https://ria.ru/20240209/putin-1926314880.html
У Путина сверкали глаза, когда он говорил о НАТО, заявил Карлсон
У Путина сверкали глаза, когда он говорил о НАТО, заявил Карлсон - РИА Новости, 09.02.2024
У Путина сверкали глаза, когда он говорил о НАТО, заявил Карлсон
НАТО поставило задачу сдержать Россию, и президента РФ Владимира Путина это очень огорчает, "его глаза сверкали" во время беседы на данную тему, заявил... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:52
2024-02-09T03:52
2024-02-09T03:52
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. НАТО поставило задачу сдержать Россию, и президента РФ Владимира Путина это очень огорчает, "его глаза сверкали" во время беседы на данную тему, заявил американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего двухчасового интервью с российским лидером. "Весь смысл НАТО состоит в том, чтобы сдержать Россию, и Путина это ранит, он очень огорчен этим. Его глаза сверкали в те моменты, когда мы беседовали об этом на протяжении более часа", - сказал журналист в видеообращении, опубликованном им из гостиницы по итогам интервью. Репортер дал высокую оценку российскому президенту, назвав его умным, подчеркнув, что в этом "не может быть никаких сомнений".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, такер карлсон, нато, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
У Путина сверкали глаза, когда он говорил о НАТО, заявил Карлсон
Карлсон: у Путина сверкали глаза, когда он говорил о попытках сдержать Россию
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. НАТО поставило задачу сдержать Россию, и президента РФ Владимира Путина это очень огорчает, "его глаза сверкали" во время беседы на данную тему, заявил американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего двухчасового интервью с российским лидером.
"Весь смысл НАТО состоит в том, чтобы сдержать Россию, и Путина это ранит, он очень огорчен этим. Его глаза сверкали в те моменты, когда мы беседовали об этом на протяжении более часа", - сказал журналист в видеообращении, опубликованном им из гостиницы по итогам интервью.
Репортер дал высокую оценку российскому президенту, назвав его умным, подчеркнув, что в этом "не может быть никаких сомнений".
Путин рассказал, что Россия пыталась выстроить отношения с США