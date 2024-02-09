В Германии указали на удивительную деталь в интервью Путина
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Все, что говорит Путин, звучит логично и разумно! Даже тот факт, что Россия хотела вступить в НАТО, но ей было отказано, говорит о многом. Мир сегодня с Россией и за нейтральную Украину! Нет больше оружия Украине", — написал один из комментаторов.
"Все, что говорит Путин, звучит логично и разумно! Даже тот факт, что Россия хотела вступить в НАТО, но ей было отказано, говорит о многом. Мир сегодня с Россией и за нейтральную Украину! Нет больше оружия Украине", — написал один из комментаторов.
"Запад специально распространяет слухи о якобы возможной войне с Россией", — поддержал другой.
"Становится все труднее убедить население в том, что мы должны перевести почти все наши налоговые деньги Украине на новое оружие, чтобы Путин завтра не появился у вашей двери", — отметил третий.
"Интервью Путина без рамок и сокращений открывает глаза на текущую ситуацию в мире", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Мирные переговоры необходимы", — заключили читатели.
Ранее Путин в интервью Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
"Становится все труднее убедить население в том, что мы должны перевести почти все наши налоговые деньги Украине на новое оружие, чтобы Путин завтра не появился у вашей двери", — отметил третий.
"Интервью Путина без рамок и сокращений открывает глаза на текущую ситуацию в мире", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Мирные переговоры необходимы", — заключили читатели.
Ранее Путин в интервью Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.