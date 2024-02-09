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Армия Израиля заявила о перехвате множества снарядов, выпущенных из Ливана - РИА Новости, 09.02.2024
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23:44 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/snaryady-1926518846.html
Армия Израиля заявила о перехвате множества снарядов, выпущенных из Ливана
Армия Израиля заявила о перехвате множества снарядов, выпущенных из Ливана - РИА Новости, 09.02.2024
Армия Израиля заявила о перехвате множества снарядов, выпущенных из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила многочисленные снаряды, выпущенные с территории Ливана в направлении Голанских высот. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T23:44
2024-02-09T23:44
в мире
израиль
ливан
голанские высоты
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила многочисленные снаряды, выпущенные с территории Ливана в направлении Голанских высот. "Был зафиксирован запуск десятков снарядов из Ливана в сторону Голанских высот. Системы ПВО ЦАХАЛ успешно перехватили многочисленные снаряды, а остальные упали в открытой местности. О раненых не сообщалось", — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ. Армия также заявила, что одна из пусковых установок, с помощью которой осуществлялся огонь, была позднее поражена самолетом авиации ЦАХАЛ на территории Ливана. Кроме того, израильская армия нанесла артиллерийские удары по ряду целей на территории Ливана. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что израильские военные за время операции в секторе Газа нейтрализовали более половины личного состава движения ХАМАС, который, по разным оценкам, насчитывает порядка 30-40 тысяч человек. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. Более 100 похищенных до сих пор удерживаются в палестинском анклаве, а более 30 считаются погибшими. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о перехвате множества снарядов, выпущенных из Ливана

ЦАХАЛ заявил о сбитых снарядах, выпущенных из Ливана в сторону Голанских высот

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила многочисленные снаряды, выпущенные с территории Ливана в направлении Голанских высот.
"Был зафиксирован запуск десятков снарядов из Ливана в сторону Голанских высот. Системы ПВО ЦАХАЛ успешно перехватили многочисленные снаряды, а остальные упали в открытой местности. О раненых не сообщалось", — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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Армия также заявила, что одна из пусковых установок, с помощью которой осуществлялся огонь, была позднее поражена самолетом авиации ЦАХАЛ на территории Ливана. Кроме того, израильская армия нанесла артиллерийские удары по ряду целей на территории Ливана.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
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Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. Более 100 похищенных до сих пор удерживаются в палестинском анклаве, а более 30 считаются погибшими.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильЛиванГоланские высотыБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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