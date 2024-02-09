https://ria.ru/20240209/putin-1926318399.html

Украина приняла указания Запада воевать с Россией до конца, заявил Путин

Украина приняла указания Запада воевать с Россией до конца, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Украина приняла указания Запада воевать с Россией до конца, заявил Путин

Украина приняла "под козырек" указания западных стран воевать с Россией до победного конца, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T04:19

2024-02-09T04:19

2024-02-09T04:55

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владимир путин

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в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина приняла "под козырек" указания западных стран воевать с Россией до победного конца, заявил президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Карлсон спросил, будут ли переговоры с Украиной и почему до сих пор мирных переговоров относительно урегулирования конфликта не было. Путин ответил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности. "И приняла под козырёк указания западных стран – европейских, Соединённых Штатов – воевать с Россией до победного конца", - сказал он.

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Дарья Буймова

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