https://ria.ru/20240209/putin-1926323678.html

Путин ответил на главный вопрос - Россия и Украина договорятся

Путин ответил на главный вопрос - Россия и Украина договорятся - РИА Новости, 09.02.2024

Путин ответил на главный вопрос - Россия и Украина договорятся

Президент России Владимир Путин дал обстоятельное интервью американскому журналисту, в котором объяснил причины начала спецоперации, рассказал об отношениях с... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T04:51

2024-02-09T04:51

2024-02-09T04:51

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

россия

украина

сша

билл клинтон

эван гершкович

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал обстоятельное интервью американскому журналисту, в котором объяснил причины начала спецоперации, рассказал об отношениях с США, высказался о теракте на "Северных потоках" и судьбе американского журналиста Эвана Гершковича, а также ответил на главный для мира вопрос - договорятся ли рано или поздно Москва и Киев? Президент пообщался с Такером Карлсоном. Беседовали они более двух часов. последний раз российский лидер общался с американской прессой в 2021 году. Мы договоримся: вера в восстановление отношений РФ и Украины Беседа началась с обсуждения Украины. Путин заявил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся, и отношения между братскими народами восстановятся. Он уверен, что "воссоединение произойдет". "Рано или поздно всё равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: всё равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится", - сказал он. В качестве примера он привел ситуацию с поля боя, где украинцы откатывались сдаться со словам: "Русские не сдаются!" и погибли. Он подчеркнул, что "они до сих пор русскими себя ощущают", и "в этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны". "И все думают на Западе, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет. Воссоединение произойдёт. Оно никуда и не делось", - заключил президент России. Денацификация и защита интересов: с Россией разумней договориться Путин также разъяснил, что Россия понимает под "денацификацией", которую объявила одной из целей спецоперации на Украине - по словам президента, это избавление от тех, кто пытается сохранить нацистскую идеологию. Он указал на то, что аплодисменты нацисту в парламенте Канады - свидетельство того, что дело Гитлера все еще живет, поэтому нельзя говорить, что нацистская идеология выкорчевана до конца. Глава государства отметил, что инцидент в канадском парламенте, когда присутствующие стоя аплодировали украинскому националисту, служившему в войсках СС и лично убивавшему и русских, и поляков, и евреев, хорошо известен, но "замалчивается на Западе". Путин особо указал на то, что из пособников нацистов на Украине сделали национальных героев, и эту "практику и теорию" необходимо прекратить. Почему не вернули территории раньше В результате развала Советского Союза в 1991 году Украина утащила за собой все, что получила в подарок от России "с барского плеча", заявил Путин. Он отметил, что не знает, чем тогда руководствовалось российское руководство, но подозревает, что тогда было несколько причин думать, что все будет хорошо. Во-первых, как считает Путин, руководство России исходило из фундаментальных основ отношений между Россией и Украиной, которые включают в себя дружеские и родственные связи народов, язык, культуру, религию, экономику. Во-вторых прежние российские власти исходили из того, что больше никаких разделительных линий идеологического характера не существует, и после 1991 года Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью "цивилизованных народов". Но ничего подобного не произошло - далее случилось пять волн расширения НАТО на Восток. Когда Путин стал президентом в 2000 году он еще надеялся даже после событий в Югославии восстановить отношения с Западом. По словам Путина, он говорил с уходящим от власти Биллом Клинтоном о возможном вступлении России в НАТО. Впрочем Клинтон затем дал ответ, что пока это невозможно. А в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте заявили о том, что двери для Украины и Грузии в НАТО открыты. По словам Путина, некоторые страны Европы после саммита сообщали, что на них надавили в украинском вопросе. Затем западные страны "начали осваивать территорию Украины", продолжил Путин. А в 2014 году случился госпереворот, после которого Киев начал применять авиацию и артиллерию против мирных