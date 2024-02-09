https://ria.ru/20240209/putin-1926314880.html

У Путина сверкали глаза, когда он говорил о НАТО, заявил Карлсон

У Путина сверкали глаза, когда он говорил о НАТО, заявил Карлсон - РИА Новости, 09.02.2024

У Путина сверкали глаза, когда он говорил о НАТО, заявил Карлсон

НАТО поставило задачу сдержать Россию, и президента РФ Владимира Путина это очень огорчает, "его глаза сверкали" во время беседы на данную тему, заявил... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:52

2024-02-09T03:52

2024-02-09T03:52

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нато

интервью владимира путина такеру карлсону

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. НАТО поставило задачу сдержать Россию, и президента РФ Владимира Путина это очень огорчает, "его глаза сверкали" во время беседы на данную тему, заявил американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего двухчасового интервью с российским лидером. "Весь смысл НАТО состоит в том, чтобы сдержать Россию, и Путина это ранит, он очень огорчен этим. Его глаза сверкали в те моменты, когда мы беседовали об этом на протяжении более часа", - сказал журналист в видеообращении, опубликованном им из гостиницы по итогам интервью. Репортер дал высокую оценку российскому президенту, назвав его умным, подчеркнув, что в этом "не может быть никаких сомнений".

https://ria.ru/20240209/putin-1926314218.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, владимир путин, такер карлсон, нато, интервью владимира путина такеру карлсону