https://ria.ru/20240209/rets-1926373452.html

РЭЦ поддержал экспорт в Узбекистан в 2023 г объемом $1,4 млрд

РЭЦ поддержал экспорт в Узбекистан в 2023 г объемом $1,4 млрд - РИА Новости, 09.02.2024

РЭЦ поддержал экспорт в Узбекистан в 2023 г объемом $1,4 млрд

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал в 2023 году экспорт в Узбекистан объемом 1,4 миллиарда долларов, сообщает центр. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:00

2024-02-09T09:00

2024-02-09T11:02

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

узбекистан

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал в 2023 году экспорт в Узбекистан объемом 1,4 миллиарда долларов, сообщает центр."Ключевой индустрией Республики Узбекистан традиционно является сельское хозяйство (около 23% ВВП) и легкая промышленность. В связи с этим, российский импорт из Узбекистана в основном состоит из плодоовощной и текстильной продукции", – рассказал руководитель представительства РЭЦ в Узбекистане Павел Буханов.Он добавил, что, кроме того, в структуре российского экспорта в Узбекистан наиболее востребованы металлы и изделия из них, фармацевтическая продукция, продукция химической промышленности, продукция АПК, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия."Отдельно стоит отметить российский потенциал экспорта услуг в Узбекистан и остановиться на услугах в области ИТ, образования и медицины. Полноценно реализовать потенциал по этим направлениям можно при помощи такого инструмента господдержки РЭЦ как участие в профильных выставочно–ярмарочных мероприятиях", – отметил Буханов.В 2023 году объем поддержанного РЭЦ экспорта в Республику Узбекистан составил порядка 1,377 миллиарда долларов.Российскому бизнесу не страшен языковой барьер – большинство бизнесменов в Узбекистане свободно владеют русским языком, однако узбекскому рынку присуща высокая конкуренция, ведь на нем представлены поставщики из практически всех крупнейших стран–экспортеров.Кроме того, российские экспортеры могут воспользоваться поддержкой представительства РЭЦ, в частности, услугой "Поиск партнера. Поиск покупателя", а также принять участие в международной консультации РЭЦ, выставочно–ярмарочных мероприятиях и т.д.

https://ria.ru/20240208/natsproekt-1926237037.html

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россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, узбекистан