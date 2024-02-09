Рейтинг@Mail.ru
Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 09.02.2024 (обновлено: 18:10 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/shtraf-1926463943.html
Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента
Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента - РИА Новости, 09.02.2024
Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента
Арбитражный суд Москвы оштрафовал представителя одной из сторон за неуважительные высказывания в адрес оппонента, две вышестоящие инстанции поддержали это... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:54
2024-02-09T18:10
москва
агентство по страхованию вкладов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оштрафовал представителя одной из сторон за неуважительные высказывания в адрес оппонента, две вышестоящие инстанции поддержали это решение, следует из опубликованных судебных актов. Прецедент случился в деле о банкротстве страховой компании "Спасские ворота — М". Там рассматривалось заявление конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов, о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц должника. В письменном отзыве на позицию АСВ адвокат, представляющий одного из ответчиков, использовал такие выражения, как "вызывает лишь сожаление, что основы познавательной активности у отдельных молодых юристов направлены лишь к поисковым машинам в сети Интернет (Google, Yandex и прочие)"; "однако это всего лишь голословное утверждение лица с едва оконченным высшим юридическим образованием, не имеющего опыта экономической деятельности" и другие. АСВ попросило суд оштрафовать адвоката, так как его письменные высказывания противоречат нормам Арбитражного процессуального кодекса и не соответствуют Кодексу профессиональной этики адвоката. Суд первой инстанции отметил, что представители лиц, участвующих в деле, для отражения своей позиции вправе использовать различные средства выразительности. "Вместе с тем, как следует из правовой позиции ответчика, подписанной представителем Бабицыным Д. А., последний, используя формулировки пейоративного характера в отношении представителя управляющего, &lt;…&gt; не проявив подобающих представителю лица, участвующего в деле, достоинства, вежливости, терпимости, создавал тем самым потенциальную конфликтную ситуацию", — отметил суд. Адвоката признали виновным в неуважении к арбитражному суду и участникам процесса и наложили на него штраф в размере двух тысяч рублей. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этими выводами. Решение прокомментировал РИА Новости Данила Семенов из юрфирмы "Рустам Курмаев и партнеры". Он рассказал, что раньше суды в таких случаях не назначали штрафы: считалось, что для проявления неуважения к суду представители должны либо прямо использовать бранную или обсценную лексику, либо неуважительно высказываться непосредственно о судье, рассматривающем дело. Теперь же, полагает собеседник агентства, выводы суда о назначении штрафа могут стать практикообразующими и способствовать установлению более уважительной и деловой атмосферы в арбитражных судах.
https://ria.ru/20240205/bil-1925520258.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, агентство по страхованию вкладов, происшествия
Москва, Агентство по страхованию вкладов, Происшествия
Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента

Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента в процессе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оштрафовал представителя одной из сторон за неуважительные высказывания в адрес оппонента, две вышестоящие инстанции поддержали это решение, следует из опубликованных судебных актов.
Прецедент случился в деле о банкротстве страховой компании "Спасские ворота — М". Там рассматривалось заявление конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов, о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц должника.
В письменном отзыве на позицию АСВ адвокат, представляющий одного из ответчиков, использовал такие выражения, как "вызывает лишь сожаление, что основы познавательной активности у отдельных молодых юристов направлены лишь к поисковым машинам в сети Интернет (Google, Yandex и прочие)"; "однако это всего лишь голословное утверждение лица с едва оконченным высшим юридическим образованием, не имеющего опыта экономической деятельности" и другие.
АСВ попросило суд оштрафовать адвоката, так как его письменные высказывания противоречат нормам Арбитражного процессуального кодекса и не соответствуют Кодексу профессиональной этики адвоката.
Суд первой инстанции отметил, что представители лиц, участвующих в деле, для отражения своей позиции вправе использовать различные средства выразительности.
"Вместе с тем, как следует из правовой позиции ответчика, подписанной представителем Бабицыным Д. А., последний, используя формулировки пейоративного характера в отношении представителя управляющего, <…> не проявив подобающих представителю лица, участвующего в деле, достоинства, вежливости, терпимости, создавал тем самым потенциальную конфликтную ситуацию", — отметил суд.
Адвоката признали виновным в неуважении к арбитражному суду и участникам процесса и наложили на него штраф в размере двух тысяч рублей. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этими выводами.
Решение прокомментировал РИА Новости Данила Семенов из юрфирмы "Рустам Курмаев и партнеры". Он рассказал, что раньше суды в таких случаях не назначали штрафы: считалось, что для проявления неуважения к суду представители должны либо прямо использовать бранную или обсценную лексику, либо неуважительно высказываться непосредственно о судье, рассматривающем дело. Теперь же, полагает собеседник агентства, выводы суда о назначении штрафа могут стать практикообразующими и способствовать установлению более уважительной и деловой атмосферы в арбитражных судах.
Видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль), устроивший крупное ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Оскорбленный поведением блогера Била потребовал с него компенсацию
5 февраля, 16:44
 
МоскваАгентство по страхованию вкладовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала