https://ria.ru/20240209/putin-1926355990.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 09.02.2024

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:56

2024-02-09T09:56

2024-02-09T13:34

общество

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Восемь из десяти (81%) респондентов ответили, что Путин, скорее, хорошо работает на своем посту, 8%, скорее, плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что, скорее, доверяют Путину, 11% россиян, скорее, не доверяют ему. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 2-4 февраля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20210824/buduschee-1747083891.html

https://ria.ru/20240201/putin-1924906851.html

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общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"