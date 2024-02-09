https://ria.ru/20240209/putin-1926411398.html
Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 09.02.2024
Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Президенту Владимиру Путину доверяют 79,1 процента россиян, 77,1 процент опрошенных одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:36
2024-02-09T13:36
2024-02-09T13:58
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президенту Владимиру Путину доверяют 79,1 процента россиян, 77,1 процент опрошенных одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Так, на вопрос о доверии главе государства 79,1 процента респондентов ответили положительно, при этом только 16,8 процента — отрицательно.Кроме того, 77,1 процента опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, и лишь 14,9 процента — нет.Всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" проводился с 29 января по 4 февраля среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Она построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории России. Для этой случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 79,1% россиян
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Президенту Владимиру Путину доверяют 79,1 процента россиян, 77,1 процент опрошенных одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Так, на вопрос о доверии главе государства 79,1 процента респондентов ответили положительно, при этом только 16,8 процента — отрицательно.
Кроме того, 77,1 процента опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, и лишь 14,9 процента — нет.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" проводился с 29 января по 4 февраля среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Она построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории России. Для этой случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина