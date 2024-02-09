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Путин рассказал, как задал Зеленскому неудобный вопрос - РИА Новости, 09.02.2024
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07:05 09.02.2024 (обновлено: 08:44 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926334286.html
Путин рассказал, как задал Зеленскому неудобный вопрос
Путин рассказал, как задал Зеленскому неудобный вопрос - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал, как задал Зеленскому неудобный вопрос
Владимир Путин во время одной из бесед задал вопрос Владимиру Зеленскому о том, почему тот поддерживает неонацистов, об этом президент России заявил в интервью... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T07:05
2024-02-09T08:44
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Владимир Путин во время одной из бесед задал вопрос Владимиру Зеленскому о том, почему тот поддерживает неонацистов, об этом президент России заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.По словам Путина, он напомнил Зеленскому об общей для двух народов истории борьбы с нацизмом и поинтересовался тем, как этот факт позволяет ему поддерживать неонацистов на Украине. Президент России из соображений такта предпочел не уточнять, что ответил ему Зеленский.Путин выразил уверенность в том, что Зеленский движим страхом перед националистами и поддается влиянию США, использующих кого угодно, кто борется с Россией. По словам президента, именно это заставило Зеленского отказаться от своих предвыборных обещаний и обмануть собственный народ, который надеялся на прекращение боевых действий.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html
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владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина, В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин рассказал, как задал Зеленскому неудобный вопрос

Путин сообщил Карлсону, что спрашивал Зеленского о причине поддержки неонацистов

© AP Photo / Ian LangsdonВладимир Путин и Владимир Зеленский
Владимир Путин и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Ian Langsdon
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Владимир Путин во время одной из бесед задал вопрос Владимиру Зеленскому о том, почему тот поддерживает неонацистов, об этом президент России заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам Путина, он напомнил Зеленскому об общей для двух народов истории борьбы с нацизмом и поинтересовался тем, как этот факт позволяет ему поддерживать неонацистов на Украине. Президент России из соображений такта предпочел не уточнять, что ответил ему Зеленский.
Путин выразил уверенность в том, что Зеленский движим страхом перед националистами и поддается влиянию США, использующих кого угодно, кто борется с Россией. По словам президента, именно это заставило Зеленского отказаться от своих предвыборных обещаний и обмануть собственный народ, который надеялся на прекращение боевых действий.
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
"Возможно, это было ошибкой". В чем Путин признался Такеру Карлсону
04:19
 
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ миреИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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