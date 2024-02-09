https://ria.ru/20240209/putin-1926386154.html

Заявления Путина по переговорам с Украиной привлекли внимание азиатских СМИ

Заявления Путина по переговорам с Украиной привлекли внимание азиатских СМИ - РИА Новости, 09.02.2024

Заявления Путина по переговорам с Украиной привлекли внимание азиатских СМИ

Ведущие азиатские СМИ в пятницу публикуют выдержки из интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, основное внимание... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:52

2024-02-09T11:52

2024-02-09T11:52

россия

сша

украина

владимир путин

такер карлсон

дмитрий песков

интервью владимира путина такеру карлсону

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ПЕКИН/НЬЮ-ДЕЛИ/ТОКИО/СЕУЛ/МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Ведущие азиатские СМИ в пятницу публикуют выдержки из интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, основное внимание уделяют заявлениям об украинском кризисе, а также о том, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, однако провести их до сих пор не удалось во многом по вине Запада. Ранее в пятницу Карлсон опубликовал интервью с президентом России, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская". Карлсон объяснял свое решение взять интервью у Путина тем, что американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Китай Китайские СМИ сосредоточились на высказываниях Путина относительно решения украинского вопроса. В частности, китайское агентство Синьхуа опубликовало выдержку из интервью, процитировав высказывание российского президента о том, что Россия неоднократно стремилась решить украинскую проблему, начиная с 2014 года. Агентство также привело цитату Путина, в которой он говорит, что украинское руководство, которое находилось под контролем США, внезапно решило, что не будет выполнять минские соглашения. Эту статью Синьхуа также опубликовало англоязычное издание China Daily. Центральное телевидение Китая одним из первых среди китайских СМИ опубликовало материал по интервью, в частности, с заголовком "Путин заявил, что западные страны осознали, что Россия не потерпит поражения в российско-украинском конфликте". В статье тезисно приводятся некоторые моменты интервью. В частности, отмечается, что Путин заявил о том, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Китайские СМИ публикуют видеофрагменты интервью с китайскими субтитрами в китайской версии приложения TikTok (Douyin). В частности, ролик, в котором российский президент говорит о том, что внешнеполитическая философия Китая неагрессивная, за час набрал более 10 тысяч лайков. Китайское издание "Пэнпай" опубликовало несколько видеофрагментов интервью президента России Карлсону. В частности, фрагмент, в котором российский президент говорит о том, что у Зеленского была свобода выбора вести переговоры с Россией. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Индия Индийские СМИ отметили, что это было первое интервью президента России западным СМИ после начала операции на Украине. Издание Times Now выделило заявления президента России о ситуации на Украине, в частности то, что Путин обвинил западные страны в затягивании конфликта. Он сказал, что были мирные переговоры со страной, которые были "почти завершены", но Украина "отбросила все эти соглашения и подчинилась инструкциям западных стран, европейских стран и Соединенных Штатов бороться с Россией до победного конца". Издание отметило ответы российского президента на вопросы, связанные с репортером The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, который был задержан за шпионаж. Путин заявил, что Россия открыта для переговоров об освобождении Гершковича. Он добавил: "Пусть коллеги наших сотрудников спецслужб на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров". Газета Deccan Herald отметила заявления российского президента о том, что западные лидеры пришли к пониманию того, что нанести стратегическое поражение России невозможно, и задаются вопросом, что делать дальше. Издание отметило и заявления президента России о том, что у США есть насущные внутренние проблемы, о которых стоит беспокоиться. Япония Японские СМИ выделили в интервью Путина Карлсону слова о незаинтересованности в Польше или Латвии, а также о доводимом до США предложении прекратить поставки вооружений Украине, что привело бы к завершению конфликта в течение нескольких недель и открыло бы возможность договариваться об условиях. Во время интервью, которое было опубликовано на сайте американского журналиста, Путин напомнил, что в прошлом говорил с руководством США на тему совместной работы в вопросах