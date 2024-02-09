https://ria.ru/20240209/sholts-1926449088.html

Шольц сделал шокирующее заявление по Украине

Шольц сделал шокирующее заявление по Украине - РИА Новости, 09.02.2024

Шольц сделал шокирующее заявление по Украине

У ВСУ скоро закончатся снаряды и вооружение, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в Х. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:52

2024-02-09T15:52

2024-02-09T15:52

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израиль

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. У ВСУ скоро закончатся снаряды и вооружение, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в Х."Украина скоро может столкнуться с нехваткой оружия и боеприпасов - несмотря на всю нашу поддержку", — написал он.По этой причине США и Европа должны активизировать усилия по поддержке Киева, потребовал канцлер.Накануне американские сенаторы по итогам процедурного голосования поддержали законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы.Сенат США в понедельник, 5 февраля, предложил компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Его разработали в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Киеву.Законопроект предусматривал выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины и 14,1 миллиарда — Израиля. При этом охрану границы предлагали профинансировать лишь на 20,2 миллиарда долларов — почти в три раза меньше тех средств, которые хотят предоставить Киеву.

https://ria.ru/20240209/zelenskiy-1926437228.html

https://ria.ru/20240209/ukraina-1926361048.html

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в мире, украина, израиль, киев, олаф шольц, вооруженные силы украины