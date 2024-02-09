https://ria.ru/20240209/putin-1926317273.html

Путин передал Такеру Карлсону документы, связанные с историей Украины

Путин передал Такеру Карлсону документы, связанные с историей Украины - РИА Новости, 09.02.2024

Путин передал Такеру Карлсону документы, связанные с историей Украины

Президент РФ Владимир Путин передал американскому журналисту Такеру Карлсону документы, подтверждающие просьбы Богдана Хмельницкого забрать южные территории... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T04:07

2024-02-09T04:07

2024-02-09T04:07

в мире

россия

киев

москва

такер карлсон

владимир путин

богдан хмельницкий

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926316309_227:0:1907:945_1920x0_80_0_0_ae57392548de6463964d7cd5bbbb0b90.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал американскому журналисту Такеру Карлсону документы, подтверждающие просьбы Богдана Хмельницкого забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Путин рассказал Карлсону о создании Российского государства в 862 году, приглашении в Новгород князя Рюрика и начале княжения его брата Олега в Киеве. "Таким образом, Россия начала развиваться, имея два центра: в Киеве и в Новгороде", - пояснил Путин. Президент рассказал американскому журналисту о Крещении Руси в 988 году и сложном периоде престолонаследия в средние века, после которого раздробленная Русь стала легкой добычей Монгольской империи. Затем, рассказал Путин, начало складываться единое Российское государство с центром в Москве, но южная часть русских земель, включая Киев, начала тянуться к другому "магниту" - к центру, который складывался в Европе, Великому Литовскому княжеству. Позже эти земли оказались в составе Польско-Литовского государства. Поляки, рассказал президент, относились к этой части русских земель достаточно жестко, поэтому люди начали бороться за свои права и писать письма в Варшаву, требуя соблюдения своих прав. Карлсон спросил, в какие годы это было. "В 1654 году, чуть раньше даже, – люди, которые контролировали власть в этой части русских земель, обращались в Варшаву, повторяю, с требованием, чтобы к ним присылали людей русского происхождения и православного вероисповедания. А когда Варшава им в принципе ничего не ответила и практически как бы отвергла эти требования, они начали обращаться в Москву, чтобы Москва их забрала к себе. Чтобы вы не думали, что я что-то придумал, я вам отдам вот эти документы", - ответил президент. Карлсон ответил, что так не думает. "И всё-таки – это документы из архива, копии. Здесь письма Богдана Хмельницкого, тогда человека, который контролировал власть в этой части русских земель, которые мы сейчас называем Украиной. Он писал в Варшаву с требованием соблюдения их прав, а после того, как получил отказ, начал писать письма в Москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя. Здесь копии этих документов. Я вам их оставлю на добрую память. Там есть перевод на русский, потом переведёте на английский язык", - сказал Путин. Россия, рассказал Карлсону президент, не соглашалась принимать территории сразу, потому что исходила из того, что начнется война с Польшей. В 1654 году решением Земского собора эта часть земель вошла в состав Московского царства, после чего началась война с Польшей. А после заключения "вечного мира" все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а всё правобережье Днепра осталось за Польшей.

https://ria.ru/20240209/istoriya-1926305843.html

https://ria.ru/20240209/ukraina-1926310030.html

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, москва, такер карлсон, владимир путин, богдан хмельницкий, интервью владимира путина такеру карлсону