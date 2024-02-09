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В Волгограде задержали девушку, осквернившую скульптуру "Родина-мать" - РИА Новости, 09.02.2024
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10:44 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/skulptura-1926367257.html
В Волгограде задержали девушку, осквернившую скульптуру "Родина-мать"
В Волгограде задержали девушку, осквернившую скульптуру "Родина-мать" - РИА Новости, 09.02.2024
В Волгограде задержали девушку, осквернившую скульптуру "Родина-мать"
Следователи задержали 23-летнюю жительницу Самары, которая была объявлена в розыск после публикации в соцсетях видео, где она "трогает" грудь скульптуры... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:44
2024-02-09T10:44
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 9 фев – РИА Новости. Следователи задержали 23-летнюю жительницу Самары, которая была объявлена в розыск после публикации в соцсетях видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. Ранее сообщалось, что в июле 2023 года против жительницы Самары было возбуждено уголовное дело за "осквернение мест захоронения" после публикации видео в соцсетях, которое девушка сняла при таком ракурсе, что она как будто дотягивается руками до груди монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде, трогает ее пальцем и напевает веселую мелодию. По мнению прокуратуры, она совершила "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия" на Мамаевом кургане. По информации СК, теперь девушка обвиняется по статье "реабилитация нацизма" за "безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны". По данным ведомства, после возбуждения против нее уголовного дела, она скрылась от следствия, выехав из страны. Ее объявили в розыск. "Накануне девушка была задержана сотрудниками полиции по поручению следователей СК России в одном из аэропортов Москвы, сразу же после возвращения на территорию страны", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что ей предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Мамаев курган — возвышенность на правом берегу Волги, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил.
https://ria.ru/20230721/pamyatnik-1885566018.html
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происшествия, волгоград, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Самара, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде задержали девушку, осквернившую скульптуру "Родина-мать"

СК: в Волгограде задержали девушку, "трогавшую" грудь скульптуры "Родина-мать"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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ВОЛГОГРАД, 9 фев – РИА Новости. Следователи задержали 23-летнюю жительницу Самары, которая была объявлена в розыск после публикации в соцсетях видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в июле 2023 года против жительницы Самары было возбуждено уголовное дело за "осквернение мест захоронения" после публикации видео в соцсетях, которое девушка сняла при таком ракурсе, что она как будто дотягивается руками до груди монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде, трогает ее пальцем и напевает веселую мелодию. По мнению прокуратуры, она совершила "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия" на Мамаевом кургане.
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По информации СК, теперь девушка обвиняется по статье "реабилитация нацизма" за "безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны". По данным ведомства, после возбуждения против нее уголовного дела, она скрылась от следствия, выехав из страны. Ее объявили в розыск.
«
"Накануне девушка была задержана сотрудниками полиции по поручению следователей СК России в одном из аэропортов Москвы, сразу же после возвращения на территорию страны", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что ей предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Мамаев курган — возвышенность на правом берегу Волги, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил.
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