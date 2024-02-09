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Канцлер ФРГ Шольц заявил о встрече с "двойником" в американском сенате

Канцлер ФРГ Шольц заявил о встрече с "двойником" в американском сенате - РИА Новости, 09.02.2024

Канцлер ФРГ Шольц заявил о встрече с "двойником" в американском сенате

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о том, что в ходе визита в Вашингтон встретился с внешне похожим на него сенатором-демократом Крисом Кунсом, которого назвал РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:37

2024-02-09T15:37

2024-02-09T15:51

в мире

вашингтон (штат)

германия

сша

джо байден

олаф шольц

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о том, что в ходе визита в Вашингтон встретился с внешне похожим на него сенатором-демократом Крисом Кунсом, которого назвал своим "двойником". "Приятно снова увидеть своего двойника - Криса Кунса!" - написал канцлер в соцсети X и прикрепил к публикации фотографию с ним. В четверг Шольц отправился в Вашингтон, где встретился с членами сената, в пятницу, как ожидается, у канцлера состоится встреча с президентом США Джо Байденом. Источник в делегации Шольца сообщил журналистам, что беседа с Байденом будет посвящена трем блокам тем - конфликту на Украине, развитию и безопасности Североатлантического альянса и ближневосточному кризису.

https://ria.ru/20231214/putin-1915814851.html

вашингтон (штат)

германия

сша

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в мире, вашингтон (штат), германия, сша, джо байден, олаф шольц