системы противоракетной обороны. Карлсон в свою очередь отметил, что есть опасения, что конфликт на Украине может вылиться в такую ситуацию, когда весь мир окажется на краю войны, возможно ядерной. "Почему Вы не позвоните Байдену и не скажете: давайте как-то решим этот вопрос", - спросил Карлсон Путина. "А что решать-то? Всё очень просто. У нас, повторяю, есть контакты по линии различных ведомств. Я вам скажу, что мы говорим на этот счет и что мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – всё закончится в течение нескольких недель, вот и всё, и тогда можно договариваться о каких-то условиях, перед тем как вы это сделаете – прекратите. Чего проще? Чего мне ему звонить? О чём говорить или о чём упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте". О чём говорить-то?" - ответил Путин. Именно на этот отрывок интервью обратили внимание, агентства Jiji и Киодо. В частности, Jiji обнародовало материал под заголовком "Путин в редком интервью бывшему американскому ведущему - "прекратите" поддержку Украины". Агентство Киодо, в свою очередь, в материале под заголовком "Президент России отрицает расширение агрессии, обвиняет НАТО в разжигании угрозы", также отметило слова российского главы о том, что у РФ "нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии". Статья Киодо затем также была опубликована в электронной версии газеты "Санкэй". В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В ходе интервью американский журналист спросил Путина о том, может ли он представить сценарий, когда Москва направит российские войска в Польшу. "Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы", - ответил Путин. Южная Корея Агентство Рёнхап выпустило две статьи. В одной небольшой заметке говорится, что РФ "готова договариваться с Украиной" и это когда-нибудь произойдет, но проигрыш России "невозможен". Другая - с заголовком "Россия будет сражаться до конца.. Если США хотят перемирия, пусть перестанут поставлять оружие Украине". Эти же статьи разобрали остальные южнокорейские газеты. Кроме того, Рёнхап в отдельном обзоре привело ряд цитат президента РФ, назвав их "уверенными заявлениями". Отмечается, что Путин не разговаривал с Байденом с начала СВО. Также процитировано заявление президента о том, что у него были хорошие отношения с Джорджем Бушем-страшим и смена лидера не играет роли, важен "менталитет элит". Следом агентство выделило слова Путина о том, что Запад больше "боится" Китая, чем России, так как у первого больше население. Упомянули и позицию президента касательно американского бизнесмена Илона Маска, мнение о вине США в инциденте с "Северными потоками" и о том, что Зеленский обманул свой электорат, которому изначально обещал мир в стране. В конце агентство подчеркнуло, что это первый раз с начала СВО, когда Путин дал интервью западному журналисту. Консервативная газета "Чосон Ильбо", скопировав новость Рёнхапа про возможность перемирия с Украиной, добавила от себя, что Карлсон является ультраправым комментатором из США, имеющим тесные связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом, и что, предположительно, решение России провести интервью было сделано с учетом предстоящих президентских выборов в США в ноябре этого года. Индонезия Индонезийский портал Tribun отметил, что тема диверсии "Северных потоков" является "самым значимым посланием для американской общественности". В СМИ заметили, что во многих публикациях, написанных геополитическими обозревателями, цензура, ограничения и пропаганда, продвигаемые правительством США, означают, что общественность в США на самом деле не понимает контекст украинского конфликта. "Источники, полностью объясняющие проблему, очень редки. Публикации, в том числе продвигаемые ведущими англосаксонскими СМИ, наполнены предвзятыми и враждебными повествованиями", - подчеркнул портал. Австралия Австралийский телеканал ABC предположил, что Кремль будет использовать интервью Карлсона, чтобы выйти на связь с американскими политиками и избирателями в "решающий момент", когда конгресс США "зашел в тупик" по вопросу финансирования Украины, а президентские выборы становятся все ближе. Телеканал также расценил вопрос Карлсона о мнении российского президента о западном руководстве как попытку журналиста "воспользовался возможностью", чтобы высказать свою собственную точку зрения на состояние политической системы США - Карлсон утончил, можно ли сказать, что в США решение принимается не президентами. По мнению ABC, интервью с Путиным предоставит Карлсону более широкий авторитет и возможность восстановить свою позицию в правых СМИ США, принеся журналисту "известность и уважение среди его последователей".

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