Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил готовность подать газ в Европу по трубе "Северного потока 2" - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/severnyy_potok-1926294944.html
Путин выразил готовность подать газ в Европу по трубе "Северного потока 2"
Путин выразил готовность подать газ в Европу по трубе "Северного потока 2" - РИА Новости, 09.02.2024
Путин выразил готовность подать газ в Европу по трубе "Северного потока 2"
Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока 2", но Германия не открывает его, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:24
2024-02-09T02:24
россия
европа
германия
владимир путин
такер карлсон
генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока 2", но Германия не открывает его, заявил президент России Владимир Путин. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. "Северный поток 2" повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
https://ria.ru/20240208/potoki-1926164393.html
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_999fa1e10321dc3c48c5e8b1e7e0a638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, германия, владимир путин, такер карлсон, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток, экономика, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Европа, Германия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток, Экономика, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин выразил готовность подать газ в Европу по трубе "Северного потока 2"

Путин: Россия готова подать газ в Европу по целой трубе "Северного потока 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока 2", но Германия не открывает его, заявил президент России Владимир Путин.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Совбез обвинил Швецию в сокрытии заказчиков взрывов на "Северных потоках"
Вчера, 14:04
"Северный поток 2" повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
 
РоссияЕвропаГерманияВладимир ПутинТакер КарлсонГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный потокЭкономикаИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала