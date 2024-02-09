В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина
Риттер заявил, что интервью Путина может предотвратить войну Запада и России
© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону может спасти человечество, написал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X.
"Самый важный первый шаг на пути, который может спасти человечество. Это одно из самых важных интервью современной эпохи, потому что оно способно уберечь Запад и Россию от войны, остановить Запад от совершения самоубийства”, — написал он.
Риттер добавил, это интервью открывает дверь в "русскую душу".
Ранее Путин в интервью Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
"Самый важный первый шаг на пути, который может спасти человечество. Это одно из самых важных интервью современной эпохи, потому что оно способно уберечь Запад и Россию от войны, остановить Запад от совершения самоубийства”, — написал он.
Риттер добавил, это интервью открывает дверь в "русскую душу".
Ранее Путин в интервью Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.