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В Роскомнадзор обратились для разблокировки соцсети X - РИА Новости, 09.02.2024
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14:13 09.02.2024 (обновлено: 14:15 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/sotsset-1926420551.html
В Роскомнадзор обратились для разблокировки соцсети X
В Роскомнадзор обратились для разблокировки соцсети X - РИА Новости, 09.02.2024
В Роскомнадзор обратились для разблокировки соцсети X
Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову для разблокировки... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:13
2024-02-09T14:15
общество
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владислав даванков
владимир путин
такер карлсон
технологии
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову для разблокировки социальной сети X, отметив, что публикация эксклюзивного интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону доказывает нейтралитет соцсети, обращение есть в распоряжении РИА Новости. "В связи с вышеизложенным прошу Вас поручить провести проверку о фактах удаления компанией "Х" распространяемую с нарушением закона информацию и рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к "Х" на территории Российской Федерации. Политика социальной сети Twitter уже меняется в связи со сменой владельца. 9 февраля 2024 года в социальной сети "Х" было опубликовано интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Соответственно, политика социальной сети "Х" направлена на нейтралитет в части распространения информации", - написано в обращении. Даванков отметил, что после интервью многие государственные СМИ ссылались на соцсеть X и считали количество просмотров. Он сослался на официальный ответ Генпрокуратуры на депутатский запрос, из которого следует, что для возобновления доступа к социальной сети Х не нужно дополнительное решение ведомства. "Мы видим, что после смены владельца политика соцсети изменилась. Илон Маск даже сменил название. Они удалили больше 90% запрещённого в России контента, сняли блокировку с официальных аккаунтов российских государственных деятелей, министерств и организаций. Даже "Лига безопасного интернета" поддержала разблокировку. Нужно просто взять и сделать это", – заключил Даванков. Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926349192.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926407235.html
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общество, россия, владислав даванков, владимир путин, такер карлсон, технологии, госдума рф, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Владислав Даванков, Владимир Путин, Такер Карлсон, Технологии, Госдума РФ, YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Роскомнадзор обратились для разблокировки соцсети X

В ГД обратились в РКН для разблокировки опубликовавшей интервью Путина соцсети X

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову для разблокировки социальной сети X, отметив, что публикация эксклюзивного интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону доказывает нейтралитет соцсети, обращение есть в распоряжении РИА Новости.
«
"В связи с вышеизложенным прошу Вас поручить провести проверку о фактах удаления компанией "Х" распространяемую с нарушением закона информацию и рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к "Х" на территории Российской Федерации. Политика социальной сети Twitter уже меняется в связи со сменой владельца. 9 февраля 2024 года в социальной сети "Х" было опубликовано интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Соответственно, политика социальной сети "Х" направлена на нейтралитет в части распространения информации", - написано в обращении.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Эксперт назвал цель интервью Путина Такеру Карлсону
Вчера, 09:15
Даванков отметил, что после интервью многие государственные СМИ ссылались на соцсеть X и считали количество просмотров. Он сослался на официальный ответ Генпрокуратуры на депутатский запрос, из которого следует, что для возобновления доступа к социальной сети Х не нужно дополнительное решение ведомства.
"Мы видим, что после смены владельца политика соцсети изменилась. Илон Маск даже сменил название. Они удалили больше 90% запрещённого в России контента, сняли блокировку с официальных аккаунтов российских государственных деятелей, министерств и организаций. Даже "Лига безопасного интернета" поддержала разблокировку. Нужно просто взять и сделать это", – заключил Даванков.
Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
"Изолировать Россию не удалось". Западные СМИ об интервью Путина Карлсону
Вчера, 13:23
 
ОбществоРоссияВладислав ДаванковВладимир ПутинТакер КарлсонТехнологииГосдума РФYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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