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Путин предложил Совбезу обсудить минимизацию последствий паводков и пожаров - РИА Новости, 09.02.2024
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14:04 09.02.2024 (обновлено: 17:27 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926418172.html
Путин предложил Совбезу обсудить минимизацию последствий паводков и пожаров
Путин предложил Совбезу обсудить минимизацию последствий паводков и пожаров - РИА Новости, 09.02.2024
Путин предложил Совбезу обсудить минимизацию последствий паводков и пожаров
Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором он предложил обсудить ситуацию с паводками и пожарами в России. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:04
2024-02-09T17:27
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором он предложил обсудить ситуацию с паводками и пожарами в России.Российский лидер подчеркнул необходимость свести последствия таких происшествий к минимуму.&quot;К сожалению, паводков и природных пожаров никто не отменял, отменить не может. Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать все для того, чтобы минимизировать последствия&quot;, – сказал Путин, открывая совещание.С докладом президент предложил выступить руководителю МЧС Александру Куренкову.
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россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)
Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС)
Путин предложил Совбезу обсудить минимизацию последствий паводков и пожаров

Путин предложил Совбезу обсудить минимизацию последствий паводков и пожаров

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором он предложил обсудить ситуацию с паводками и пожарами в России.
Российский лидер подчеркнул необходимость свести последствия таких происшествий к минимуму.
«

"К сожалению, паводков и природных пожаров никто не отменял, отменить не может. Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать все для того, чтобы минимизировать последствия", сказал Путин, открывая совещание.

С докладом президент предложил выступить руководителю МЧС Александру Куренкову.
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РоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)
 
 
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