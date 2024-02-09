https://ria.ru/20240209/ssha-1926369319.html

В Вашингтоне жестко осадили Киев

В Вашингтоне жестко осадили Киев - РИА Новости, 09.02.2024

В Вашингтоне жестко осадили Киев

Финансовая поддержка Киева абсолютно бессмысленна и бесполезна, заявил американский сенатор Томми Табервилл в эфире Fox Business. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:50

2024-02-09T10:50

2024-02-09T10:50

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нато

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Финансовая поддержка Киева абсолютно бессмысленна и бесполезна, заявил американский сенатор Томми Табервилл в эфире Fox Business."Я всячески поддерживаю выделение Израилю денег, но Украине… Они не могут победить. Мы просто выбрасываем деньги на ветер", — сказал он.Сенатор добавил, что США буквально натравили НАТО на президента России Владимира Путина вместо того, чтобы вовремя сесть с ним за стол переговоров.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда долларов - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда. Президент США Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее.Тем не менее документ не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование.Представленный проект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США.

https://radiosputnik.ru/20240208/pomosch-1926268898.html

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html

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в мире, сша, киев, израиль, владимир путин, джо байден, дональд трамп, нато