https://ria.ru/20240209/severnyy_potok-1926298662.html

Путин ответил на вопрос о том, кто взорвал "Северный поток"

Путин ответил на вопрос о том, кто взорвал "Северный поток" - РИА Новости, 09.02.2024

Путин ответил на вопрос о том, кто взорвал "Северный поток"

Президент РФ Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил - "вы, конечно". РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:43

2024-02-09T02:43

2024-02-09T02:43

россия

германия

швеция

владимир путин

такер карлсон

дмитрий песков

центральное разведывательное управление (цру)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил - "вы, конечно". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. "Кто взорвал "Северный поток"?" - спросил Карлсон Путина в интервью, опубликованном на сайте американского журналиста. "Вы, конечно", - ответил российский президент со смехом. "Я был занят в тот день. Я не взрывал "Северный поток", - пошутил в ответ журналист. "У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA [ЦРУ] такого алиби нет", - ответил на это Путин. Прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240209/severnyy_potok-1926294944.html

https://ria.ru/20240208/potoki-1926164393.html

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германия

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россия, германия, швеция, владимир путин, такер карлсон, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2