https://ria.ru/20240209/putin-1926334286.html

Путин рассказал, как задал Зеленскому неудобный вопрос

Путин рассказал, как задал Зеленскому неудобный вопрос - РИА Новости, 09.02.2024

Путин рассказал, как задал Зеленскому неудобный вопрос

Владимир Путин во время одной из бесед задал вопрос Владимиру Зеленскому о том, почему тот поддерживает неонацистов, об этом президент России заявил в интервью... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T07:05

2024-02-09T07:05

2024-02-09T08:44

владимир путин

владимир зеленский

россия

украина

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Владимир Путин во время одной из бесед задал вопрос Владимиру Зеленскому о том, почему тот поддерживает неонацистов, об этом президент России заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.По словам Путина, он напомнил Зеленскому об общей для двух народов истории борьбы с нацизмом и поинтересовался тем, как этот факт позволяет ему поддерживать неонацистов на Украине. Президент России из соображений такта предпочел не уточнять, что ответил ему Зеленский.Путин выразил уверенность в том, что Зеленский движим страхом перед националистами и поддается влиянию США, использующих кого угодно, кто борется с Россией. По словам президента, именно это заставило Зеленского отказаться от своих предвыборных обещаний и обмануть собственный народ, который надеялся на прекращение боевых действий.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

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