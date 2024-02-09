https://ria.ru/20240209/sputnik-1926375396.html

Запущенный с Плесецка спутник вышел на целевую орбиту

Запущенный с Плесецка спутник вышел на целевую орбиту - РИА Новости, 09.02.2024

Запущенный с Плесецка спутник вышел на целевую орбиту

Ракета "Союз-2.1в", стартовавшая с космодрома Плесецк в пятницу, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны России, сообщили в военном... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:09

2024-02-09T11:09

2024-02-09T16:25

космос - риа наука

плесецк

россия

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918475699_289:141:1875:1033_1920x0_80_0_0_f89da9c599ded908b2df8b8718a223a5.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1в", стартовавшая с космодрома Плесецк в пятницу, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны России, сообщили в военном ведомстве. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", — говорится в релизе. Офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли сведения об аппарате в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства. Подробности о спутнике не приводятся.

https://ria.ru/20231004/kosmos-1900307213.html

плесецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, плесецк, россия, воздушно-космические силы россии