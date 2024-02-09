https://ria.ru/20240209/simonyan-1926316813.html

Симоньян объяснила, что важно в интервью Путина Карлсону

Симоньян объяснила, что важно в интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Симоньян объяснила, что важно в интервью Путина Карлсону

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, что в интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T04:06

2024-02-09T04:06

2024-02-09T06:39

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

маргарита симоньян

такер карлсон

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, что в интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону важно то, что Россия готова к переговорам, но на своих условиях, потому что победить россиян на поле боя невозможно."А для нас главное в интервью — Россия готова к переговорам, но на наших условиях. Потому что победить нас на поле боя невозможно", - отметила Симоньян в своем официальном Telegram-канале.Для вменяемой части западной аудитории, по словам Симоньян, "главной новостью будет, что у России нет территориальных претензий к странам НАТО". Вменяемые на Западе после этого "выдохнут и станут еще вменяемее", пояснила она.Симоньян добавила, что самым эмоциональным моментом в интервью Путина для нее стал рассказ о том, как российские бойцы сказали солдатам ВСУ "сдаваться, и те крикнули: "Русские не сдаются". И все погибли".По словам Симоньян, ей жалко, что Карлсон не завел разговор о консервативных ценностях. "Это и его конек — и Начальника, в первую очередь, конечно", - уточнила она.Как считает Симоньян, консервативные ценности — это единственное, на чем сейчас Россия может и должна строить "идеологию вовне", как когда-то СССР строил ее на идеях социального равенства."Тьма тьмущая на западе ждет, чтобы кто-то возглавил эту повестку, ждет страну, которая стала бы безопасной гаванью для людей, не готовых отдавать детей на воспитание ЛГБТ* (признано в России экстремистским движением и запрещено - ред.) и прочей woke религии. Мы — такая страна. Мы должны об этом трубить", - написала Симоньян.* Экстремистское движение, запрещено в России

https://ria.ru/20240209/simonyan-1926315441.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926292786.html

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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, маргарита симоньян, такер карлсон, нато, вооруженные силы украины