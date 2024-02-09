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РЭЦ поддержал экспорт в Узбекистан в 2023 г объемом $1,4 млрд - РИА Новости, 09.02.2024
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09:00 09.02.2024 (обновлено: 11:02 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/rets-1926373452.html
РЭЦ поддержал экспорт в Узбекистан в 2023 г объемом $1,4 млрд
РЭЦ поддержал экспорт в Узбекистан в 2023 г объемом $1,4 млрд - РИА Новости, 09.02.2024
РЭЦ поддержал экспорт в Узбекистан в 2023 г объемом $1,4 млрд
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал в 2023 году экспорт в Узбекистан объемом 1,4 миллиарда долларов, сообщает центр. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:00
2024-02-09T11:02
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
узбекистан
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал в 2023 году экспорт в Узбекистан объемом 1,4 миллиарда долларов, сообщает центр."Ключевой индустрией Республики Узбекистан традиционно является сельское хозяйство (около 23% ВВП) и легкая промышленность. В связи с этим, российский импорт из Узбекистана в основном состоит из плодоовощной и текстильной продукции", – рассказал руководитель представительства РЭЦ в Узбекистане Павел Буханов.Он добавил, что, кроме того, в структуре российского экспорта в Узбекистан наиболее востребованы металлы и изделия из них, фармацевтическая продукция, продукция химической промышленности, продукция АПК, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия."Отдельно стоит отметить российский потенциал экспорта услуг в Узбекистан и остановиться на услугах в области ИТ, образования и медицины. Полноценно реализовать потенциал по этим направлениям можно при помощи такого инструмента господдержки РЭЦ как участие в профильных выставочно–ярмарочных мероприятиях", – отметил Буханов.В 2023 году объем поддержанного РЭЦ экспорта в Республику Узбекистан составил порядка 1,377 миллиарда долларов.Российскому бизнесу не страшен языковой барьер – большинство бизнесменов в Узбекистане свободно владеют русским языком, однако узбекскому рынку присуща высокая конкуренция, ведь на нем представлены поставщики из практически всех крупнейших стран–экспортеров.Кроме того, российские экспортеры могут воспользоваться поддержкой представительства РЭЦ, в частности, услугой "Поиск партнера. Поиск покупателя", а также принять участие в международной консультации РЭЦ, выставочно–ярмарочных мероприятиях и т.д.
https://ria.ru/20240208/natsproekt-1926237037.html
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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, узбекистан
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Узбекистан

РЭЦ поддержал экспорт в Узбекистан в 2023 г объемом $1,4 млрд

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал в 2023 году экспорт в Узбекистан объемом 1,4 миллиарда долларов, сообщает центр.
"Ключевой индустрией Республики Узбекистан традиционно является сельское хозяйство (около 23% ВВП) и легкая промышленность. В связи с этим, российский импорт из Узбекистана в основном состоит из плодоовощной и текстильной продукции", – рассказал руководитель представительства РЭЦ в Узбекистане Павел Буханов.
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Он добавил, что, кроме того, в структуре российского экспорта в Узбекистан наиболее востребованы металлы и изделия из них, фармацевтическая продукция, продукция химической промышленности, продукция АПК, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.
"Отдельно стоит отметить российский потенциал экспорта услуг в Узбекистан и остановиться на услугах в области ИТ, образования и медицины. Полноценно реализовать потенциал по этим направлениям можно при помощи такого инструмента господдержки РЭЦ как участие в профильных выставочно–ярмарочных мероприятиях", – отметил Буханов.
В 2023 году объем поддержанного РЭЦ экспорта в Республику Узбекистан составил порядка 1,377 миллиарда долларов.
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Российскому бизнесу не страшен языковой барьер – большинство бизнесменов в Узбекистане свободно владеют русским языком, однако узбекскому рынку присуща высокая конкуренция, ведь на нем представлены поставщики из практически всех крупнейших стран–экспортеров.
Кроме того, российские экспортеры могут воспользоваться поддержкой представительства РЭЦ, в частности, услугой "Поиск партнера. Поиск покупателя", а также принять участие в международной консультации РЭЦ, выставочно–ярмарочных мероприятиях и т.д.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияУзбекистан
 
 
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