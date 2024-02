https://ria.ru/20240209/smi-1926315940.html

Ведущие мировые СМИ рассказали про интервью Карлсона с Путиным

Ведущие мировые СМИ рассказали про интервью Карлсона с Путиным - РИА Новости, 09.02.2024

Ведущие мировые СМИ рассказали про интервью Карлсона с Путиным

Ведущие мировые СМИ пишут об интервью, которое американский журналист Такер Карлсон взял у президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 09.02.2024

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ведущие мировые СМИ пишут об интервью, которое американский журналист Такер Карлсон взял у президента РФ Владимира Путина.Тезисы из интервью появились на первых страницах таких британских СМИ, как телеканал Sky News, издания Independent, Guardian, Telegraph и Daily Mail. Статью об этом интервью также написала газета Financial Times.Среди американских СМИ тезисы из беседы Карлсона с Путиным осветили журнал Forbes, Variety Newsweek, газеты Hill, Daily Beast и New York Post.Издания Wall Street Journal и New York Times также опубликовали новые материалы об интервью, а Washington Post пока ограничился карикатурой.Среди европейских СМИ статью на эту тему выпустила газета Politico.

