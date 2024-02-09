Рейтинг@Mail.ru
США нанесли семь ударов по военной технике хуситов в Йемене - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 09.02.2024 (обновлено: 08:42 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/ssha-1926327109.html
США нанесли семь ударов по военной технике хуситов в Йемене
США нанесли семь ударов по военной технике хуситов в Йемене - РИА Новости, 09.02.2024
США нанесли семь ударов по военной технике хуситов в Йемене
Американские военные в четверг нанесли семь ударов по военной технике хуситов в Йемене, сообщает центрального командования ВС США (CENTCOM). РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T05:14
2024-02-09T08:42
сша
йемен
в мире
красное море
ансар алла
вооруженные силы сша
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922979140_0:526:2213:1771_1920x0_80_0_0_b7aa934479bf595a85bb3dac17486ea8.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американские военные в четверг нанесли семь ударов по военной технике хуситов в Йемене, сообщает центрального командования ВС США (CENTCOM).&quot;Восьмого февраля в период 14:00-18:00 GMT силы центрального командования США в целях самообороны нанесли семь ударов по четырем беспилотным надводным кораблям хуситов и семи противокорабельным крылатым ракетам, которые были подготовлены к запуску по судам в Красном море&quot;, — говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.По данным командования, ракеты представляли "неизбежную угрозу" кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240203/ssha-1925151114.html
сша
йемен
красное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922979140_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06bd9ad4f100323e3f98112d9cef68af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, йемен, в мире, красное море, ансар алла, вооруженные силы сша, военная операция сша и британии в йемене
США, Йемен, В мире, Красное море, Ансар Алла, Вооруженные силы США, Военная операция США и Британии в Йемене
США нанесли семь ударов по военной технике хуситов в Йемене

CENTCOM: США в четверг нанесли семь ударов по военной технике хуситов в Йемене

© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattАмериканский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море
Американский истребитель перед взлетом с авианосца Дуайт Д. Эйзенхауэр (CVN 69) в Красном море
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Американский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американские военные в четверг нанесли семь ударов по военной технике хуситов в Йемене, сообщает центрального командования ВС США (CENTCOM).
«

"Восьмого февраля в период 14:00-18:00 GMT силы центрального командования США в целях самообороны нанесли семь ударов по четырем беспилотным надводным кораблям хуситов и семи противокорабельным крылатым ракетам, которые были подготовлены к запуску по судам в Красном море", — говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

По данным командования, ракеты представляли "неизбежную угрозу" кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Байден заявил, что США продолжат ответные действия на Ближнем Востоке
3 февраля, 01:20
 
СШАЙеменВ миреКрасное мореАнсар АллаВооруженные силы СШАВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала