ru/20240201/strelba-1924923305.html

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в мире, грузия