https://ria.ru/20240209/putin-1926418172.html
Путин предложил Совбезу обсудить минимизацию последствий паводков и пожаров
Путин предложил Совбезу обсудить минимизацию последствий паводков и пожаров - РИА Новости, 09.02.2024
Путин предложил Совбезу обсудить минимизацию последствий паводков и пожаров
Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором он предложил обсудить ситуацию с паводками и пожарами в России. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:04
2024-02-09T14:04
2024-02-09T17:27
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором он предложил обсудить ситуацию с паводками и пожарами в России.Российский лидер подчеркнул необходимость свести последствия таких происшествий к минимуму."К сожалению, паводков и природных пожаров никто не отменял, отменить не может. Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать все для того, чтобы минимизировать последствия", – сказал Путин, открывая совещание.С докладом президент предложил выступить руководителю МЧС Александру Куренкову.
https://ria.ru/20231009/priangare-1901512060.html
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россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)
Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС)
Путин предложил Совбезу обсудить минимизацию последствий паводков и пожаров
Путин предложил Совбезу обсудить минимизацию последствий паводков и пожаров