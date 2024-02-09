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Шольц сделал шокирующее заявление по Украине - РИА Новости, 09.02.2024
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15:52 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/sholts-1926449088.html
Шольц сделал шокирующее заявление по Украине
Шольц сделал шокирующее заявление по Украине - РИА Новости, 09.02.2024
Шольц сделал шокирующее заявление по Украине
У ВСУ скоро закончатся снаряды и вооружение, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в Х. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:52
2024-02-09T15:52
в мире
украина
израиль
киев
олаф шольц
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. У ВСУ скоро закончатся снаряды и вооружение, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в Х."Украина скоро может столкнуться с нехваткой оружия и боеприпасов - несмотря на всю нашу поддержку", — написал он.По этой причине США и Европа должны активизировать усилия по поддержке Киева, потребовал канцлер.Накануне американские сенаторы по итогам процедурного голосования поддержали законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы.Сенат США в понедельник, 5 февраля, предложил компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Его разработали в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Киеву.Законопроект предусматривал выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины и 14,1 миллиарда — Израиля. При этом охрану границы предлагали профинансировать лишь на 20,2 миллиарда долларов — почти в три раза меньше тех средств, которые хотят предоставить Киеву.
https://ria.ru/20240209/zelenskiy-1926437228.html
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в мире, украина, израиль, киев, олаф шольц, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Израиль, Киев, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины
Шольц сделал шокирующее заявление по Украине

Канцлер Германии Шольц: Украина скоро столкнется с нехваткой боеприпасов

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. У ВСУ скоро закончатся снаряды и вооружение, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в Х.
"Украина скоро может столкнуться с нехваткой оружия и боеприпасов - несмотря на всю нашу поддержку", — написал он.
По этой причине США и Европа должны активизировать усилия по поддержке Киева, потребовал канцлер.
Накануне американские сенаторы по итогам процедурного голосования поддержали законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы.
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Сенат США в понедельник, 5 февраля, предложил компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Его разработали в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Киеву.
Законопроект предусматривал выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины и 14,1 миллиарда — Израиля. При этом охрану границы предлагали профинансировать лишь на 20,2 миллиарда долларов — почти в три раза меньше тех средств, которые хотят предоставить Киеву.
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В миреУкраинаИзраильКиевОлаф ШольцВооруженные силы Украины
 
 
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