В Роскомнадзор обратились для разблокировки соцсети X
В ГД обратились в РКН для разблокировки опубликовавшей интервью Путина соцсети X
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову для разблокировки социальной сети X, отметив, что публикация эксклюзивного интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону доказывает нейтралитет соцсети, обращение есть в распоряжении РИА Новости.
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"В связи с вышеизложенным прошу Вас поручить провести проверку о фактах удаления компанией "Х" распространяемую с нарушением закона информацию и рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к "Х" на территории Российской Федерации. Политика социальной сети Twitter уже меняется в связи со сменой владельца. 9 февраля 2024 года в социальной сети "Х" было опубликовано интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Соответственно, политика социальной сети "Х" направлена на нейтралитет в части распространения информации", - написано в обращении.
Даванков отметил, что после интервью многие государственные СМИ ссылались на соцсеть X и считали количество просмотров. Он сослался на официальный ответ Генпрокуратуры на депутатский запрос, из которого следует, что для возобновления доступа к социальной сети Х не нужно дополнительное решение ведомства.
"Мы видим, что после смены владельца политика соцсети изменилась. Илон Маск даже сменил название. Они удалили больше 90% запрещённого в России контента, сняли блокировку с официальных аккаунтов российских государственных деятелей, министерств и организаций. Даже "Лига безопасного интернета" поддержала разблокировку. Нужно просто взять и сделать это", – заключил Даванков.
Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.