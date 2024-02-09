https://ria.ru/20240209/spetsoperatsiya-1926294125.html

Путин объяснил, почему Россия на данный момент не достигла всех целей СВО

Путин объяснил, почему Россия на данный момент не достигла всех целей СВО - РИА Новости, 09.02.2024

Путин объяснил, почему Россия на данный момент не достигла всех целей СВО

Россия пока не достигла целей спецоперации, потому что одна из них – это денацификация, что значит запрет всяческих неонацистских движений, заявил президент... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:21

2024-02-09T02:21

2024-02-09T08:10

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владимир путин

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия пока не достигла целей спецоперации, потому что одна из них – это денацификация, что значит запрет всяческих неонацистских движений, заявил президент Владимир Путин.Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста."Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей – это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений", - сказал Путин в интервью.Президент добавил, что это одна из проблем, которую Россия обсуждала в ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года, который был прекращен не по желанию Москвы.Франция и Германия, как пояснил Путин, настояли на отводе российских войск от Киева, чтобы не Киев не подписывал мирное соглашение с "приставленным к виску пистолетом".Однако сразу после отвода войск украинская сторона "выбросила в помойку" договоренности и приготовилась к затяжному конфликту при поддержке США и их европейских сателлитов, отметил глава государства."Вот как ситуация развивалась. И так, как она выглядит сейчас", - заключил президент.

https://ria.ru/20240209/putin-1926307321.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926291202.html

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