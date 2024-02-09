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В Германии указали на удивительную деталь в интервью Путина - РИА Новости, 09.02.2024
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11:19 09.02.2024 (обновлено: 13:40 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926378212.html
В Германии указали на удивительную деталь в интервью Путина
В Германии указали на удивительную деталь в интервью Путина - РИА Новости, 09.02.2024
В Германии указали на удивительную деталь в интервью Путина
Все, что говорит Путин, звучит логично и разумно! Даже тот факт, что Россия хотела вступить в НАТО, но ей было отказано, говорит о многом. Мир сегодня с Россией РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:19
2024-02-09T13:40
в мире
германия
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. "Все, что говорит Путин, звучит логично и разумно! Даже тот факт, что Россия хотела вступить в НАТО, но ей было отказано, говорит о многом. Мир сегодня с Россией и за нейтральную Украину! Нет больше оружия Украине", — написал один из комментаторов. "Запад специально распространяет слухи о якобы возможной войне с Россией", — поддержал другой. "Становится все труднее убедить население в том, что мы должны перевести почти все наши налоговые деньги Украине на новое оружие, чтобы Путин завтра не появился у вашей двери", — отметил третий. "Интервью Путина без рамок и сокращений открывает глаза на текущую ситуацию в мире", — поделился мнением еще один из пользователей. "Мирные переговоры необходимы", — заключили читатели. Ранее Путин в интервью Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
https://ria.ru/20240209/putin-1926377058.html
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в мире, германия, владимир путин, такер карлсон, россия, украина
В мире, Германия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Россия, Украина

В Германии указали на удивительную деталь в интервью Путина

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Все, что говорит Путин, звучит логично и разумно! Даже тот факт, что Россия хотела вступить в НАТО, но ей было отказано, говорит о многом. Мир сегодня с Россией и за нейтральную Украину! Нет больше оружия Украине", — написал один из комментаторов.
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"Запад специально распространяет слухи о якобы возможной войне с Россией", — поддержал другой.

"Становится все труднее убедить население в том, что мы должны перевести почти все наши налоговые деньги Украине на новое оружие, чтобы Путин завтра не появился у вашей двери", — отметил третий.

"Интервью Путина без рамок и сокращений открывает глаза на текущую ситуацию в мире", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Мирные переговоры необходимы", — заключили читатели.

Ранее Путин в интервью Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
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