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В Грузии на рынке произошла стрельба, есть погибшие
В Грузии на рынке произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 09.02.2024
В Грузии на рынке произошла стрельба, есть погибшие
На рынке в грузинском городе Рустави произошла стрельба, есть погибшие и раненые, сообщила телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:46
2024-02-09T10:46
2024-02-09T11:42
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ТБИЛИСИ, 9 фев — РИА Новости. На рынке в грузинском городе Рустави произошла стрельба, есть погибшие и раненые, сообщила телекомпания "Рустави 2".По данным МВД Грузии, огонь открыл мужчина 1988 года рождения."Погибли четыре человека, в том числе работавший на рынке дядя обвиняемого. Один человек, двоюродный брат обвиняемого, получил ранения", — добавили в пресс-службе ведомства.Подозреваемого задержали на месте, пострадавшего госпитализировали.
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в мире, грузия
В Грузии на рынке произошла стрельба, есть погибшие
Три человека погибли при стрельбе на рынке в Рустави возле Тбилиси
ТБИЛИСИ, 9 фев — РИА Новости.
На рынке в грузинском городе Рустави произошла стрельба, есть погибшие и раненые, сообщила телекомпания "Рустави 2"
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По данным МВД Грузии, огонь открыл мужчина 1988 года рождения.
"Погибли четыре человека, в том числе работавший на рынке дядя обвиняемого. Один человек, двоюродный брат обвиняемого, получил ранения", — добавили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемого задержали на месте, пострадавшего госпитализировали.
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