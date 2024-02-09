https://ria.ru/20240209/shtraf-1926463943.html

Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента

Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента - РИА Новости, 09.02.2024

Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента

Арбитражный суд Москвы оштрафовал представителя одной из сторон за неуважительные высказывания в адрес оппонента, две вышестоящие инстанции поддержали это... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:54

2024-02-09T16:54

2024-02-09T18:10

москва

агентство по страхованию вкладов

происшествия

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оштрафовал представителя одной из сторон за неуважительные высказывания в адрес оппонента, две вышестоящие инстанции поддержали это решение, следует из опубликованных судебных актов. Прецедент случился в деле о банкротстве страховой компании "Спасские ворота — М". Там рассматривалось заявление конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов, о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц должника. В письменном отзыве на позицию АСВ адвокат, представляющий одного из ответчиков, использовал такие выражения, как "вызывает лишь сожаление, что основы познавательной активности у отдельных молодых юристов направлены лишь к поисковым машинам в сети Интернет (Google, Yandex и прочие)"; "однако это всего лишь голословное утверждение лица с едва оконченным высшим юридическим образованием, не имеющего опыта экономической деятельности" и другие. АСВ попросило суд оштрафовать адвоката, так как его письменные высказывания противоречат нормам Арбитражного процессуального кодекса и не соответствуют Кодексу профессиональной этики адвоката. Суд первой инстанции отметил, что представители лиц, участвующих в деле, для отражения своей позиции вправе использовать различные средства выразительности. "Вместе с тем, как следует из правовой позиции ответчика, подписанной представителем Бабицыным Д. А., последний, используя формулировки пейоративного характера в отношении представителя управляющего, <…> не проявив подобающих представителю лица, участвующего в деле, достоинства, вежливости, терпимости, создавал тем самым потенциальную конфликтную ситуацию", — отметил суд. Адвоката признали виновным в неуважении к арбитражному суду и участникам процесса и наложили на него штраф в размере двух тысяч рублей. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этими выводами. Решение прокомментировал РИА Новости Данила Семенов из юрфирмы "Рустам Курмаев и партнеры". Он рассказал, что раньше суды в таких случаях не назначали штрафы: считалось, что для проявления неуважения к суду представители должны либо прямо использовать бранную или обсценную лексику, либо неуважительно высказываться непосредственно о судье, рассматривающем дело. Теперь же, полагает собеседник агентства, выводы суда о назначении штрафа могут стать практикообразующими и способствовать установлению более уважительной и деловой атмосферы в арбитражных судах.

https://ria.ru/20240205/bil-1925520258.html

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москва, агентство по страхованию вкладов, происшествия