https://ria.ru/20240209/rim-1926455963.html

Колонна протестующих фермеров проехала по центру Рима на тракторах

Колонна протестующих фермеров проехала по центру Рима на тракторах - РИА Новости, 09.02.2024

Колонна протестующих фермеров проехала по центру Рима на тракторах

Итальянские фермеры проехали колонной из четырех тракторов по центру Рима, призывая правительство услышать их требования по улучшению состояния аграрной... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:12

2024-02-09T16:12

2024-02-09T16:17

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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Итальянские фермеры проехали колонной из четырех тракторов по центру Рима, призывая правительство услышать их требования по улучшению состояния аграрной отрасли, передает корреспондент РИА Новости. Группа фермеров утром в пятницу покинули место сбора своих коллег на северной окраине столицы, где собрались несколько сотен тракторов, и направилась в исторический центр города в сопровождении полиции. Украшенные триколорами тракторы проехали мимо некоторых крупных достопримечательностей Рима, привлекая интерес обычных прохожих и дежурящих на пути фотожурналистов. После базилики Санта-Мария-Маджоре колонна добралась до Колизея, после чего сделала остановку у античного Большого цирка и поехала в обратном направлении. Организаторы протестов фермеров планировали провести более крупную манифестацию на площади Сан-Джованни-ин-Латерано, где бы по согласованию с полицией смогли собраться 1,5 тысячи человек и символические 10 единиц сельскохозяйственной техники. Уже утром оргкомитет фермеров сообщил об отмены митинга и заявил о возможности проезда по кольцевой римской автодороге в пятницу вечером. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и властей стран. Итальянские фермеры собрали свыше тысячи тракторов в нескольких пунктах сбора в столичной области Лацио. Они ожидают встречи с представителями правительства и минсельхоза, обещая предпринять новые действия на следующей неделе.

https://ria.ru/20240208/zabastovka-1926184242.html

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в мире, рим, лацио, еврокомиссия, евросоюз