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Путин выразил готовность подать газ в Европу по трубе "Северного потока 2"
Путин выразил готовность подать газ в Европу по трубе "Северного потока 2" - РИА Новости, 09.02.2024
Путин выразил готовность подать газ в Европу по трубе "Северного потока 2"
Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока 2", но Германия не открывает его, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:24
2024-02-09T02:24
2024-02-09T02:24
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока 2", но Германия не открывает его, заявил президент России Владимир Путин. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. "Северный поток 2" повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
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Россия, Европа, Германия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток, Экономика, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин выразил готовность подать газ в Европу по трубе "Северного потока 2"
Путин: Россия готова подать газ в Европу по целой трубе "Северного потока 2"