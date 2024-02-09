https://ria.ru/20240209/raketa-1926359380.html

"Союз-2.1в" с военным спутником стартовал с Плесецка

"Союз-2.1в" с военным спутником стартовал с Плесецка - РИА Новости, 09.02.2024

"Союз-2.1в" с военным спутником стартовал с Плесецка

Российские Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:10

2024-02-09T10:10

2024-02-09T13:28

космос - риа наука

плесецк

архангельская область

россия

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили в Министерстве обороны."В пятницу, 9 февраля, в 10.03 минуты с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в релизе. Другие данные не приводятся.

https://ria.ru/20240111/bezopasnost-1920670145.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, плесецк, архангельская область, россия, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф)