https://ria.ru/20240209/rossiya-1926293602.html

Запад уже начал осознавать невозможность поражения России, сообщил Путин

Запад уже начал осознавать невозможность поражения России, сообщил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Запад уже начал осознавать невозможность поражения России, сообщил Путин

Страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:16

2024-02-09T02:16

2024-02-09T02:28

россия

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста."До сих пор шумели, кричали: надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя... Но теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению, этого не будет никогда", - сказал Путин.Он добавил, что "мне кажется, сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе"."Но если это так и если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу", - заключил Путин.

https://ria.ru/20240208/mid-1926152393.html

россия

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