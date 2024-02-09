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В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина - РИА Новости, 09.02.2024
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11:16 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926377058.html
В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина
В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина - РИА Новости, 09.02.2024
В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина
Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону может спасти человечество, написал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X. "Самый... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:16
2024-02-09T11:16
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
россия
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону может спасти человечество, написал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X. "Самый важный первый шаг на пути, который может спасти человечество. Это одно из самых важных интервью современной эпохи, потому что оно способно уберечь Запад и Россию от войны, остановить Запад от совершения самоубийства”, — написал он. Риттер добавил, это интервью открывает дверь в "русскую душу". Ранее Путин в интервью Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
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в мире, интервью владимира путина такеру карлсону, россия, владимир путин, такер карлсон, сша
В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, США
В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина

Риттер заявил, что интервью Путина может предотвратить войну Запада и России

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону может спасти человечество, написал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X.

"Самый важный первый шаг на пути, который может спасти человечество. Это одно из самых важных интервью современной эпохи, потому что оно способно уберечь Запад и Россию от войны, остановить Запад от совершения самоубийства”, — написал он.

Риттер добавил, это интервью открывает дверь в "русскую душу".

Ранее Путин в интервью Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
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В миреИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонСША
 
 
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