https://ria.ru/20240209/sholts-1926401204.html

Сутки. В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца по Украине

Сутки. В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца по Украине - РИА Новости, 09.02.2024

Сутки. В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца по Украине

Пользователи Х осудили канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что Украина нуждается в защите от "российской агрессии". РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:55

2024-02-09T12:55

2024-02-09T22:31

в мире

украина

германия

москва

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8795857cebe36e4877e5932f0f7fd04.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пользователи Х осудили канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что Украина нуждается в защите от "российской агрессии"."Если бы те, кто разжигает конфликт, завтра сами отправились на фронт, мир наступил бы послезавтра", — заметил пользователь."Если Олаф Шольц не уйдет в отставку в течение ближайших 24 часов, я покину Германию", — съязвил другой."Главное: а кто платит?" — задался вопросом третий."Всему миру ясно, что правительство Германии служит не немецкому народу, а интересам США", — написал читатель."Меня интересует только то, когда закончится конфликт, а не идеологические игры", — заключили в дискуссии.В январе правительство Германии заявило, что в 2024 году окажет Украине военную помощь в размере более семи миллиардов евро.Москва не раз заявляла, что подобные шаги со стороны западных стран не сулят Украине ничего хорошего и только затягивают конфликт.

https://ria.ru/20240207/germaniya-1926038525.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925802195.html

украина

германия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, москва, олаф шольц