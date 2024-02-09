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Запущенный с Плесецка спутник вышел на целевую орбиту - РИА Новости, 09.02.2024
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11:09 09.02.2024 (обновлено: 16:25 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/sputnik-1926375396.html
Запущенный с Плесецка спутник вышел на целевую орбиту
Запущенный с Плесецка спутник вышел на целевую орбиту - РИА Новости, 09.02.2024
Запущенный с Плесецка спутник вышел на целевую орбиту
Ракета "Союз-2.1в", стартовавшая с космодрома Плесецк в пятницу, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны России, сообщили в военном... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:09
2024-02-09T16:25
космос - риа наука
плесецк
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1в", стартовавшая с космодрома Плесецк в пятницу, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны России, сообщили в военном ведомстве. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", — говорится в релизе. Офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли сведения об аппарате в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства. Подробности о спутнике не приводятся.
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космос - риа наука, плесецк, россия, воздушно-космические силы россии
Космос - РИА Наука, Плесецк, Россия, Воздушно-космические силы России
Запущенный с Плесецка спутник вышел на целевую орбиту

Ракета "Союз-2.1в" вывела спутник, запущенный с Плесецка, на целевую орбиту

© Минобороны РоссииПуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1в с космодрома Плесецк
© Минобороны России
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1в", стартовавшая с космодрома Плесецк в пятницу, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны России, сообщили в военном ведомстве.
"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", — говорится в релизе.
Офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли сведения об аппарате в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства.
Подробности о спутнике не приводятся.
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