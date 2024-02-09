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США нанесли семь ударов по военной технике хуситов в Йемене

США нанесли семь ударов по военной технике хуситов в Йемене - РИА Новости, 09.02.2024

США нанесли семь ударов по военной технике хуситов в Йемене

Американские военные в четверг нанесли семь ударов по военной технике хуситов в Йемене, сообщает центрального командования ВС США (CENTCOM). РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T05:14

2024-02-09T05:14

2024-02-09T08:42

сша

йемен

в мире

красное море

ансар алла

вооруженные силы сша

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американские военные в четверг нанесли семь ударов по военной технике хуситов в Йемене, сообщает центрального командования ВС США (CENTCOM)."Восьмого февраля в период 14:00-18:00 GMT силы центрального командования США в целях самообороны нанесли семь ударов по четырем беспилотным надводным кораблям хуситов и семи противокорабельным крылатым ракетам, которые были подготовлены к запуску по судам в Красном море", — говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.По данным командования, ракеты представляли "неизбежную угрозу" кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240203/ssha-1925151114.html

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йемен

красное море

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сша, йемен, в мире, красное море, ансар алла, вооруженные силы сша, военная операция сша и британии в йемене