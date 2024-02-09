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Канцлер ФРГ Шольц заявил о встрече с "двойником" в американском сенате - РИА Новости, 09.02.2024
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15:37 09.02.2024 (обновлено: 15:51 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/sholts-1926445074.html
Канцлер ФРГ Шольц заявил о встрече с "двойником" в американском сенате
Канцлер ФРГ Шольц заявил о встрече с "двойником" в американском сенате - РИА Новости, 09.02.2024
Канцлер ФРГ Шольц заявил о встрече с "двойником" в американском сенате
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о том, что в ходе визита в Вашингтон встретился с внешне похожим на него сенатором-демократом Крисом Кунсом, которого назвал РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:37
2024-02-09T15:51
в мире
вашингтон (штат)
германия
сша
джо байден
олаф шольц
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о том, что в ходе визита в Вашингтон встретился с внешне похожим на него сенатором-демократом Крисом Кунсом, которого назвал своим "двойником". "Приятно снова увидеть своего двойника - Криса Кунса!" - написал канцлер в соцсети X и прикрепил к публикации фотографию с ним. В четверг Шольц отправился в Вашингтон, где встретился с членами сената, в пятницу, как ожидается, у канцлера состоится встреча с президентом США Джо Байденом. Источник в делегации Шольца сообщил журналистам, что беседа с Байденом будет посвящена трем блокам тем - конфликту на Украине, развитию и безопасности Североатлантического альянса и ближневосточному кризису.
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в мире, вашингтон (штат), германия, сша, джо байден, олаф шольц
В мире, Вашингтон (штат), Германия, США, Джо Байден, Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Шольц заявил о встрече с "двойником" в американском сенате

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что встретил своего "двойника" в американском сенате

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о том, что в ходе визита в Вашингтон встретился с внешне похожим на него сенатором-демократом Крисом Кунсом, которого назвал своим "двойником".
«
"Приятно снова увидеть своего двойника - Криса Кунса!" - написал канцлер в соцсети X и прикрепил к публикации фотографию с ним.
© Фото : Олаф Шольц Сенатор-демократ Крис Кунс и канцлер Германии Олаф Шольц
Сенатор-демократ Крис Кунс и канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Олаф Шольц
Сенатор-демократ Крис Кунс и канцлер Германии Олаф Шольц
В четверг Шольц отправился в Вашингтон, где встретился с членами сената, в пятницу, как ожидается, у канцлера состоится встреча с президентом США Джо Байденом. Источник в делегации Шольца сообщил журналистам, что беседа с Байденом будет посвящена трем блокам тем - конфликту на Украине, развитию и безопасности Североатлантического альянса и ближневосточному кризису.
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В миреВашингтон (штат)ГерманияСШАДжо БайденОлаф Шольц
 
 
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