https://ria.ru/20240209/putin-1926318399.html
Украина приняла указания Запада воевать с Россией до конца, заявил Путин
Украина приняла указания Запада воевать с Россией до конца, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Украина приняла указания Запада воевать с Россией до конца, заявил Путин
Украина приняла "под козырек" указания западных стран воевать с Россией до победного конца, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T04:19
2024-02-09T04:19
2024-02-09T04:55
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интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина приняла "под козырек" указания западных стран воевать с Россией до победного конца, заявил президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Карлсон спросил, будут ли переговоры с Украиной и почему до сих пор мирных переговоров относительно урегулирования конфликта не было. Путин ответил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности. "И приняла под козырёк указания западных стран – европейских, Соединённых Штатов – воевать с Россией до победного конца", - сказал он.
https://ria.ru/20240209/putin-1926302601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Украина приняла указания Запада воевать с Россией до конца, заявил Путин
Путин: Украина приняла "под козырек" указания Запада воевать с Россией до конца