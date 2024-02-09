https://ria.ru/20240209/sholts-1926401204.html
Сутки. В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца по Украине
Сутки. В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца по Украине - РИА Новости, 09.02.2024
Сутки. В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца по Украине
Пользователи Х осудили канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что Украина нуждается в защите от "российской агрессии". РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:55
2024-02-09T12:55
2024-02-09T22:31
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пользователи Х осудили канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что Украина нуждается в защите от "российской агрессии"."Если бы те, кто разжигает конфликт, завтра сами отправились на фронт, мир наступил бы послезавтра", — заметил пользователь."Если Олаф Шольц не уйдет в отставку в течение ближайших 24 часов, я покину Германию", — съязвил другой."Главное: а кто платит?" — задался вопросом третий."Всему миру ясно, что правительство Германии служит не немецкому народу, а интересам США", — написал читатель."Меня интересует только то, когда закончится конфликт, а не идеологические игры", — заключили в дискуссии.В январе правительство Германии заявило, что в 2024 году окажет Украине военную помощь в размере более семи миллиардов евро.Москва не раз заявляла, что подобные шаги со стороны западных стран не сулят Украине ничего хорошего и только затягивают конфликт.
https://ria.ru/20240207/germaniya-1926038525.html
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в мире, украина, германия, москва, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Москва, Олаф Шольц
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Пользователи Х
осудили канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что Украина нуждается в защите от "российской агрессии".
"Если бы те, кто разжигает конфликт, завтра сами отправились на фронт, мир наступил бы послезавтра", — заметил пользователь.
"Если Олаф Шольц не уйдет в отставку в течение ближайших 24 часов, я покину Германию", — съязвил другой.
"Главное: а кто платит?" — задался вопросом третий.
Шольц: Германия недостаточно большая, чтобы в одиночку помогать Украине
"Всему миру ясно, что правительство Германии служит не немецкому народу, а интересам США", — написал читатель.
"Меня интересует только то, когда закончится конфликт, а не идеологические игры", — заключили в дискуссии.
В январе правительство Германии заявило, что в 2024 году окажет Украине военную помощь в размере более семи миллиардов евро.
Москва
не раз заявляла, что подобные шаги со стороны западных стран не сулят Украине ничего хорошего и только затягивают конфликт.
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