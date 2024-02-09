"Еще больше территорий". Зеленского предупредили о планах США на Украину
Профессор Миршаймер: США продлевают катастрофу на Украине, но ВСУ уже обречены
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Белый дом хочет предоставить новую помощь Украине, чтобы продлить боевые действия, несмотря на то, что ВСУ уже обречены, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Эти деньги просто способствуют продолжающейся катастрофе. <…> Просто подумайте над словами Байдена, что они находятся в тяжелом положении. Он говорит о натиске российской армии — это правильная риторика. <…> Обратите внимание на расстановку сил: очевидно, что украинцы обречены", — отметил он.
По словам профессора, Белый дом рассчитывает передать деньги киевскому режиму для обучения военных, закупки вооружений и для других военных нужд. При этом Миршаймер добавил, что считает более разумным начать мирное урегулирование конфликта, нежели продолжать финансирование боевых действий на Украине.
«
"Это еще можно было бы оправдать, если вы верите, что Украина могла бы использовать эти деньги, чтобы действительно победить, но ВСУ не смогут одержать верх — в любом случае они только потеряют еще больше территорий", — резюмировал он.
В четверг сенат США по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы для выноса на голосование в верхней палате конгресса. Если по итогам основного голосования документ примут в сенате, то он поступит на рассмотрение в палату представителей.
В среду американские сенаторы получили на рассмотрение законопроект о выделении средств Киеву и Тель-Авиву без ассигнований на усиление охраны южных рубежей США. Демократическое руководство верхней палаты выразило надежду, что в таком виде хотя бы часть президентского запроса получит поддержку республиканской оппозиции в конгрессе.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что при отсутствии поддержки со стороны Штатов другие страны Запада, "вполне возможно", также откажутся от спонсирования киевских властей.