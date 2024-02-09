https://ria.ru/20240209/sholts-1926445074.html
Канцлер ФРГ Шольц заявил о встрече с "двойником" в американском сенате
Канцлер ФРГ Шольц заявил о встрече с "двойником" в американском сенате - РИА Новости, 09.02.2024
Канцлер ФРГ Шольц заявил о встрече с "двойником" в американском сенате
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о том, что в ходе визита в Вашингтон встретился с внешне похожим на него сенатором-демократом Крисом Кунсом, которого назвал РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:37
2024-02-09T15:37
2024-02-09T15:51
в мире
вашингтон (штат)
германия
сша
джо байден
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8795857cebe36e4877e5932f0f7fd04.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о том, что в ходе визита в Вашингтон встретился с внешне похожим на него сенатором-демократом Крисом Кунсом, которого назвал своим "двойником". "Приятно снова увидеть своего двойника - Криса Кунса!" - написал канцлер в соцсети X и прикрепил к публикации фотографию с ним. В четверг Шольц отправился в Вашингтон, где встретился с членами сената, в пятницу, как ожидается, у канцлера состоится встреча с президентом США Джо Байденом. Источник в делегации Шольца сообщил журналистам, что беседа с Байденом будет посвящена трем блокам тем - конфликту на Украине, развитию и безопасности Североатлантического альянса и ближневосточному кризису.
https://ria.ru/20231214/putin-1915814851.html
вашингтон (штат)
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696821_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5be82dfc3e58eb180ae06377f93e8a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), германия, сша, джо байден, олаф шольц
В мире, Вашингтон (штат), Германия, США, Джо Байден, Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Шольц заявил о встрече с "двойником" в американском сенате
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что встретил своего "двойника" в американском сенате