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"Союз-2.1в" с военным спутником стартовал с Плесецка - РИА Новости, 09.02.2024
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10:10 09.02.2024 (обновлено: 13:28 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/raketa-1926359380.html
"Союз-2.1в" с военным спутником стартовал с Плесецка
"Союз-2.1в" с военным спутником стартовал с Плесецка - РИА Новости, 09.02.2024
"Союз-2.1в" с военным спутником стартовал с Плесецка
Российские Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:10
2024-02-09T13:28
космос - риа наука
плесецк
архангельская область
россия
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили в Министерстве обороны."В пятницу, 9 февраля, в 10.03 минуты с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в релизе. Другие данные не приводятся.
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космос - риа наука, плесецк, архангельская область, россия, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Космос - РИА Наука, Плесецк, Архангельская область, Россия, Воздушно-космические силы России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Союз-2.1в" с военным спутником стартовал с Плесецка

ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1в" с военным спутником с Плесецка

© Минобороны РоссииПуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома "Плесецк"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1в с космодрома Плесецк
© Минобороны России
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома "Плесецк". Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили в Министерстве обороны.
"В пятницу, 9 февраля, в 10.03 минуты с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в релизе.
Другие данные не приводятся.
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Космос - РИА НаукаПлесецкАрхангельская областьРоссияВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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