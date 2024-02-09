https://ria.ru/20240209/putin-1926378212.html

В Германии указали на удивительную деталь в интервью Путина

В Германии указали на удивительную деталь в интервью Путина - РИА Новости, 09.02.2024

В Германии указали на удивительную деталь в интервью Путина

Все, что говорит Путин, звучит логично и разумно! Даже тот факт, что Россия хотела вступить в НАТО, но ей было отказано, говорит о многом. Мир сегодня с Россией РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:19

2024-02-09T11:19

2024-02-09T13:40

в мире

германия

владимир путин

такер карлсон

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926349148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_410945a7b9859bd674bb92ca4832aefd.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. "Все, что говорит Путин, звучит логично и разумно! Даже тот факт, что Россия хотела вступить в НАТО, но ей было отказано, говорит о многом. Мир сегодня с Россией и за нейтральную Украину! Нет больше оружия Украине", — написал один из комментаторов. "Запад специально распространяет слухи о якобы возможной войне с Россией", — поддержал другой. "Становится все труднее убедить население в том, что мы должны перевести почти все наши налоговые деньги Украине на новое оружие, чтобы Путин завтра не появился у вашей двери", — отметил третий. "Интервью Путина без рамок и сокращений открывает глаза на текущую ситуацию в мире", — поделился мнением еще один из пользователей. "Мирные переговоры необходимы", — заключили читатели. Ранее Путин в интервью Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.

https://ria.ru/20240209/putin-1926377058.html

https://ria.ru/20240209/mask-1926398649.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, владимир путин, такер карлсон, россия, украина