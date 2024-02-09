https://ria.ru/20240209/putin-1926505854.html

"Польшу изведут". Турки испугались реакции Запада на интервью Путина

"Польшу изведут". Турки испугались реакции Запада на интервью Путина - РИА Новости, 09.02.2024

"Польшу изведут". Турки испугались реакции Запада на интервью Путина

Читатели турецкого En Son Haber испугались реакции западных стран на слова президента России Владимира Путина об отсутствии планов по нападению на Польшу. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T21:21

2024-02-09T21:21

2024-02-09T21:21

интервью владимира путина такеру карлсону

такер карлсон

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Читатели турецкого En Son Haber испугались реакции западных стран на слова президента России Владимира Путина об отсутствии планов по нападению на Польшу.Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что российские войска отправятся в Польшу, только в случае ее нападения, у Москвы там нет интересов."После ваших слов, первое, что сделают США, — распространят войну на эти территории", — предположил читатель."Украины им мало, теперь и Польшу изведут", — добавил второй."Похоже, Польшу будут подбивать напасть на Россию", — испугался еще один комментатор."Путин великий. А Зеленский — подлец, который служит то одному, то другому", — поделился своим мнением пользователь."Я смотрел выступление Путина, он правильно говорит, это Америка отвергла договоренности, Украину предупреждали несколько раз, мне кажется, Путин прав в этом вопросе", — резюмировали под публикацией.Ранее Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926468189.html

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