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Запущенный с Плесецка спутник вышел на целевую орбиту
Запущенный с Плесецка спутник вышел на целевую орбиту - РИА Новости, 09.02.2024
Запущенный с Плесецка спутник вышел на целевую орбиту
Ракета "Союз-2.1в", стартовавшая с космодрома Плесецк в пятницу, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны России, сообщили в военном... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:09
2024-02-09T11:09
2024-02-09T16:25
космос - риа наука
плесецк
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1в", стартовавшая с космодрома Плесецк в пятницу, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны России, сообщили в военном ведомстве. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", — говорится в релизе. Офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли сведения об аппарате в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства. Подробности о спутнике не приводятся.
https://ria.ru/20231004/kosmos-1900307213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, плесецк, россия, воздушно-космические силы россии
Космос - РИА Наука, Плесецк, Россия, Воздушно-космические силы России
Запущенный с Плесецка спутник вышел на целевую орбиту
Ракета "Союз-2.1в" вывела спутник, запущенный с Плесецка, на целевую орбиту
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1в", стартовавшая с космодрома Плесецк в пятницу, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны России, сообщили в военном ведомстве.
"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС
. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", — говорится в релизе.
Офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли сведения об аппарате в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства.
Подробности о спутнике не приводятся.
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