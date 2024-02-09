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"Союз-2.1в" с военным спутником стартовал с Плесецка
"Союз-2.1в" с военным спутником стартовал с Плесецка - РИА Новости, 09.02.2024
"Союз-2.1в" с военным спутником стартовал с Плесецка
Российские Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:10
2024-02-09T10:10
2024-02-09T13:28
космос - риа наука
плесецк
архангельская область
россия
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили в Министерстве обороны."В пятницу, 9 февраля, в 10.03 минуты с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в релизе. Другие данные не приводятся.
https://ria.ru/20240111/bezopasnost-1920670145.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, плесецк, архангельская область, россия, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Космос - РИА Наука, Плесецк, Архангельская область, Россия, Воздушно-космические силы России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Союз-2.1в" с военным спутником стартовал с Плесецка
ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1в" с военным спутником с Плесецка