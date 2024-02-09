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Украина приняла указания Запада воевать с Россией до конца, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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04:19 09.02.2024 (обновлено: 04:55 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926318399.html
Украина приняла указания Запада воевать с Россией до конца, заявил Путин
Украина приняла указания Запада воевать с Россией до конца, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Украина приняла указания Запада воевать с Россией до конца, заявил Путин
Украина приняла "под козырек" указания западных стран воевать с Россией до победного конца, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T04:19
2024-02-09T04:55
украина
россия
киев
владимир путин
такер карлсон
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина приняла "под козырек" указания западных стран воевать с Россией до победного конца, заявил президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Карлсон спросил, будут ли переговоры с Украиной и почему до сих пор мирных переговоров относительно урегулирования конфликта не было. Путин ответил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности. "И приняла под козырёк указания западных стран – европейских, Соединённых Штатов – воевать с Россией до победного конца", - сказал он.
https://ria.ru/20240209/putin-1926302601.html
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Украина приняла указания Запада воевать с Россией до конца, заявил Путин

Путин: Украина приняла "под козырек" указания Запада воевать с Россией до конца

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина приняла "под козырек" указания западных стран воевать с Россией до победного конца, заявил президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Карлсон спросил, будут ли переговоры с Украиной и почему до сих пор мирных переговоров относительно урегулирования конфликта не было. Путин ответил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности.
"И приняла под козырёк указания западных стран – европейских, Соединённых Штатов – воевать с Россией до победного конца", - сказал он.
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
США незачем воевать на Украине, заявил Путин
02:59
 
УкраинаРоссияКиевВладимир ПутинТакер КарлсонВ миреИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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