граждан на Донбассе, на защиту которых в итоге и встала Россия. Указал он и на то, что правительство коллективного Запада сегодня старается запугать своё население мнимой российской угрозой. Рассказы же о том, что Москва может использовать тактическое ядерное оружие, президент назвал "страшилками для обывателей", с целью выбить из налогоплательщиков США и Европы дополнительные деньги в противостоянии с РФ на украинском театре военных действий. Путин также предупредил, что в случае, если США пошлют регулярные войска на Украину, это поставит человечество на грань глобального конфликта. Он убежден, что Америке незачем воевать на Украине - у нее полно своих проблем, и для нее гораздо разумнее было бы договориться с Россией и с уважением отнестись к ее интересам, которые она будет защищать до конца. Кто взорвал "Северные потоки"На вопрос Карлсона о том, кто взорвал "Северные потоки", Путин сначала пошутил: "Вы, конечно". А затем добавил, что если у американского журналиста и есть алиби, то у ЦРУ его нет. Как пояснил Путин, в данном случае надо искать тех, кто был заинтересован в подрыве трубопровода и при этом мог это осуществить. При этом Россия не видит смысла втягиваться со своими доказательствами в войну пропаганды, поскольку Штаты контролируют все мировые СМИ, в результате Москва может просто засветить свои источники информации и не добиться результата. К тому же, всему миру и так ясно, что произошло, заметил Путин. Молчание со стороны Германии Путин же объяснил тем, что Берлин руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. Судьба Гершковича Ответил Путин и на вопрос о возможности освобождения обвиняемого в России в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Не исключено, что российская сторона может это сделать "при встречном движении со стороны наших партнёров", прежде всего представителей специальных служб, сказал президент РФ. "Они в контакте между собой, и они обсуждают эту тему. У нас нет табу на то, чтобы не решить эту проблему. Мы готовы её решать, но там есть определённые условия, которые обсуждаются по партнёрским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться", - заявил Путин. По его словам, Гершкович "получал закрытую, секретную информацию, причём делал это конспиративно". "Не знаю, может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело, может, он сделал всё по неосторожности, по собственной инициативе. Но по факту это называется шпионаж. И всё доказано, ведь его взяли с поличным – при получении этой информации", - сказал Путин. Он добавил, что между спецслужбами идёт диалог, это "должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне". "Мне тоже хотелось бы, чтобы он (Гершкович – ред.) поехал домой в конце концов. Говорю искренне совершенно. Но, повторяю, диалог идёт. Чем больше мы придаём огласке вещи подобного рода, тем сложнее их решить. Всё должно быть спокойно", - заключил президент. РФ и Запад: готовность к сближению и непонимание в ответ Путин рассказал о реакции бывшего президента США Билла Клинтона на его вопрос, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, было бы, по его мнению, это возможно. По словам российского президента, Клинтон сначала сказал, что это интересно, и что он думает, что это возможно, но после разговора со своей командой, спустя несколько часов, сказал, "нет, сейчас это невозможно". Президент РФ также рассказал об идее создания совместной с США и Европой системы в ПРО. "Я предложил, чтобы США, Россия и Европа создавали совместно систему ПРО… Я предложил им работать втроём – Россия, США, Европа. Они сказали, что это очень интересно. Меня спросили: ты серьёзно? Я говорю: абсолютно", - рассказал он. Путин отметил, что в ответ услышал, что "это очень интересно", но в ходе дальнейшего обсуждения идеи западные партнеры заявили, что им надо подумать и что есть некоторые исключения. "В конечно итоге нас послали подальше. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректным, всё-таки это был конфиденциальный разговор. Но то, что наше предложение было отклонено, – это факт", - заявил он. Поэтому, по его словам, Россия была вынуждена заниматься ответными мерами и создавать ударные системы, которые, преодолевающие систему ПРО.

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владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, россия, украина, сша, билл клинтон, эван гершкович, центральное разведывательное управление (цру), нато, северный поток