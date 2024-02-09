https://ria.ru/20240209/putin-1926377058.html

В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина

В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина - РИА Новости, 09.02.2024

В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина

Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону может спасти человечество, написал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X. "Самый... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:16

2024-02-09T11:16

2024-02-09T11:16

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

россия

владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону может спасти человечество, написал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X. "Самый важный первый шаг на пути, который может спасти человечество. Это одно из самых важных интервью современной эпохи, потому что оно способно уберечь Запад и Россию от войны, остановить Запад от совершения самоубийства”, — написал он. Риттер добавил, это интервью открывает дверь в "русскую душу". Ранее Путин в интервью Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.

https://ria.ru/20240209/arktika-1926354525.html

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