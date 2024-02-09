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У Путина сверкали глаза, когда он говорил о НАТО, заявил Карлсон - РИА Новости, 09.02.2024
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03:52 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926314880.html
У Путина сверкали глаза, когда он говорил о НАТО, заявил Карлсон
У Путина сверкали глаза, когда он говорил о НАТО, заявил Карлсон - РИА Новости, 09.02.2024
У Путина сверкали глаза, когда он говорил о НАТО, заявил Карлсон
НАТО поставило задачу сдержать Россию, и президента РФ Владимира Путина это очень огорчает, "его глаза сверкали" во время беседы на данную тему, заявил... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:52
2024-02-09T03:52
в мире
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владимир путин
такер карлсон
нато
интервью владимира путина такеру карлсону
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. НАТО поставило задачу сдержать Россию, и президента РФ Владимира Путина это очень огорчает, "его глаза сверкали" во время беседы на данную тему, заявил американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего двухчасового интервью с российским лидером. "Весь смысл НАТО состоит в том, чтобы сдержать Россию, и Путина это ранит, он очень огорчен этим. Его глаза сверкали в те моменты, когда мы беседовали об этом на протяжении более часа", - сказал журналист в видеообращении, опубликованном им из гостиницы по итогам интервью. Репортер дал высокую оценку российскому президенту, назвав его умным, подчеркнув, что в этом "не может быть никаких сомнений".
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в мире, россия, владимир путин, такер карлсон, нато, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
У Путина сверкали глаза, когда он говорил о НАТО, заявил Карлсон

Карлсон: у Путина сверкали глаза, когда он говорил о попытках сдержать Россию

© Last Country, Inc.Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. НАТО поставило задачу сдержать Россию, и президента РФ Владимира Путина это очень огорчает, "его глаза сверкали" во время беседы на данную тему, заявил американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего двухчасового интервью с российским лидером.
"Весь смысл НАТО состоит в том, чтобы сдержать Россию, и Путина это ранит, он очень огорчен этим. Его глаза сверкали в те моменты, когда мы беседовали об этом на протяжении более часа", - сказал журналист в видеообращении, опубликованном им из гостиницы по итогам интервью.
Репортер дал высокую оценку российскому президенту, назвав его умным, подчеркнув, что в этом "не может быть никаких сомнений".
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В миреРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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