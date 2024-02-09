https://ria.ru/20240209/ssha-1926489611.html

"Еще больше территорий". Зеленского предупредили о планах США на Украину

"Еще больше территорий". Зеленского предупредили о планах США на Украину - РИА Новости, 09.02.2024

"Еще больше территорий". Зеленского предупредили о планах США на Украину

Белый дом хочет предоставить новую помощь Украине, чтобы продлить боевые действия, несмотря на то, что ВСУ уже обречены, заявил профессор Чикагского... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T18:48

2024-02-09T18:48

2024-02-09T20:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джон миршаймер

вооруженные силы украины

чикагский университет

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Белый дом хочет предоставить новую помощь Украине, чтобы продлить боевые действия, несмотря на то, что ВСУ уже обречены, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Эти деньги просто способствуют продолжающейся катастрофе. <…> Просто подумайте над словами Байдена, что они находятся в тяжелом положении. Он говорит о натиске российской армии — это правильная риторика. <…> Обратите внимание на расстановку сил: очевидно, что украинцы обречены", — отметил он.По словам профессора, Белый дом рассчитывает передать деньги киевскому режиму для обучения военных, закупки вооружений и для других военных нужд. При этом Миршаймер добавил, что считает более разумным начать мирное урегулирование конфликта, нежели продолжать финансирование боевых действий на Украине."Это еще можно было бы оправдать, если вы верите, что Украина могла бы использовать эти деньги, чтобы действительно победить, но ВСУ не смогут одержать верх — в любом случае они только потеряют еще больше территорий", — резюмировал он.В четверг сенат США по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы для выноса на голосование в верхней палате конгресса. Если по итогам основного голосования документ примут в сенате, то он поступит на рассмотрение в палату представителей.В среду американские сенаторы получили на рассмотрение законопроект о выделении средств Киеву и Тель-Авиву без ассигнований на усиление охраны южных рубежей США. Демократическое руководство верхней палаты выразило надежду, что в таком виде хотя бы часть президентского запроса получит поддержку республиканской оппозиции в конгрессе.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что при отсутствии поддержки со стороны Штатов другие страны Запада, "вполне возможно", также откажутся от спонсирования киевских властей.

https://ria.ru/20240209/vsu-1926440808.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926468189.html

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в мире, украина, сша, джон миршаймер, вооруженные силы украины, чикагский университет