https://ria.ru/20240209/severnyy_potok-1926294944.html

Путин выразил готовность подать газ в Европу по трубе "Северного потока 2"

Путин выразил готовность подать газ в Европу по трубе "Северного потока 2" - РИА Новости, 09.02.2024

Путин выразил готовность подать газ в Европу по трубе "Северного потока 2"

Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока 2", но Германия не открывает его, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:24

2024-02-09T02:24

2024-02-09T02:24

россия

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владимир путин

такер карлсон

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северный поток — 2

северный поток

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока 2", но Германия не открывает его, заявил президент России Владимир Путин. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. "Северный поток 2" повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.

https://ria.ru/20240208/potoki-1926164393.html

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