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Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 09.02.2024
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09:56 09.02.2024 (обновлено: 13:34 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926355990.html
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 09.02.2024
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:56
2024-02-09T13:34
общество
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Восемь из десяти (81%) респондентов ответили, что Путин, скорее, хорошо работает на своем посту, 8%, скорее, плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что, скорее, доверяют Путину, 11% россиян, скорее, не доверяют ему. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 2-4 февраля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20210824/buduschee-1747083891.html
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общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение"
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

ФОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 80% россиян

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.
Восемь из десяти (81%) респондентов ответили, что Путин, скорее, хорошо работает на своем посту, 8%, скорее, плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Путин рассказал об образе будущего России
24 августа 2021, 18:12
На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что, скорее, доверяют Путину, 11% россиян, скорее, не доверяют ему.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 2-4 февраля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.
Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
"Надо помочь". Путин пошутил о немецком автопроме
1 февраля, 20:53
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"
 
 
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