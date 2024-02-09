https://ria.ru/20240209/rets-1926483978.html
РЭЦ назвал востребованные услуги для экспортеров органической продукции
РЭЦ назвал востребованные услуги для экспортеров органической продукции - РИА Новости, 09.02.2024
РЭЦ назвал востребованные услуги для экспортеров органической продукции
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) назвал обучение, господдержку и экспорт через маркетплейсы самыми востребованными услугами для экспортеров... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:15
2024-02-09T18:15
2024-02-09T18:15
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) назвал обучение, господдержку и экспорт через маркетплейсы самыми востребованными услугами для экспортеров органической продукции."Производители органической продукции могут обратиться в Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) за поддержкой в продвижении на внешние рынки на каждом этапе экспортного цикла, о том, какая помощь доступна производителям и поставщикам органической продукции, рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель в ходе панельной дискуссии "Реализация Стратегии развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года. От планов к действию", которая состоялась 9 февраля на Международной выставке-форуме "Россия", - сообщает центр.Среди наиболее востребованных услуг - практические консультации по ведению бизнеса за рубежом, получение сертификата свободной продажи, организация экспорта через маркетплейсы, а также различные меры государственной поддержки."Натуральность - одно из сильнейших конкурентных преимуществ российских продуктов питания на внешних рынках, и РЭЦ предлагает производителям органической продукции широкий набор мер, которые позволяют им масштабироваться и осваивать новые рынки. Эти меры уже помогли выйти на экспорт нескольким десяткам компаний", - отметил Генкель.Вице-президент РЭЦ напомнил, что компании, делающие первые шаги на экспорт, могут пройти обучение в Школе экспорта РЭЦ. Потенциальные и действующие экспортеры также могут воспользоваться поддержкой в продвижении своих экспортных брендов. В частности, в этом помогает программа "Сделано в России", в рамках которой РЭЦ уделяет особое внимание пищевой органической продукции.Программа "Сделано в России" позволяет компаниям наносить на продукцию маркировку знака соответствия и продвигаться на внешние рынки при поддержке Российского экспортного центра. Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.Производители также могут разместить свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом. Это позволяет компаниям представить свою продукцию потенциальным иностранным покупателям, повысить свою узнаваемость, зарекомендовать себя на международном рынке и увеличить экспортные поставки. Подробнее о программе можно узнать на платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20240209/rets-1926381208.html
https://ria.ru/20240209/rets-1926373452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) назвал обучение, господдержку и экспорт через маркетплейсы самыми востребованными услугами для экспортеров органической продукции.
"Производители органической продукции могут обратиться в Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) за поддержкой в продвижении на внешние рынки на каждом этапе экспортного цикла, о том, какая помощь доступна производителям и поставщикам органической продукции, рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель в ходе панельной дискуссии "Реализация Стратегии развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года. От планов к действию", которая состоялась 9 февраля на Международной выставке-форуме "Россия", - сообщает центр.
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Среди наиболее востребованных услуг - практические консультации по ведению бизнеса за рубежом, получение сертификата свободной продажи, организация экспорта через маркетплейсы, а также различные меры государственной поддержки.
"Натуральность - одно из сильнейших конкурентных преимуществ российских продуктов питания на внешних рынках, и РЭЦ предлагает производителям органической продукции широкий набор мер, которые позволяют им масштабироваться и осваивать новые рынки. Эти меры уже помогли выйти на экспорт нескольким десяткам компаний", - отметил Генкель.
Вице-президент РЭЦ напомнил, что компании, делающие первые шаги на экспорт, могут пройти обучение в Школе экспорта РЭЦ. Потенциальные и действующие экспортеры также могут воспользоваться поддержкой в продвижении своих экспортных брендов. В частности, в этом помогает программа "Сделано в России", в рамках которой РЭЦ уделяет особое внимание пищевой органической продукции.
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Программа "Сделано в России" позволяет компаниям наносить на продукцию маркировку знака соответствия и продвигаться на внешние рынки при поддержке Российского экспортного центра. Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ
.
Производители также могут разместить свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом. Это позволяет компаниям представить свою продукцию потенциальным иностранным покупателям, повысить свою узнаваемость, зарекомендовать себя на международном рынке и увеличить экспортные поставки. Подробнее о программе можно узнать на платформе "Мой экспорт".