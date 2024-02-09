https://ria.ru/20240209/sheremet-1926372324.html

Депутат ГД назвал теракт на "Северном потоке" частью плана США

Депутат ГД назвал теракт на "Северном потоке" частью плана США - РИА Новости, 09.02.2024

Депутат ГД назвал теракт на "Северном потоке" частью плана США

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал теракт на газопроводах "Северного потока" в Балтийском море частью масштабного плана США по удушению... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:59

2024-02-09T10:59

2024-02-09T10:59

цены на нефть

сша

россия

европа

владимир путин

михаил шеремет

госдума рф

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал теракт на газопроводах "Северного потока" в Балтийском море частью масштабного плана США по удушению экономики европейских стран. Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил: "Вы, конечно". Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Путин подчеркнул, что расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать. "Международный промышленный терроризм в Балтийском море и перекрытие газовых трубопроводов со стороны Польши и Украины для поставки дешевых энергоносителей из России в Европу являются звеньями одной цепи в масштабном плане США по удушению европейской экономики", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, теперь США с помощью манипуляций и передергивания фактов попытаются обвинить Россию в ухудшении уровня жизни европейцев. "Свободным жителям Европы уже сегодня надо спутать все карты и перестать быть частью коварного плана США, уготовивших апокалиптический сценарий нашего будущего мира, в котором они предусмотрели место только для себя", - подчеркнул депутат. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://radiosputnik.ru/20240209/severnye-potoki-1926340884.html

https://ria.ru/20240207/sevpotoki-1925929839.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, сша, россия, европа, владимир путин, михаил шеремет, госдума рф, генеральная прокуратура рф, такер карлсон, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"