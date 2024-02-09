Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ назвал востребованные услуги для экспортеров органической продукции - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/rets-1926483978.html
РЭЦ назвал востребованные услуги для экспортеров органической продукции
РЭЦ назвал востребованные услуги для экспортеров органической продукции - РИА Новости, 09.02.2024
РЭЦ назвал востребованные услуги для экспортеров органической продукции
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) назвал обучение, господдержку и экспорт через маркетплейсы самыми востребованными услугами для экспортеров... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:15
2024-02-09T18:15
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) назвал обучение, господдержку и экспорт через маркетплейсы самыми востребованными услугами для экспортеров органической продукции."Производители органической продукции могут обратиться в Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) за поддержкой в продвижении на внешние рынки на каждом этапе экспортного цикла, о том, какая помощь доступна производителям и поставщикам органической продукции, рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель в ходе панельной дискуссии "Реализация Стратегии развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года. От планов к действию", которая состоялась 9 февраля на Международной выставке-форуме "Россия", - сообщает центр.Среди наиболее востребованных услуг - практические консультации по ведению бизнеса за рубежом, получение сертификата свободной продажи, организация экспорта через маркетплейсы, а также различные меры государственной поддержки."Натуральность - одно из сильнейших конкурентных преимуществ российских продуктов питания на внешних рынках, и РЭЦ предлагает производителям органической продукции широкий набор мер, которые позволяют им масштабироваться и осваивать новые рынки. Эти меры уже помогли выйти на экспорт нескольким десяткам компаний", - отметил Генкель.Вице-президент РЭЦ напомнил, что компании, делающие первые шаги на экспорт, могут пройти обучение в Школе экспорта РЭЦ. Потенциальные и действующие экспортеры также могут воспользоваться поддержкой в продвижении своих экспортных брендов. В частности, в этом помогает программа "Сделано в России", в рамках которой РЭЦ уделяет особое внимание пищевой органической продукции.Программа "Сделано в России" позволяет компаниям наносить на продукцию маркировку знака соответствия и продвигаться на внешние рынки при поддержке Российского экспортного центра. Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.Производители также могут разместить свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом. Это позволяет компаниям представить свою продукцию потенциальным иностранным покупателям, повысить свою узнаваемость, зарекомендовать себя на международном рынке и увеличить экспортные поставки. Подробнее о программе можно узнать на платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20240209/rets-1926381208.html
https://ria.ru/20240209/rets-1926373452.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ назвал востребованные услуги для экспортеров органической продукции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) назвал обучение, господдержку и экспорт через маркетплейсы самыми востребованными услугами для экспортеров органической продукции.
"Производители органической продукции могут обратиться в Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) за поддержкой в продвижении на внешние рынки на каждом этапе экспортного цикла, о том, какая помощь доступна производителям и поставщикам органической продукции, рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель в ходе панельной дискуссии "Реализация Стратегии развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года. От планов к действию", которая состоялась 9 февраля на Международной выставке-форуме "Россия", - сообщает центр.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
РЭЦ расскажет как платформа "Мой экспорт" может помочь в доставке грузов
Вчера, 11:33
Среди наиболее востребованных услуг - практические консультации по ведению бизнеса за рубежом, получение сертификата свободной продажи, организация экспорта через маркетплейсы, а также различные меры государственной поддержки.
"Натуральность - одно из сильнейших конкурентных преимуществ российских продуктов питания на внешних рынках, и РЭЦ предлагает производителям органической продукции широкий набор мер, которые позволяют им масштабироваться и осваивать новые рынки. Эти меры уже помогли выйти на экспорт нескольким десяткам компаний", - отметил Генкель.
Вице-президент РЭЦ напомнил, что компании, делающие первые шаги на экспорт, могут пройти обучение в Школе экспорта РЭЦ. Потенциальные и действующие экспортеры также могут воспользоваться поддержкой в продвижении своих экспортных брендов. В частности, в этом помогает программа "Сделано в России", в рамках которой РЭЦ уделяет особое внимание пищевой органической продукции.
Деньги - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
РЭЦ поддержал экспорт в Узбекистан в 2023 г объемом $1,4 млрд
Вчера, 09:00
Программа "Сделано в России" позволяет компаниям наносить на продукцию маркировку знака соответствия и продвигаться на внешние рынки при поддержке Российского экспортного центра. Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
Производители также могут разместить свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом. Это позволяет компаниям представить свою продукцию потенциальным иностранным покупателям, повысить свою узнаваемость, зарекомендовать себя на международном рынке и увеличить экспортные поставки. Подробнее о программе можно узнать на платформе "Мой экспорт".
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала