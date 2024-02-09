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"Еще больше территорий". Зеленского предупредили о планах США на Украину - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:48 09.02.2024 (обновлено: 20:32 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/ssha-1926489611.html
"Еще больше территорий". Зеленского предупредили о планах США на Украину
"Еще больше территорий". Зеленского предупредили о планах США на Украину - РИА Новости, 09.02.2024
"Еще больше территорий". Зеленского предупредили о планах США на Украину
Белый дом хочет предоставить новую помощь Украине, чтобы продлить боевые действия, несмотря на то, что ВСУ уже обречены, заявил профессор Чикагского... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:48
2024-02-09T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джон миршаймер
вооруженные силы украины
чикагский университет
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Белый дом хочет предоставить новую помощь Украине, чтобы продлить боевые действия, несмотря на то, что ВСУ уже обречены, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Эти деньги просто способствуют продолжающейся катастрофе. &lt;…&gt; Просто подумайте над словами Байдена, что они находятся в тяжелом положении. Он говорит о натиске российской армии — это правильная риторика. &lt;…&gt; Обратите внимание на расстановку сил: очевидно, что украинцы обречены", — отметил он.По словам профессора, Белый дом рассчитывает передать деньги киевскому режиму для обучения военных, закупки вооружений и для других военных нужд. При этом Миршаймер добавил, что считает более разумным начать мирное урегулирование конфликта, нежели продолжать финансирование боевых действий на Украине.&quot;Это еще можно было бы оправдать, если вы верите, что Украина могла бы использовать эти деньги, чтобы действительно победить, но ВСУ не смогут одержать верх — в любом случае они только потеряют еще больше территорий&quot;, — резюмировал он.В четверг сенат США по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы для выноса на голосование в верхней палате конгресса. Если по итогам основного голосования документ примут в сенате, то он поступит на рассмотрение в палату представителей.В среду американские сенаторы получили на рассмотрение законопроект о выделении средств Киеву и Тель-Авиву без ассигнований на усиление охраны южных рубежей США. Демократическое руководство верхней палаты выразило надежду, что в таком виде хотя бы часть президентского запроса получит поддержку республиканской оппозиции в конгрессе.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что при отсутствии поддержки со стороны Штатов другие страны Запада, "вполне возможно", также откажутся от спонсирования киевских властей.
https://ria.ru/20240209/vsu-1926440808.html
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в мире, украина, сша, джон миршаймер, вооруженные силы украины, чикагский университет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины, Чикагский университет
"Еще больше территорий". Зеленского предупредили о планах США на Украину

Профессор Миршаймер: США продлевают катастрофу на Украине, но ВСУ уже обречены

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Белый дом хочет предоставить новую помощь Украине, чтобы продлить боевые действия, несмотря на то, что ВСУ уже обречены, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Эти деньги просто способствуют продолжающейся катастрофе. <…> Просто подумайте над словами Байдена, что они находятся в тяжелом положении. Он говорит о натиске российской армии — это правильная риторика. <…> Обратите внимание на расстановку сил: очевидно, что украинцы обречены", — отметил он.
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По словам профессора, Белый дом рассчитывает передать деньги киевскому режиму для обучения военных, закупки вооружений и для других военных нужд. При этом Миршаймер добавил, что считает более разумным начать мирное урегулирование конфликта, нежели продолжать финансирование боевых действий на Украине.
«

"Это еще можно было бы оправдать, если вы верите, что Украина могла бы использовать эти деньги, чтобы действительно победить, но ВСУ не смогут одержать верх — в любом случае они только потеряют еще больше территорий", — резюмировал он.

В четверг сенат США по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы для выноса на голосование в верхней палате конгресса. Если по итогам основного голосования документ примут в сенате, то он поступит на рассмотрение в палату представителей.
В среду американские сенаторы получили на рассмотрение законопроект о выделении средств Киеву и Тель-Авиву без ассигнований на усиление охраны южных рубежей США. Демократическое руководство верхней палаты выразило надежду, что в таком виде хотя бы часть президентского запроса получит поддержку республиканской оппозиции в конгрессе.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что при отсутствии поддержки со стороны Штатов другие страны Запада, "вполне возможно", также откажутся от спонсирования киевских властей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжон МиршаймерВооруженные силы УкраиныЧикагский университет
 
 
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