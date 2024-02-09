https://ria.ru/20240209/shtraf-1926463943.html
Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента
Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента - РИА Новости, 09.02.2024
Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента
Арбитражный суд Москвы оштрафовал представителя одной из сторон за неуважительные высказывания в адрес оппонента, две вышестоящие инстанции поддержали это... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:54
2024-02-09T16:54
2024-02-09T18:10
москва
агентство по страхованию вкладов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оштрафовал представителя одной из сторон за неуважительные высказывания в адрес оппонента, две вышестоящие инстанции поддержали это решение, следует из опубликованных судебных актов. Прецедент случился в деле о банкротстве страховой компании "Спасские ворота — М". Там рассматривалось заявление конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов, о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц должника. В письменном отзыве на позицию АСВ адвокат, представляющий одного из ответчиков, использовал такие выражения, как "вызывает лишь сожаление, что основы познавательной активности у отдельных молодых юристов направлены лишь к поисковым машинам в сети Интернет (Google, Yandex и прочие)"; "однако это всего лишь голословное утверждение лица с едва оконченным высшим юридическим образованием, не имеющего опыта экономической деятельности" и другие. АСВ попросило суд оштрафовать адвоката, так как его письменные высказывания противоречат нормам Арбитражного процессуального кодекса и не соответствуют Кодексу профессиональной этики адвоката. Суд первой инстанции отметил, что представители лиц, участвующих в деле, для отражения своей позиции вправе использовать различные средства выразительности. "Вместе с тем, как следует из правовой позиции ответчика, подписанной представителем Бабицыным Д. А., последний, используя формулировки пейоративного характера в отношении представителя управляющего, <…> не проявив подобающих представителю лица, участвующего в деле, достоинства, вежливости, терпимости, создавал тем самым потенциальную конфликтную ситуацию", — отметил суд. Адвоката признали виновным в неуважении к арбитражному суду и участникам процесса и наложили на него штраф в размере двух тысяч рублей. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этими выводами. Решение прокомментировал РИА Новости Данила Семенов из юрфирмы "Рустам Курмаев и партнеры". Он рассказал, что раньше суды в таких случаях не назначали штрафы: считалось, что для проявления неуважения к суду представители должны либо прямо использовать бранную или обсценную лексику, либо неуважительно высказываться непосредственно о судье, рассматривающем дело. Теперь же, полагает собеседник агентства, выводы суда о назначении штрафа могут стать практикообразующими и способствовать установлению более уважительной и деловой атмосферы в арбитражных судах.
https://ria.ru/20240205/bil-1925520258.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, агентство по страхованию вкладов, происшествия
Москва, Агентство по страхованию вкладов, Происшествия
Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента
Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента в процессе
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оштрафовал представителя одной из сторон за неуважительные высказывания в адрес оппонента, две вышестоящие инстанции поддержали это решение, следует из опубликованных судебных актов.
Прецедент случился в деле о банкротстве страховой компании "Спасские ворота — М". Там рассматривалось заявление конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов
, о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц должника.
В письменном отзыве на позицию АСВ адвокат, представляющий одного из ответчиков, использовал такие выражения, как "вызывает лишь сожаление, что основы познавательной активности у отдельных молодых юристов направлены лишь к поисковым машинам в сети Интернет (Google, Yandex и прочие)"; "однако это всего лишь голословное утверждение лица с едва оконченным высшим юридическим образованием, не имеющего опыта экономической деятельности" и другие.
АСВ попросило суд оштрафовать адвоката, так как его письменные высказывания противоречат нормам Арбитражного процессуального кодекса и не соответствуют Кодексу профессиональной этики адвоката.
Суд первой инстанции отметил, что представители лиц, участвующих в деле, для отражения своей позиции вправе использовать различные средства выразительности.
"Вместе с тем, как следует из правовой позиции ответчика, подписанной представителем Бабицыным Д. А., последний, используя формулировки пейоративного характера в отношении представителя управляющего, <…> не проявив подобающих представителю лица, участвующего в деле, достоинства, вежливости, терпимости, создавал тем самым потенциальную конфликтную ситуацию", — отметил суд.
Адвоката признали виновным в неуважении к арбитражному суду и участникам процесса и наложили на него штраф в размере двух тысяч рублей. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этими выводами.
Решение прокомментировал РИА Новости Данила Семенов из юрфирмы "Рустам Курмаев и партнеры". Он рассказал, что раньше суды в таких случаях не назначали штрафы: считалось, что для проявления неуважения к суду представители должны либо прямо использовать бранную или обсценную лексику, либо неуважительно высказываться непосредственно о судье, рассматривающем дело. Теперь же, полагает собеседник агентства, выводы суда о назначении штрафа могут стать практикообразующими и способствовать установлению более уважительной и деловой атмосферы в арбитражных судах.
Оскорбленный поведением блогера Била потребовал с него компенсацию