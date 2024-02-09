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Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 09.02.2024
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13:36 09.02.2024 (обновлено: 13:58 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926411398.html
Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 09.02.2024
Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Президенту Владимиру Путину доверяют 79,1 процента россиян, 77,1 процент опрошенных одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:36
2024-02-09T13:58
общество
россия
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президенту Владимиру Путину доверяют 79,1 процента россиян, 77,1 процент опрошенных одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Так, на вопрос о доверии главе государства 79,1 процента респондентов ответили положительно, при этом только 16,8 процента — отрицательно.Кроме того, 77,1 процента опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, и лишь 14,9 процента — нет.Всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" проводился с 29 января по 4 февраля среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Она построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории России. Для этой случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.
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общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Более 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 79,1% россиян

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президенту Владимиру Путину доверяют 79,1 процента россиян, 77,1 процент опрошенных одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Так, на вопрос о доверии главе государства 79,1 процента респондентов ответили положительно, при этом только 16,8 процента — отрицательно.
Кроме того, 77,1 процента опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, и лишь 14,9 процента — нет.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" проводился с 29 января по 4 февраля среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Она построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории России. Для этой случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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