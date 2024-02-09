Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне жестко осадили Киев - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/ssha-1926369319.html
В Вашингтоне жестко осадили Киев
В Вашингтоне жестко осадили Киев - РИА Новости, 09.02.2024
В Вашингтоне жестко осадили Киев
Финансовая поддержка Киева абсолютно бессмысленна и бесполезна, заявил американский сенатор Томми Табервилл в эфире Fox Business. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:50
2024-02-09T10:50
в мире
сша
киев
израиль
владимир путин
джо байден
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900253121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f38dba0254a00a8dd0c4416b3993b7e.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Финансовая поддержка Киева абсолютно бессмысленна и бесполезна, заявил американский сенатор Томми Табервилл в эфире Fox Business."Я всячески поддерживаю выделение Израилю денег, но Украине… Они не могут победить. Мы просто выбрасываем деньги на ветер", — сказал он.Сенатор добавил, что США буквально натравили НАТО на президента России Владимира Путина вместо того, чтобы вовремя сесть с ним за стол переговоров.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда долларов - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда. Президент США Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее.Тем не менее документ не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование.Представленный проект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США.
https://radiosputnik.ru/20240208/pomosch-1926268898.html
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html
сша
киев
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900253121_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_ac4b0c64be889cdfdec3fc2ff03e7feb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, израиль, владимир путин, джо байден, дональд трамп, нато
В мире, США, Киев, Израиль, Владимир Путин, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО
В Вашингтоне жестко осадили Киев

Американский сенатор Табервилл назвал помощь Киеву брошенными на ветер деньгами

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Финансовая поддержка Киева абсолютно бессмысленна и бесполезна, заявил американский сенатор Томми Табервилл в эфире Fox Business.
"Я всячески поддерживаю выделение Израилю денег, но Украине… Они не могут победить. Мы просто выбрасываем деньги на ветер", — сказал он.
Сенатор добавил, что США буквально натравили НАТО на президента России Владимира Путина вместо того, чтобы вовремя сесть с ним за стол переговоров.
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда долларов - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда. Президент США Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Проект о помощи Украине прошел процедурное голосование в сенате США
8 февраля, 21:10
Тем не менее документ не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование.
Представленный проект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Послы США требуют дать денег Украине, чтобы не потерять союзников в Азии
8 февраля, 08:00
 
В миреСШАКиевИзраильВладимир ПутинДжо БайденДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала