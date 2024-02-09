https://ria.ru/20240209/simonyan-1926316813.html
Симоньян объяснила, что важно в интервью Путина Карлсону
Симоньян объяснила, что важно в интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
Симоньян объяснила, что важно в интервью Путина Карлсону
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, что в интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T04:06
2024-02-09T04:06
2024-02-09T06:39
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
маргарита симоньян
такер карлсон
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, что в интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону важно то, что Россия готова к переговорам, но на своих условиях, потому что победить россиян на поле боя невозможно."А для нас главное в интервью — Россия готова к переговорам, но на наших условиях. Потому что победить нас на поле боя невозможно", - отметила Симоньян в своем официальном Telegram-канале.Для вменяемой части западной аудитории, по словам Симоньян, "главной новостью будет, что у России нет территориальных претензий к странам НАТО". Вменяемые на Западе после этого "выдохнут и станут еще вменяемее", пояснила она.Симоньян добавила, что самым эмоциональным моментом в интервью Путина для нее стал рассказ о том, как российские бойцы сказали солдатам ВСУ "сдаваться, и те крикнули: "Русские не сдаются". И все погибли".По словам Симоньян, ей жалко, что Карлсон не завел разговор о консервативных ценностях. "Это и его конек — и Начальника, в первую очередь, конечно", - уточнила она.Как считает Симоньян, консервативные ценности — это единственное, на чем сейчас Россия может и должна строить "идеологию вовне", как когда-то СССР строил ее на идеях социального равенства."Тьма тьмущая на западе ждет, чтобы кто-то возглавил эту повестку, ждет страну, которая стала бы безопасной гаванью для людей, не готовых отдавать детей на воспитание ЛГБТ* (признано в России экстремистским движением и запрещено - ред.) и прочей woke религии. Мы — такая страна. Мы должны об этом трубить", - написала Симоньян.* Экстремистское движение, запрещено в России
https://ria.ru/20240209/simonyan-1926315441.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926292786.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, маргарита симоньян, такер карлсон, нато, вооруженные силы украины
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Такер Карлсон, НАТО, Вооруженные силы Украины
Симоньян объяснила, что важно в интервью Путина Карлсону
Симоньян: в интервью Путина важно то, что Россия готова к переговорам
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, что в интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону важно то, что Россия готова к переговорам, но на своих условиях, потому что победить россиян на поле боя невозможно.
"А для нас главное в интервью — Россия готова к переговорам, но на наших условиях. Потому что победить нас на поле боя невозможно", - отметила Симоньян в своем официальном Telegram-канале
.
Симоньян высказалась о перспективах Такера Карлсона
Для вменяемой части западной аудитории, по словам Симоньян, "главной новостью будет, что у России нет территориальных претензий к странам НАТО
". Вменяемые на Западе после этого "выдохнут и станут еще вменяемее", пояснила она.
Симоньян добавила, что самым эмоциональным моментом в интервью Путина для нее стал рассказ о том, как российские бойцы сказали солдатам ВСУ
"сдаваться, и те крикнули: "Русские не сдаются". И все погибли".
По словам Симоньян, ей жалко, что Карлсон не завел разговор о консервативных ценностях. "Это и его конек — и Начальника, в первую очередь, конечно", - уточнила она.
Как считает Симоньян, консервативные ценности — это единственное, на чем сейчас Россия может и должна строить "идеологию вовне", как когда-то СССР
строил ее на идеях социального равенства.
"Тьма тьмущая на западе ждет, чтобы кто-то возглавил эту повестку, ждет страну, которая стала бы безопасной гаванью для людей, не готовых отдавать детей на воспитание ЛГБТ* (признано в России экстремистским движением и запрещено - ред.) и прочей woke религии. Мы — такая страна. Мы должны об этом трубить", - написала Симоньян.
* Экстремистское движение, запрещено в России
CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук