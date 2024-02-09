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В Венесуэле оценили стратегию Путина на интервью Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
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23:56 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926519532.html
В Венесуэле оценили стратегию Путина на интервью Карлсону
В Венесуэле оценили стратегию Путина на интервью Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
В Венесуэле оценили стратегию Путина на интервью Карлсону
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону продемонстрировал "впечатляющую последовательность" как... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T23:56
2024-02-09T23:56
в мире
венесуэла
россия
такер карлсон
украина
нато
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОНТЕВИДЕО (Уругвай), 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону продемонстрировал "впечатляющую последовательность" как государственный деятель, заявил РИА Новости бывший директор по международным отношениям администрации президента Венесуэлы Серхио Родригес Хельфенштейн. "Перед нами государственный деятель с несомненным стратегическим видением, способностью к анализу и впечатляющей последовательностью в управлении информацией", — сказал Родригес, доктор политических исследований и бывший посол Венесуэлы в Никарагуа. По словам собеседника, который написал 17 книг по международным отношениям, некоторые из которых были посвящены Организации североатлантического договора (НАТО), Украине и политике США, недавнее интервью Путина "изменит мнение важных кругов, которые имеют предвзятые мнения" о России. "Я просматривал некоторые социальные сети, и уже вижу удивление относительно способностей президента и его последовательности в плане анализа. (...) Многие люди поймут, как СМИ нас обманывают, манипулируют нами и используют", - добавил Родригес. Аналитик отметил эпизод интервью, в котором Путин объяснил, что не знает, с кем вести переговоры по поводу конфликта на Украине, поскольку власти этой страны закрыли для себя такую возможность, а Соединенные Штаты не проявляют инициативы. При этом некоторые вопросы Карлсона, например, о деле денацификации, были "ужасны" и демонстрировали, что журналист "понятия не имеет, что происходит в Украине и что происходило". "Еще один элемент, который я также хотел бы подчеркнуть, заключается в том, что Путин неоднократно призывает к здравому смыслу и использует этот термин, говоря о поиске соглашения. Здравый смысл, естественный для человеческого состояния, кажется, теряется, и с этим связаны многие мировые конфликты, а также с растущей пустотой в коммуникациях между великими мировыми державами, о чем он рассказывает на протяжении всего интервью", — добавил Родригес. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 21 час с момента публикации в соцсети X набрало более 140 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 7,4 миллиона просмотров.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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в мире, венесуэла, россия, такер карлсон, украина, нато, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Венесуэла, Россия, Такер Карлсон, Украина, НАТО, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В Венесуэле оценили стратегию Путина на интервью Карлсону

Политолог в Венесуэле: Путин выступил как госдеятель со стратегическим видением

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОНТЕВИДЕО (Уругвай), 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону продемонстрировал "впечатляющую последовательность" как государственный деятель, заявил РИА Новости бывший директор по международным отношениям администрации президента Венесуэлы Серхио Родригес Хельфенштейн.
"Перед нами государственный деятель с несомненным стратегическим видением, способностью к анализу и впечатляющей последовательностью в управлении информацией", — сказал Родригес, доктор политических исследований и бывший посол Венесуэлы в Никарагуа.
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По словам собеседника, который написал 17 книг по международным отношениям, некоторые из которых были посвящены Организации североатлантического договора (НАТО), Украине и политике США, недавнее интервью Путина "изменит мнение важных кругов, которые имеют предвзятые мнения" о России.
"Я просматривал некоторые социальные сети, и уже вижу удивление относительно способностей президента и его последовательности в плане анализа. (...) Многие люди поймут, как СМИ нас обманывают, манипулируют нами и используют", - добавил Родригес.
Аналитик отметил эпизод интервью, в котором Путин объяснил, что не знает, с кем вести переговоры по поводу конфликта на Украине, поскольку власти этой страны закрыли для себя такую возможность, а Соединенные Штаты не проявляют инициативы. При этом некоторые вопросы Карлсона, например, о деле денацификации, были "ужасны" и демонстрировали, что журналист "понятия не имеет, что происходит в Украине и что происходило".
"Еще один элемент, который я также хотел бы подчеркнуть, заключается в том, что Путин неоднократно призывает к здравому смыслу и использует этот термин, говоря о поиске соглашения. Здравый смысл, естественный для человеческого состояния, кажется, теряется, и с этим связаны многие мировые конфликты, а также с растущей пустотой в коммуникациях между великими мировыми державами, о чем он рассказывает на протяжении всего интервью", — добавил Родригес.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 21 час с момента публикации в соцсети X набрало более 140 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 7,4 миллиона просмотров.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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В миреВенесуэлаРоссияТакер КарлсонУкраинаНАТОИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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